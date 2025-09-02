“Me llegaron mensajes amenazantes al celular diciendo quien iba a cuidar a mi hija porque tanto yo como mi marido íbamos a terminar presos: intentaron los Milei censurarme y quebrarme para que deje de hablar sobre que se la robaron toda" le dijo Marcela Pagano a Viviana Canosa en Carnaval Streaming.
PAGANO DIALOGÓ CON CANOSA
"Los audios de Karina Milei podrían ser humo para tapar los audios de la corrupción"
“ Si siguen así, este modelo de gobernanza de Milei está terminado. Deberían ser humildes y abrazar políticos y privados para una salida” dijo Marcela Pagano.
"Deberían echar a medio gabinete, a todos los involucrados, incluida Karina, los Menem y Guillermo Francos. El ministro Lugones está más afuera que adentro" acusó.
“El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, me dijo que los Milei no conocen el país. Piden a discapacitados revalidad su situación de discapacidad y se trata de gente que ni siquiera tiene conexión a la red. Algunos no saben ni leer. En este gobierno desecharon apoyarse en gobernadores e intendentes ” agregó la diputada nacional.
"Me nombran a mí y mi marido, Franco Bindi, como posibles grabadores de los audios pero la única que grababa conversaciones era Lilia Lemoine".
¿Por qué los Menem tienen tanto poder con los Milei?
“Nunca me cerró porqué Lule Menem manejaba las delegaciones de PAMI en todo el interior de Argentina”.
Con respecto a la supuesta conspiración internacional contra Javier Milei, Marcela Pagano sostuvo:
“Mirá si Nicolás Maduro, que está a punto de entrar en Guerra con Estados Unidos, o Vladimir Putin, que tiene serios conflictos con la OTAN, se van a poner a financiar operaciones contra Milei”.
“La mandaron a Lemoine a hostigarme, vino grabarme con su teléfono y me apagaron el micrófono. En la TV se vio que ella se comunicaba por whatsapp con Martín Menem mientras me acosaba. Se aprovechan de una persona que tiene un problema de salud mental, es bipolar y termina abusada por el presidente de la cámara”.
Finalmente, se refirió a la política con los periodistas cuestionadores y los medios de comunicación.
“Se mete el gobierno nacional con los streaming porque no los pueden manejar con la pauta publicitaria de organismos descentralizados. Los canales alternativos de redes tienen una estructura más chica y por eso se vuelven más independientes”.
"Que avancen, no me van a silenciar ni les tengo miedo. No soy yo quien inventa campaña de humo para que se deje de hablar del choreo".