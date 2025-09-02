"Los audios de Karina Milei podrían ser humo para tapar los audios de la corrupción"

image Diputada nacional Marcela Pagano y presidente Javier Milei

¿Por qué los Menem tienen tanto poder con los Milei?

Los Menem van por todo y sin disimulo. Yo nací y moriré periodista. Varios me contaron sobre los negocios que Martín y su familia hacían con distintas reparticiones del Estado. Tienen los Menem una obsesión por influir sobre Karina Milei para que luego ella le dijera ciertas cosas a su hermano.

“Nunca me cerró porqué Lule Menem manejaba las delegaciones de PAMI en todo el interior de Argentina”.

Con respecto a la supuesta conspiración internacional contra Javier Milei, Marcela Pagano sostuvo:

“Mirá si Nicolás Maduro, que está a punto de entrar en Guerra con Estados Unidos, o Vladimir Putin, que tiene serios conflictos con la OTAN, se van a poner a financiar operaciones contra Milei”.

“La mandaron a Lemoine a hostigarme, vino grabarme con su teléfono y me apagaron el micrófono. En la TV se vio que ella se comunicaba por whatsapp con Martín Menem mientras me acosaba. Se aprovechan de una persona que tiene un problema de salud mental, es bipolar y termina abusada por el presidente de la cámara”.

Finalmente, se refirió a la política con los periodistas cuestionadores y los medios de comunicación.

“Se mete el gobierno nacional con los streaming porque no los pueden manejar con la pauta publicitaria de organismos descentralizados. Los canales alternativos de redes tienen una estructura más chica y por eso se vuelven más independientes”.

"Que avancen, no me van a silenciar ni les tengo miedo. No soy yo quien inventa campaña de humo para que se deje de hablar del choreo".