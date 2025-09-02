urgente24
Fantino contra Espert; Bullrich desmemoriada; el dólar ya no flota y una conspiración bizarra

Alejandro Fantino dijo que Espert parece Poncharello (Chips); Patricia Bullrich pide no recordar los ruidos; el dólar ya no tiene bandas y acusan a periodistas

02 de septiembre de 2025 - 19:09
Karina Milei, Fantino, Bullrich y la conspiraciòn

1-El periodista Alejandro Fantino en Neura Stream opinó que José Luis Espert, candidato a diputado por La Libertad Avanza, debería haberse enfrentado a la situación en Lomas de Zamora en vez de huir en moto como lo hizo (lo comparó con Poncharello, el icónico personaje de la serie Chips).

En la misma lista del oficialismo está Sergio Figliuolo, alias Tronco, amigo y socio de Fantino.

2-En A24, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich pidió a los bonaerenses que al votar no recuerden los “ruidos” de la gestión libertaria.

Apeló a que valoren los logros, como la baja de la inflación, y que no castiguen los errores del gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, solicitó a los medios que no difundan audios de Karina Milei que podrían involucrarla en temas delicados.

3-El Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado cambiario para intentar calmar al dólar.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó en redes sociales que el Tesoro participará en el mercado libre de cambios para aportar liquidez y normalidad.

La medida implica un giro en la política cambiaria y un abandono temporal del esquema de bandas de flotación acordado con el FMI.

4-El Gobierno afirmó que existen jugadores internacionales de Sudamérica y Europa coordinados para perjudicar a Javier Milei.

En la presentación judicial que frenó la difusión de audios atribuidos a Karina Milei se sostuvo esta teoría.

Mientras algunos medios se lo tomaron en broma, un juez civil le dio entidad y ordenó la censura previa del material.

