Shein maneja el comercio actual y en Argentina no se queda atrás. La apertura de importaciones y la facilidad para traer productos de afuera hizo que este gigante chino gane muchísimos compradores. Además, tienen un sistema de descuentos para pagar incluso menos.
Descuentos en Shein: el truco que todos usan para pagar menos en Argentina
Shein es la sensación del momento en Argentina y algunas personas aún dudan acerca de comprar o no en la plataforma. Estos descuentos te van a convencer.
Si bien Shein ya es una página en la que los precios son bastante bajos teniendo en cuenta el valor de la indumentaria en Argentina, también poseen un sistema para que accedas a una mayor cantidad de descuentos a la hora de comprar. Lo mejor es pagar en dólares para evitar el 30% adicional por los impuestos.
Cómo acceder a descuentos en Shein
Uno de los trucos más conocidos es aceptar los descuentos que la misma plataforma te da apenas ingresas en la página. Sin embargo, hay otras oportunidades que podés aprovechar para que tu carrito sea muchísimo más económico.
Otro consejo es acceder a las redes sociales oficiales de Shein a ver si tienen habilitado algún cupón extra. También varios influencers podrían comunicar algún tipo de beneficio en su nombre. Los correos de suscripción también son una opción sumamente válida.
Si ya compraste en Shein una buena forma de acceder a promociones es escribir reseñas detalladas con fotos de los productos. Esto hace que se sumen puntos en tu cuenta y los mismos se trasladan a descuentos que podés usar en futuras compras.
Un truco que pocos conocen es el de dejar un carrito armado por varios días. Esto en algunas páginas puede convertirse en un descuento muy grande, ya que detectan que hay artículos que aún no fueron comprados y podrían ofrecerte una promoción por eso. La app de Shein, además, suele ser más económica que el sitio web.
