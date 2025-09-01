Jorge Rial: “la causa judicial por los sobreprecios de la droguería Suizo Argentina no fue iniciada por el gobierno nacional sino por el abogado Gregorio Dalbón, queremos que se presenten mañana mismo los Milei como querellantes y que entreguen sus celulares”.
POLÉMICA POR KARINA MILEI
Fantino, Doman, Canosa, Mauro Federico y Rial se cruzaron muy duro en Carnaval Stream
Fabián Doman discutió con Alejandro Fantino: “si querés ver cambios de gobierno esperá al lunes, luego de provincia de Buenos Aires. Si LLA pierde, Lule se va”.
Mauro Federico. “ la Policía de la Ciudad mandó a un comisario pero el jefe de seguridad de Nordelta se opuso al allanamiento, fue Ariel De Vicentis quien hoy está procesado”.
Alejandro Fantino: “debería existir primero la presunción de inocencia. No está imputada la hermana del presidente. ¿Por qué la van a sacar? Hay jueces y fiscales serios que están investigando. A esos tipos nadie les puede llegar”.
Alejandro Fantino: "yo quiero saber si Lule Menem y Karina Milei robaron"
Fabián Doman: “muchos residentes en los barrios cerrados buscan los countries para que la seguridad privada le avise si la policía viene a buscarlos. Lo vimos en el caso de Elìas Piccirillo, el marido de Jesica Cirio, quien se lo vio en las cámaras de seguridad corriendo por las calles internas de Nordelta”.
Fantino: “ Yo también quiero saber si pasó algo raro”.
Doman: “ Nadie en el ambiente empresario, sindical o periodístico se sorprendió por los audios que suministró Mauro Federico. Este tema era muy conocido entre los hombres de negocios. La utopía, el sueño, la esperanza, cobraba 3% y el sueño se terminó, se rompió el relato”.
Canosa: “¿Sabés cuanto tiene de honestidad Karina Milei? 3 %”.
Rial: “la esposa de un fuerte empresario de Argentina, uno de los más ricos del país, quien es amiga de Karina Milei, estuvo ofreciendo dinero a los comunicadores para que no se hable más del tema de los audios de Diego Spagnuolo. Hasta se acercó a Mauro Federico y a mí, a través de emisarios. Octubre se puso lejos porque lo de la corrupción es más grande de lo que pensamos”.