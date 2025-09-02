Fantino contra Espert; Bullrich desmemoriada; el dólar ya no flota y una conspiración bizarra

Al mismo tiempo, solicitó a los medios que no difundan audios de Karina Milei que podrían involucrarla en temas delicados.

3-El Gobierno anunció que desde hoy intervendrá en el mercado cambiario para intentar calmar al dólar.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó en redes sociales que el Tesoro participará en el mercado libre de cambios para aportar liquidez y normalidad.

La medida implica un giro en la política cambiaria y un abandono temporal del esquema de bandas de flotación acordado con el FMI.

4-El Gobierno afirmó que existen jugadores internacionales de Sudamérica y Europa coordinados para perjudicar a Javier Milei.

En la presentación judicial que frenó la difusión de audios atribuidos a Karina Milei se sostuvo esta teoría.

Mientras algunos medios se lo tomaron en broma, un juez civil le dio entidad y ordenó la censura previa del material.