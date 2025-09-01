De las presuntas coimas, poco y nada dicen en el Gobierno, que desvía el tema hacia los periodistas que difundieron los audios. Tras la cautelar que pidió -y logró- Karina Milei para prohibir que se difundan sus grabaciones, y la denuncia del Gobierno por "operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país", se conoció una denuncia penal de Patricia Bullrich contra periodistas.
POLÉMICA
Nerviosismo en la Rosada: Patricia Bullrich denunció a periodistas y pide allanarlos
La desesperación en el Gobierno por los audios que revelan presuntas coimas es evidente: se sumó Patricia Bullrich, con denuncia penal contra periodistas.
Pero la denuncia de la ministra de Seguridad no se queda allí: pide que realicen allanamientos en oficinas de 'Carnaval Stream' y en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, Franco Bindi, Pablo Toviggino y "todo interviniente sin fueros parlamentarios".
Cabe recordar que Javier Milei, en la fallida caravana en Lomas de Zamora, había dicho sobre Diego Spagnuolo: "Todo lo que dijo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".
Hasta ahora, no hubo ninguna denuncia contra Spagnuolo...
Comunicadores y políticos reaccionaron en X, expresando su solidaridad con los periodistas mencionados y cuestionando al Gobierno.
