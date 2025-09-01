urgente24
Nerviosismo en la Rosada: Patricia Bullrich denunció a periodistas y pide allanarlos

La desesperación en el Gobierno por los audios que revelan presuntas coimas es evidente: se sumó Patricia Bullrich, con denuncia penal contra periodistas.

01 de septiembre de 2025 - 15:51
Patricia Bullrich presentó denuncia penal contra periodistas por los audios filtrados.

Pero la denuncia de la ministra de Seguridad no se queda allí: pide que realicen allanamientos en oficinas de 'Carnaval Stream' y en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, Franco Bindi, Pablo Toviggino y "todo interviniente sin fueros parlamentarios".

Hasta ahora, no hubo ninguna denuncia contra Spagnuolo...

Comunicadores y políticos reaccionaron en X, expresando su solidaridad con los periodistas mencionados y cuestionando al Gobierno.

Captura de pantalla 2025-09-01 152248
Captura de pantalla 2025-09-01 155231

