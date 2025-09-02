A veces, la mejor forma de encontrar una joya es buscar en el pasado. Lejos de la vorágine de los estrenos de cartelera, hay una película que, con el paso de los años, sigue resonando con una fuerza magnética, desafiando a la mente del espectador. Se trata de "Misteriosa obsesión", una producción que se mantiene fresca y perturbadora.
"100% ORIGINAL"
La película de 1 hora y 30 que te mantiene en tensión constante
Una madre en crisis, secretos oscuros y un guion cargado de tensión convierten a esta película en uno de los títulos más comentados de Netflix.
Con una duración de 96 minutos, esta película es de esos filmes que te atrapan desde el primer instante y te dejan pensando mucho después de que los créditos finales hayan terminado. Su trama es un verdadero laberinto psicológico que desorienta y a la vez cautiva.
Dirigida por Joseph Ruben, la cinta es un festival de talento actoral, encabezado por la siempre impecable Julianne Moore y un elenco de lujo que incluye a Dominic West, Gary Sinise, Alfre Woodard, Anthony Edwards, Linus Roache, Robert Wisdom, Jessica Hecht, Ken Abraham, Lee Tergesen y Christopher Kovaleski. La historia principal nos introduce a una madre desesperada, cuyo mundo se desmorona tras la muerte de su hijo. En su búsqueda de ayuda para superar la tragedia, el film da un giro impactante: su terapeuta le asegura que el niño nunca existió.
Este punto de partida es el anzuelo perfecto para sumergirse en un relato de ciencia ficción, intriga y misterio, que juega con la percepción de la realidad y la vulnerabilidad de la psique humana.
La película protagonizada por Julianne Moore que arrasa en críticas
Disponible en Netflix, esta obra ha cosechado elogios de la crítica especializada, destacando su audacia y su capacidad para mantener en vilo al espectador. Federico Marín Bellón, de Diario ABC, la describió como " Un filme original y valiente, que no reserva su sorpresa para el típico final efectista y que incluye tres o cuatro escenas de impacto que, literalmente, levantarán al espectador de su asiento". Por su parte, Francisco Marinero, de Diario El Mundo, hizo hincapié en el desarrollo de la trama, aunque con una advertencia: "La odisea parte de una idea de suspense muy curiosa y está desarrollada con progresión (...) aunque decepcionen algo las facilidades que se permite el argumento. (...) Lo mejor es el suspense psicológico".
En la plataforma Filmaffinity, los comentarios refuerzan esta impresión de intensidad, señalando que la película "logra su objetivo: mantenerte atento a la pantalla y, si eres un poco impresionable, hacerte abrir la boca o pegar un pequeño brinco de vez en cuando, más que nada por la sorpresa que suscitan algunos momentos".
Estos testimonios sugieren que "Misteriosa obsesión" no es solo una historia para ver, sino una experiencia para sentir. Es un desafío a los sentidos, una invitación a cuestionar lo que creemos que es verdad.
En una era donde las historias se consumen con la misma velocidad que se olvidan, esta película nos recuerda que hay narrativas que perduran, que nos desafían y que nos invitan a reflexionar. A fin de cuentas, ¿quién no quiere sentir esa adrenalina de no saber qué es real y qué no? El misterio y la intriga son dos de los ingredientes más adictivos de la ficción. Así que, si estás buscando una película que te haga dudar de todo, esta es la indicada.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que genera adicción total
Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa
Argentina se agarra la cabeza: Apagones extremos sacuden al mundo