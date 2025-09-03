Después de muchos rumores y especulaciones, Marixa Balli finalmente habló sobre su salida de LAM y dejó varias cosas claras, aunque sin contar todo lo que pasó detrás de cámara. Yanina Latorre, que estuvo al tanto de los movimientos en el programa, también aportó su mirada picante sobre la situación y la tensión quedó a la vista.
ÁNGEL DE BRITO EN EL MEDIO
"Se le agotó el personaje": Yanina Latorre sobre la renuncia de Marixa Balli a LAM
Marixa Balli habló de su salida de LAM y de sus proyectos personales, pero Yanina Latorre dejó entrever que hubo internas con la producción y con la conducción.
Paso al costado para Marixa Balli
Marixa Balli se mostró tranquila frente a la cámara de SQP, programa conducido por Yanina Latorre, y desmintió los rumores sobre su supuesto paso a MasterChef Celebrity. "Nada que ver chicos, di un paso al costado, nada más. Estoy haciendo cambios en mi vida que no tienen que ser públicos", aseguró. Con esa frase, dejó claro que su salida no responde únicamente a oportunidades televisivas, sino a decisiones personales que venía evaluando hace tiempo.
La ex vedette también confirmó que había hablado con Ángel de Brito sobre su partida: "Yo ya lo venía pensando (su salida del programa) y lo veníamos hablando con Ángel hace rato, luego se decidió". Mientras tanto, Marixa está enfocada en otros proyectos: abrir un local propio y viajar con Marley para el programa turístico Por el Mundo, que se emite por Telefe. Sobre MasterChef, dijo que todavía no recibió ninguna propuesta concreta.
A pesar de los rumores, Balli mantuvo un tono cordial sobre su paso por LAM: "Estoy superbién, me fui bien, siempre la mejor con ‘LAM’. Siempre voy a hacer una Angelita, les guste o no les guste". Suena a que, por su mensaje, la salida fue ordenada y pensada, sin conflictos públicos, aunque el contexto mediático inevitablemente haya especulación.
Lo que nadie vio en LAM, según Yanina Latorre
Por otro lado, Yanina Latorre puso sobre la mesa otra mirada sobre la salida de Balli. Según ella, en una charla privada Ángel de Brito le habría confesado: "Fue lo que ella me dijo, que se iba para ingresar al reality y porque no me aguantaba a mí". La conductora de SQP no se quedó ahí y dejó entrever que hay más internas: "Marixa dice que esto no es así, pero yo no le creo mucho. ¿Por qué De Brito inventaría esto? No tiene ninguna necesidad".
Latorre también recordó que Marixa había tenido cruces con otros panelistas, como Nazarena Vélez, y sugirió que su malestar podría involucrar a la producción: "Yo creo que Marixa no está diciendo lo que realmente le molesta. Para mí no soy yo, sino algo de De Brito y de la producción, no sé… la conducción". Fiel a su estilo, cerró con una frase que sintetiza su lectura del momento: "A mí ella me encanta, pero creo que en LAM se le había agotado el personaje".
Y es que detrás de cámaras en los programas de espectáculos argentinos suele existir tensión, por los egos y las decisiones personales que conviven con la exposición mediática. Aunque Marixa se enfoca en sus nuevos proyectos, las declaraciones cruzadas muestran que la historia real de LAM no está del todo contada.
-------------------------------------------------------------------
