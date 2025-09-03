“La banda de flotación del ex presidente Mauricio Macri, a pesos de hoy, oscilaría entre $ 1.600 y $ 2.000: nuestros problemas de financiamiento con Milei los cubrimos con expansión monetaria y luego la deuda en dólares la pagamos con reservas” informó Broda.
BRODA Y LA EMISIÓN
"Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones pero hoy es de $ 44 billones"
Invitado por Joaquín Morales Solá a LN+, el economista Miguel Ángel Broda encendió luces de alarmas sobre variantes económicas de la Argentina de Milei.
“Teníamos muchos vencimientos de deuda y a alguien se le ocurrió emitir $ 15 billones más para pagar y desarmar las LEFI. Subimos el circulante de una manera tremenda”.
“No existe independencia del Banco Central pero tampoco tenemos ya reglas, estamos en el paraíso de la discrecionalidad. Todo en función de que el dólar no suba”.
¿Riesgo kirchnerista o riesgo Milei?
“Es verdad que existe un riesgo Kuka pero esto ha sido potenciado por la política macro económica de los últimos meses. ¿Las consecuencias? No se logran consensos para hacer las reformas importantes que necesita Argentina”.
“Después de las elecciones lo que hay que arreglar es la macro, no la micro. Hay que recalibrar todo para salir de la decadencia”.
“En apenas 7 meses de 2025 gastamos el doble que el año pasado en turismo internacional. La gente no saca del colchón para gastar en el país, ocurre todo lo contrario. Somos la bolsa que más ha caído en el mundo y ha caído también la demanda de dinero porque es mucho más difícil tomar un crédito con semejantes tasas de interés”.
Miguel Angel Broda se refirió a la situación crediticia de la Argentina:
“Hemos enfriado el crédito, en los últimos 20 días lo hemos congelado y se destruyó la demanda por los activos internos. Vamos a crecer menos de 4% de manera anual, a pesar de las estimaciones del Fondo Monetario. Además, el arrastre para 2026 será de crecimiento negativo”.
“Tenemos 4 meses de caída de la actividad en mayo, junio, julio y agosto. La recaudación cae también con estas tasas demenciales. Tenemos 3 veces los intereses que se pagan en Brasil, por ejemplo”.