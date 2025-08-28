Este supermercado está causando furor por sus descuentos en electrodomésticos. Los mismos tienen hasta un 25% menos y además se pueden pagar en cuotas sin interés. Si tenés pensado equipar tu casa no te pierdas esta oportunidad y aprovecha las promociones.
TODOS LO VISITAN
El supermercado que liquida electrodomésticos con 25% de descuento y está arrasando
Un reconocido supermercado está ofreciendo descuentos inigualables en electrodomésticos. Ideal para equipar la casa sin gastar una fortuna.
Cada cierto tiempo los supermercados ofrecen descuentos grandes en electrodomésticos. A veces es en televisores y en otras ocasiones en la mayoría de los productos. Esta vez vas a poder elegir entre muchos artículos que están casi regalados.
Supermercado ofrecen descuentos en electrodomésticos
El supermercado Coto está generando mucho revuelo entre los clientes porque tiene promociones muy buenas en electrodomésticos. Todas las promociones las podés encontrar en su página web oficial y lo mejor de todo es que no te tenés que mover de tu casa para comprar.
Hay pequeños artefactos como planchitas para el pelo o pavas eléctricas a precios increíbles que no superan los $40.000. Por otro lado tenés también heladeras por menos de $400.000 y un televisor de 32 pulgadas en $350.000. Precios que con cuotas sin interés quedan muy bien financiados.
Coto posee un outlet de electrodomésticos al que podés acceder online en un apartado que tiene muchísimos descuentos. Vas a encontrar aires acondicionados, televisores, lavarropas, heladeras y muchos otros productos que te vas a querer llevar sin duda.
