Andrés Vázquez es el titular de la DGI, la agencia de recaudación de la ARCA, a instancias de Santiago Caputo, el súperasesor de Javier Milei y cuya influencia política alcanza sectores como el del espionaje (y a Vázquez se le señala un histórico vínculo) y del Poder Judicial. También adjudican la mano del empresario Leonardo Scatturice, vínculo de Caputo con Washington, en la designación.
PRESUNTA CORRUPCIÓN
Un protegido de Santiago Caputo consiguió oxígeno en una causa por sus departamentos en Miami
Andréz Vázquez, jefe de la DGI a instancias del súperasesor de Milei, consiguió correr de la causa por enriquecimiento al fiscal que había avanzado en la investigación.
Justamente en este último terreno fue que Vázquez consiguió ganar tiempo en una causa que lo tiene contra las cuerdas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Es que al encargado de luchar contra la evasión impositiva le detectaron 3 propiedades en Miami por un valor de US$2 millones que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, como lo deben hacer todos los funcionarios.
El oxígeno que consiguió Vázquez fue en los tribunales de Comodoro Py: logró que el juez federal Daniel Rafecas cediera la causa a su colega Marcelo Martínez de Giorgi. Con eso la causa cambia de fiscal y se retrasaría más su eventual llegada a un juicio oral.
Es que la instrucción de Carlos Rívolo estaría más avanzada, según se defendió el fiscal. Ahora pasará a Guillermo Marijuan.
Según informó Hugo Alconada Mon en lanación.com, la remisión que avaló Rafecas se argumenta en que Martínez de Giorgi ya tramitaba con anterioridad una causa similar.
Sin embargo, ambos expedientes se iniciaron el mismo día, cuenta el periodista.
En pos de mantener la causa, el fiscal Rívolo sostuvo que su investigación se encuentra en "avanzado estado". Pero Rafecas respondió que eso no era "suficiente" para salvar la "diferencia temporal" con la causa anterior, que el artículo asegura que sólo fue de unos minutos y que el magistrado califica como "ínfima".
Rafecas, no obstante, reconoce las diligencias de Rívolo en pos de resolver el caso al señalar que "llevó a cabo múltiples medidas tendientes a corroborar las circunstancias denunciadas y esclarecer su contenido, algunas de las cuales aún se hallan en pleno trámite, como aquellas diligencias que fueran llevadas a cabo contando con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”.
De acuerdo a la nota de lanación.com, durante los últimos meses, el fiscal Rívolo había pedido exhortos a las Islas Vírgenes Británicas e informes a la ARCA, al Registro de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad, a la Dirección Nacional de Migraciones y, también, la colaboración de la Procelac y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Pero con el cambio de juez y en consecuencia de fiscal, sostiene Alconada Mon, "Vázquez y su círculo íntimo –entre ellos, Mariano “el Vasco” Mengochea, Cynthia Galzerán y Marcelo Laffont- confían en que la pesquisa se aletargue hasta derivar en su sobreseimiento".
Más contenido de Urgente24
El Gran Escape: Javier Milei, de Moreno a Los Angeles (Viaje inexplicable)
Escándalo en Junín: Se bajaron 3 candidatas de LLA, con duras acusaciones
Revocatoria por los audios del escándalo: Se viene la caída de la cautelar que protege a Karina Milei
Javier Milei en Los Ángeles junto al chanta (Michael Milken) de los "bonos basura"