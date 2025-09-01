MUCHO MALESTAR
Se confirmó la noticia sobre Shein en Argentina que paralizó a todos
El avance de Shein en Argentina está trayendo problemas a muchos comerciantes. Ahora proponen una ley contra el gigante chino y el Gobierno reaccionó.
Shein, Temu y todas estas plataformas chinas están causando furor en Argentina por sus precios bajos y amplia variedad. Quienes no están contentos son los comerciantes y ahora quieren lanzar una ley que regule a estos comercios. Sin embargo, el Gobierno se opone.
Ley anti Shein en Argentina y la respuesta del Gobierno
La Cámara Argentina de la Indumentaria, por la caída en el consumo, propuso lanzar esta ley anti Shein donde se enumeran distintos requisitos y controles que iniciarían contra la plataforma china. Sin embargo, desde el Gobierno se oponen pero hay varios legisladores que apoyan la moción.
Fue el diputado José Luis Espert, quien refleja las ideas de La Libertad Avanza, quien sostuvo que quienes promueven esta ley son "empresaurios impresentables" y que los consumidores deben poder acceder a "precios razonables sin límites innecesarios".
Sin embargo, en el Congreso ya hay adeptos que quieren que esta ley se trabaje. Uno de ellos es Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que estas plataformas están dañando a la industria argentina. Los comerciantes siguen presionando para que haya más controles y rigurosidad contra Shein.
Por el momento esta ley no es más que una idea en conjunto que muchos apoyan, pero podría convertirse en algo más serio si tiene la banca necesaria. Por esa razón podrían correr peligro los precios bajos y las compras en Shein.
