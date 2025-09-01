Fantino, Doman, Canosa, Mauro Federico y Rial se cruzaron muy duro en Carnaval Stream

Alejandro Fantino: "yo quiero saber si Lule Menem y Karina Milei robaron"

Fabián Doman: “muchos residentes en los barrios cerrados buscan los countries para que la seguridad privada le avise si la policía viene a buscarlos. Lo vimos en el caso de Elìas Piccirillo, el marido de Jesica Cirio, quien se lo vio en las cámaras de seguridad corriendo por las calles internas de Nordelta”.

Fantino: “ Yo también quiero saber si pasó algo raro”.

Doman: “ Nadie en el ambiente empresario, sindical o periodístico se sorprendió por los audios que suministró Mauro Federico. Este tema era muy conocido entre los hombres de negocios. La utopía, el sueño, la esperanza, cobraba 3% y el sueño se terminó, se rompió el relato”.

Canosa: “¿Sabés cuanto tiene de honestidad Karina Milei? 3 %”.

Fantino: "yo en Javier Milei confío. Ustedes lo están condenando y me quieren colonizar el cerebro".

Rial: “la esposa de un fuerte empresario de Argentina, uno de los más ricos del país, quien es amiga de Karina Milei, estuvo ofreciendo dinero a los comunicadores para que no se hable más del tema de los audios de Diego Spagnuolo. Hasta se acercó a Mauro Federico y a mí, a través de emisarios. Octubre se puso lejos porque lo de la corrupción es más grande de lo que pensamos”.