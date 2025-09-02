Axel Kicillof: "pareciera que el presidente Javier Milei vive en un tupper"

El desmantelamiento de nuestro aparato industrial es un objetivo estratégico del gobierno de Milei. Pareciera que vive en un tupper por cómo insiste en pelear con los socios estratégicos del país y manejarse con anteojeras ideológicas. El desmantelamiento de nuestro aparato industrial es un objetivo estratégico del gobierno de Milei. Pareciera que vive en un tupper por cómo insiste en pelear con los socios estratégicos del país y manejarse con anteojeras ideológicas.

“A lo largo de nuestra historia, hay apenas unos pocos momentos dramáticos con números que se pueden comparar con estos, como la pandemia o el 2001. La caída de la actividad industrial es de 16 puntos, la caída del consumo es de 23 y la caída de la construcción es de 32. La mitad de las máquinas de la provincia están apagadas y nos vienen a hablar de inversión”, agregó Kicillof.

“Tenemos tarifas dolarizadas, ahora también van a dolarizar el transporte público. Lo llaman quita de subsidios, pero es una dolarización, y los subsidios no eran otra cosa que salario indirecto”.

“Esto es una estafa electoral, porque nadie votó un ajuste contra los laburantes ni contra los sectores medios. Y el elenco que nos gobierna es parte de la fuerza que salió tercera y ya fracasó con Macri”, dijo en referencia a los ministros Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Axel Kicillof y el RIGI bonaerense

"Ya hemos comenzado a dialogar con la Legislatura provincial y que está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof.

No podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial.