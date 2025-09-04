Un protegido de Santiago Caputo consiguió oxígeno en una causa por sus departamentos en Miami

vazquez dgi.webp Andréz Vázquez, jefe de la DGI.

Según informó Hugo Alconada Mon en lanación.com, la remisión que avaló Rafecas se argumenta en que Martínez de Giorgi ya tramitaba con anterioridad una causa similar.

Sin embargo, ambos expedientes se iniciaron el mismo día, cuenta el periodista.

En pos de mantener la causa, el fiscal Rívolo sostuvo que su investigación se encuentra en "avanzado estado". Pero Rafecas respondió que eso no era "suficiente" para salvar la "diferencia temporal" con la causa anterior, que el artículo asegura que sólo fue de unos minutos y que el magistrado califica como "ínfima".

Rafecas, no obstante, reconoce las diligencias de Rívolo en pos de resolver el caso al señalar que "llevó a cabo múltiples medidas tendientes a corroborar las circunstancias denunciadas y esclarecer su contenido, algunas de las cuales aún se hallan en pleno trámite, como aquellas diligencias que fueran llevadas a cabo contando con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”.

De acuerdo a la nota de lanación.com, durante los últimos meses, el fiscal Rívolo había pedido exhortos a las Islas Vírgenes Británicas e informes a la ARCA, al Registro de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad, a la Dirección Nacional de Migraciones y, también, la colaboración de la Procelac y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Pero con el cambio de juez y en consecuencia de fiscal, sostiene Alconada Mon, "Vázquez y su círculo íntimo –entre ellos, Mariano “el Vasco” Mengochea, Cynthia Galzerán y Marcelo Laffont- confían en que la pesquisa se aletargue hasta derivar en su sobreseimiento".

