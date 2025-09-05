Tensión en Telefe: Reunión de urgencia con Susana Giménez

Telefe no consigue comprador y el nerviosismo avanza a pasos agigantados

Es preciso recordar que Paramount Global se fusionó con Skydance, aunque el panorama no es tan alegre para todos los empleados ya que se esperan despidos y una restructuración fuerte para hacer la empresa más rentable.

Paramount International Networks es el área donde está Telefe dentro del holding y tienen decidido que le darán de baja a aquello que les haga perder dinero. Asimismo, el nerviosismo se apoderó de las autoridades del canal de las pelotas que si bien está en venta desde hace bastante, lo cierto es que no se les está haciendo fácil la operación debido a que no encuentra a un comprandor que ponga el capital requerido.

Es preciso destacar que el negocio se complica porque la venta depende no sólo de los precios, sino de cuestiones regulatorias y "compliance" que en Estados Unidos miran atentamente para no tener problemas legales más adelante.

Por otro lado, mientras tanto en el resto de la región varios canales latinoamericanos de la empresa norteamericana ya fueron vendidos o cerrados, y la firma parece estar achicando rápido su operación internacional para enfocarse más en el streaming y su mercado doméstico.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos

La miniserie de 8 capítulos que la crítica califica como "magistral"

Expectativa total por el programa que podría llegar a El Trece

Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."