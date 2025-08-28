Gran barata de colchones y sommiers: 70% de descuento y todos arrasan

La página oficial de la Semana del Descanso es descansabien.com.ar y vas a encontrar distintas marcas muy conocidas como las siguientes:

Bed Time

King Koil

Spring Air

Rosen

Piero

Serta

Soñador

Cannon

Room

Inducol

Kavanag

Suavestar

SommierCenter

La Cardeuse

Hay otras marcas más y descuentos que van hasta el 70% en estos productos. Colchón Suavestar de 2 plazas pasa de un valor de $1.076.586 a $516.761 en oferta. Además podés acceder a 18 cuotas sin interés. Colchón Cannon Támesis Queen de $1.224.711 a $551.119. Hay muchas más promociones en esta tienda.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Descuentos en Shein: el truco que todos usan para pagar menos en Argentina

El supermercado que liquida electrodomésticos con 25% de descuento y está arrasando

El nuevo shopping que arriba en Buenos Aires y ya causa furor

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores