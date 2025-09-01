Se confirmó la noticia sobre Shein en Argentina que paralizó a todos

Sin embargo, en el Congreso ya hay adeptos que quieren que esta ley se trabaje. Uno de ellos es Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que estas plataformas están dañando a la industria argentina. Los comerciantes siguen presionando para que haya más controles y rigurosidad contra Shein.

Por el momento esta ley no es más que una idea en conjunto que muchos apoyan, pero podría convertirse en algo más serio si tiene la banca necesaria. Por esa razón podrían correr peligro los precios bajos y las compras en Shein.

