En la tarde del jueves (04/09) desde el ciclo televisivo A la tarde revelaron que desde Telefe decidieron organizar una reunión de urgencia con Susana Giménez con el objetivo de acercarle proyectos que puedan seducir a la diva para que vuelva a la televisión.
EL TRECE ESTÁ EN AL ACECHO
Tensión en Telefe: Reunión de urgencia con Susana Giménez
Las autoridades de Telefe improvisaron un encuentro con la diva luego de que se enteraran que Adrián Suar la tanteó para sumarla a El Trece en 2026.
El periodista Luis Bremer fue quien soltó la información y dijo que el motivo de generar rápidamente el encuentro se produjo luego de que la diva recibiera una propuesta del lado de Adrián Suar para tenerla en El Trece en 2026.
Asimismo, el panelista contó que las autoridades del canal de las pelotas le ofreció retomar con su clásico programa aunque fue desestimado rápidamente por la conductora. Por otro lado le ofrecieron hacer material desde Nueva York pero se negó tras compararse con lo que hacer Marley con Por el mundo. Y finalmente, le dijeron hacer un programa especial para Navidad"como la televisión española" con figuras de la música y regalar 1.000.000 de dólares.
Fue en ese entonces que su colega Josefina Pouso lo interrumpió para aclarar que la reconocida artista en su momento había pedido exclusivamente que en su última participación pretendía regalar ese monto de dinero y le dieron "unas chauchitas".
Telefe no consigue comprador y el nerviosismo avanza a pasos agigantados
Es preciso recordar que Paramount Global se fusionó con Skydance, aunque el panorama no es tan alegre para todos los empleados ya que se esperan despidos y una restructuración fuerte para hacer la empresa más rentable.
Paramount International Networks es el área donde está Telefe dentro del holding y tienen decidido que le darán de baja a aquello que les haga perder dinero. Asimismo, el nerviosismo se apoderó de las autoridades del canal de las pelotas que si bien está en venta desde hace bastante, lo cierto es que no se les está haciendo fácil la operación debido a que no encuentra a un comprandor que ponga el capital requerido.
Es preciso destacar que el negocio se complica porque la venta depende no sólo de los precios, sino de cuestiones regulatorias y "compliance" que en Estados Unidos miran atentamente para no tener problemas legales más adelante.
Por otro lado, mientras tanto en el resto de la región varios canales latinoamericanos de la empresa norteamericana ya fueron vendidos o cerrados, y la firma parece estar achicando rápido su operación internacional para enfocarse más en el streaming y su mercado doméstico.
