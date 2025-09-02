Un torbellino de acusaciones, réplicas y audios sin revelar agita las aguas del mundo del espectáculo y la política, con el periodista Jorge Rial en el centro de la tormenta. La polémica estalló cuando el Gobierno Nacional lo denunció y solicitó allanamientos en su canal de streaming, Carnaval, por la presunta intención de difundir grabaciones comprometedoras que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este movimiento, interpretado por muchos como una maniobra intimidatoria, encendió las alarmas y desató una feroz controversia que rápidamente escaló a otros frentes.
POLÉMICAS
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre le recordó que le ofreció ir a Carnaval
Yanina Latorre recordó cómo Jorge Rial la invitó a Carnaval y ahora lo enfrenta públicamente tras su comentario en X.
La polémica ascendió cuando la conductora Yanina Latorre, conocida por su filosa lengua, opinó en su programa "Sálvese Quien Pueda", que "hay una película con todo esto". La respuesta de Rial no se hizo esperar, y a través de X (antes Twitter), le respondió: "¿En serio? Listo. Paramos todo ya y volvemos con Wanda".
Lejos de amedrentarse, la presentadora redobló la apuesta y devolvió el golpe con una firmeza que dejó en claro que no iba a retroceder en su postura. La tensión alcanzó su punto álgido en El Observador, donde Latorre se refirió al vertiginoso crecimiento de Carnaval a raíz del escándalo, calificándolo como "un canal de streaming raro".
En su análisis, no dudó en afirmar que "claramente, esto les sirve a ellos", refiriéndose a los responsables de la plataforma. Al mismo tiempo que compartió un dato revelador sobre la incursión de Marcelo Tinelli en este nuevo espacio, revelando que ella misma estuvo cerca de sumarse al proyecto: "Empezaron fuerte, a mí también me llamaron y no llegué a hablar de plata, a mí me llamó Jorge (Rial)".
Yanina Latorre mandó al frente a Jorge Rial
Pero el relato de Latorre no terminó ahí. Con una mezcla de resentimiento y decepción, la mediática rememoró la propuesta de Rial, contrastándola con el reciente ataque en redes sociales. "Me llamó, y ahora me bardea en twitter por lo que pienso, porque me trató de tarada y me mandó a hablar de Wanda", disparó sin rodeos.
En un claro mensaje directo al exconductor de "Intrusos", lo interpeló con una advertencia contundente: "No te olvides, Jorgito, que fuiste el primero en llamarme y me dijo: 'Dejá todo y vení acá que la rompés'". "Yo sé que le gusta mi laburo, pero cuando les conviene", agregó Latorre.
" Eso es lo que no me gusta de Rial, cuando le conviene te subestima, cuando le conviene, te banca", insistió la panelista, pintando un retrato de un profesional que, según su perspectiva, opera con una doble vara.
"Muy fuerte": Jorge Rial sorprendió al contar las amenazas que vivió recientemente
Jorge Rial arrancó la semana contando que recibió amenazas que lo dejaron inquieto y abrieron sospechas sobre la pelea que mantiene con el poder.
En Argentina, algunos autos son tan solo autos; sin embargo, algunos tienen una carga simbólica enorme debido a los acontecimientos históricos oscuros que, lamentablemente, manchan la memoria del país.
En ese sentido, Jorge Rial contó en Radio 10 que se encontró con un Ford Falcon frente a su casa, y la escena no pasó desapercibida: "Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo".
El conductor subrayó que no fue el único sorprendido en la cuadra, y dejó claro que la situación generó alarma entre quienes viven allí: "Vino la policía porque les llamó la atención también a los del barrio", explicó. No era un auto cualquiera ni un vecino más que pasaba por la calle.
Para Rial, el Falcon tiene un peso simbólico directo en la política actual: "Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura". Con esa frase, trazó un vínculo entre la historia y el presente, dándole significado a la escena que vivió.
