Escándalo en Junín: Se bajaron 3 candidatas de LLA, con duras acusaciones

“Pedí hace más de un mes, el 27 de julio, pedí al coordinador que me elimine de la lista porque cuando nos hicieron firmar a último momento no nos dijo quiénes estaban. Cuando vi los nombres, apareció el nombre de una persona que conozco de la Universidad y no sé si se recibió de ingeniera agrónoma, que me llamó la atención porque nunca había visto defendiendo ideales de La Libertad Avanza ni estuvo presente en ninguna reunión (refiriéndose a la segunda candidata, Rocío Cayzak)", dijo la ahora ex candidata en uno de esos audios, según el portal Data Bonaerense.

Y añade: "me habían comentado que estaba con Petrecca y que la había incluido Condorito (Eduardo Di Marco) a cambio de plata. También fue quien citó en el Cine San Carlos a todos los titulares, ahí dijo que no tenía plata, cuando tengo entendido que había prometido poner 50 mil dólares y por eso colocaron en segundo lugar a Rocío".

"Ella nunca había aparecido, nadie sabía si es buena o mala persona y no creo que conozca Junín porque vive en un barrio privado, originaria de Lincoln y que se vino a estudiar, pero no creo que tenga la menor idea de las necesidades de los barrios de Junín", reprochó, sobre Cayzak.

"Lo que me dijo Mauro (Imperatori) cuando me llamó por teléfono para ofrecerme integrar la lista fue que la segunda candidata estaba un tanto oculta porque no quería ir con Petrecca y porque habían puesto plata para sostener la campaña por ese puesto. Pero de eso no puedo dar fe, son dichos por él por teléfono. Yo me fui del espacio porque presenté un proyecto de servidumbre de paso para abrir el paso nivel de Rivadavia, pero ni siquiera me dejaron parar a explicarlo, cuando lo hice yo. Así que en un lugar donde no se brinda el espacio, no puedo estar", explicó.

"Hay mucha gente valiosa, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas. Al acto de Milei no dejaron entrar a gente de Chacabuco, las pulseras se repartían entre las familias de los tres primeros y al resto nos dieron como mucho, dos a cada uno, mientras que adentro del cine vi cómo se pasaban rollos de pulseras. También estaba Juan Cornaglia, concejal, pero Belén Veronelli que es la otra concejal, no, lo cual me parece una locura", continuó Policastro Bassallo.

fiorela

Las otras dos bajas en LLA de Junín

"Hoy renuncié con mucha tristeza a mi candidatura", anunció en sus redes sociales María Stella Saldías, aunque afirmó que “sigo creyendo y apoyando al Presidente Javier Milei y sus ideas para sacar a la Argentina adelante”. No dio mayores explicaciones, pero según medios locales, su renuncia tendría que ver con motivos similares a los de las otras candidatas que se bajaron.

image

Por su parte, Nair Nazar también hizo pública su decisión en redes sociales: "simplemente no estoy alineada con órdenes y valores de algunos de los integrantes del espacio en Junín. Hay mucha gente que vale la pena pero yo no me dejo pisar la cabeza por nadie".

Explicó que su renuncia es por " cuestiones personales y morales".

nazar

