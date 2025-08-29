La nafta se lleva una parte importante del sueldo y por ese motivo muchos buscan promociones para intentar ahorrar. Este banco ofrece descuentos en las principales estaciones de servicio reintegrando hasta un 30% en combustible. No te lo podés perder.
APROVECHALA
Descuentos en nafta: la promoción que te devuelve $15.000 y todos están usando
Si querés acceder a buenos descuentos en nafta entonces no dudes en utilizar las promociones de este banco. Vas a ahorrar muchísimo.
Nada mejor que ahorrar al cargar nafta y que te reintegren al menos una parte de esa compra. Un reconocido banco está siendo furor por estas promociones que podés usar en distintos días de la semana y sin duda todos quieren aprovechar.
Los mejores descuentos en nafta
Banco Nación tiene un descuento espectacular en nafta en distintas estaciones de servicio. En Axion, por ejemplo, otorga un 10% con tope de $15.000 al mes. Este reintegro se realiza pagando con la tarjeta de crédito del banco vía MODO. Lo mejor es que es válido todos los días.
Otro de los descuentos de Banco Nación es en Shell. En esta estación de servicio el reintegro es mayor: 25% de descuento con tope de $20.000 al mes. También funciona todos los días pagando con Visa o Mastercard crédito desde la aplicación de MODO.
Estas dos estaciones de servicio son muy frecuentadas y ofrecen reintegros que sirven muchísimo para el bolsillo. También hay otro tipo de promociones con diferentes entidades y billeteras virtuales que son ideales para ahorrar en nafta.
