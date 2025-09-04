LAM extraña a Ángel de Brito y se hunde en el rating: La palabra de su conductor

Marixa Balli abandonó a Ángel de Brito

Es preciso recordar que hace algunas semanas Marixa Balli comunicó que decidió dar un paso al costado y dejar LAMpara continuar su carrera en otro canal.

La bailarina fue tentada por Telefe y a raíz de varios ofrecimientos comunicó su salida del programa que se emite por América TV.

Es que en primera instancia la solicitaron a la artista para que se sumara a participar del programa de Marley para viajar a otro país y luego volvieron a la carga para ofrecerle formar parte de MasterChef Celebrity.

Al respecto Ángel de Brito dijo: "Son varias figuras y Marixa me dijo que le divertía estar ahí porque nunca había cocinado. Lo que pasa que ahí se se volvió imposible convivir porque MasterChef graba 12 horas por día", explicó. Además, como si fuera poco, a su vez también recibió el ofrecimiento para estar en el ciclo A la Barbarossa.

