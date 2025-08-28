Descuentos en Shein: el truco que todos usan para pagar menos en Argentina

Si ya compraste en Shein una buena forma de acceder a promociones es escribir reseñas detalladas con fotos de los productos. Esto hace que se sumen puntos en tu cuenta y los mismos se trasladan a descuentos que podés usar en futuras compras.

Un truco que pocos conocen es el de dejar un carrito armado por varios días. Esto en algunas páginas puede convertirse en un descuento muy grande, ya que detectan que hay artículos que aún no fueron comprados y podrían ofrecerte una promoción por eso. La app de Shein, además, suele ser más económica que el sitio web.

