Actualmente Ángel de Brito está de vacaciones y su ausencia en LAM no ha pasado desapercibida. Si bien se trata de uno de los programas de espectáculos más vistos y suele generar material a raíz de la participación de las "angelitas", lo cierto es que al parecer el público cambia de canal cuando no está su líder.
"NO ME NECESITA TODO EL TIEMPO"
LAM extraña a Ángel de Brito y se hunde en el rating: La palabra de su conductor
Ángel de Brito decidió interrumpir sus vacaciones para defender a su equipo que de acuerdo a las mediciones no logra cautivar a la audiencia en su ausencia.
El nivel de audiencia parece encontrarse en caída libre. Para pruebas alcanza tan solo con observar la planilla de mediciones, donde se ubica cuarto en la franja, cuando generalmente está tercero e incluso hay días que llega hasta el segundo lugar por detrás de Telefe.
La noche del miércoles (04/09) fue un claro ejemplo cuando bajo la conducción de Nazarena Vélez quedó desplazado por detrás de La Voz Argentina, Buenas Noches Familia y su principal competidor, Bendita. La repercusión es tal que el periodista decidió romper el silencio mediante las redes sociales cuando desde una cuenta le reclamaron por su regreso.
"Volvé Angel, te están chocando la Ferrari", escribieron en X y el comentario de inmediato llamó la atención del comunicador que saltó en defensa de se equipo. Además de destacar que a les va "espectacular" en sin su precensia, el conductor expresó molesto: "No me necesita todo el tiempo. Los otros programas conducidos por sus conductores chocan y chocan".
Marixa Balli abandonó a Ángel de Brito
Es preciso recordar que hace algunas semanas Marixa Balli comunicó que decidió dar un paso al costado y dejar LAMpara continuar su carrera en otro canal.
La bailarina fue tentada por Telefe y a raíz de varios ofrecimientos comunicó su salida del programa que se emite por América TV.
Es que en primera instancia la solicitaron a la artista para que se sumara a participar del programa de Marley para viajar a otro país y luego volvieron a la carga para ofrecerle formar parte de MasterChef Celebrity.
Al respecto Ángel de Brito dijo: "Son varias figuras y Marixa me dijo que le divertía estar ahí porque nunca había cocinado. Lo que pasa que ahí se se volvió imposible convivir porque MasterChef graba 12 horas por día", explicó. Además, como si fuera poco, a su vez también recibió el ofrecimiento para estar en el ciclo A la Barbarossa.
