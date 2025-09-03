"Se le agotó el personaje": Yanina Latorre sobre la renuncia de Marixa Balli a LAM

Lo que nadie vio en LAM, según Yanina Latorre

Por otro lado, Yanina Latorre puso sobre la mesa otra mirada sobre la salida de Balli. Según ella, en una charla privada Ángel de Brito le habría confesado: "Fue lo que ella me dijo, que se iba para ingresar al reality y porque no me aguantaba a mí". La conductora de SQP no se quedó ahí y dejó entrever que hay más internas: "Marixa dice que esto no es así, pero yo no le creo mucho. ¿Por qué De Brito inventaría esto? No tiene ninguna necesidad".

image Yanina Latorre reveló que, según Ángel de Brito, Balli se fue por conflictos internos. También sugirió que los malestares involucran a la producción y que su personaje estaba agotado.

Latorre también recordó que Marixa había tenido cruces con otros panelistas, como Nazarena Vélez, y sugirió que su malestar podría involucrar a la producción: "Yo creo que Marixa no está diciendo lo que realmente le molesta. Para mí no soy yo, sino algo de De Brito y de la producción, no sé… la conducción". Fiel a su estilo, cerró con una frase que sintetiza su lectura del momento: "A mí ella me encanta, pero creo que en LAM se le había agotado el personaje".

Y es que detrás de cámaras en los programas de espectáculos argentinos suele existir tensión, por los egos y las decisiones personales que conviven con la exposición mediática. Aunque Marixa se enfoca en sus nuevos proyectos, las declaraciones cruzadas muestran que la historia real de LAM no está del todo contada.

