Cada cierto tiempo hay que hacer un cambio en nuestros colchones o sommiers. La semana del descanso es una oportunidad única para acceder a grandes descuentos y cuotas sin interés. Vas a gastar menos y a dormir muchísimo mejor. No te la podés perder.
¡LOCURA!
Gran barata de colchones y sommiers: 70% de descuento y todos arrasan
Si tenés pensado cambiar tus colchones o sommiers, no dudes en pasar por esta tienda que ofrece descuentos únicos del 70%. Todos están arrasando.
A lo largo de esta semana vas a poder disfrutar de descuentos en colchones y sommiers. Hay 25 marcas sumamente reconocidas que lanzaron esta liquidación y dura siete días. Sin duda es una oportunidad única para renovar estos artículos tan necesarios.
Colchones y sommiers con 70% de descuento
De la semana del lunes 25 al domingo 31 de agosto vas a poder acceder a impresionantes descuentos en marcas muy buenas y conocidas de colchones y sommiers. Son piezas que por lo general no son nada económicas por lo cual cada promoción cuenta.
La página oficial de la Semana del Descanso es descansabien.com.ar y vas a encontrar distintas marcas muy conocidas como las siguientes:
- Bed Time
- King Koil
- Spring Air
- Rosen
- Piero
- Serta
- Soñador
- Cannon
- Room
- Inducol
- Kavanag
- Suavestar
- SommierCenter
- La Cardeuse
Hay otras marcas más y descuentos que van hasta el 70% en estos productos. Colchón Suavestar de 2 plazas pasa de un valor de $1.076.586 a $516.761 en oferta. Además podés acceder a 18 cuotas sin interés. Colchón Cannon Támesis Queen de $1.224.711 a $551.119. Hay muchas más promociones en esta tienda.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Descuentos en Shein: el truco que todos usan para pagar menos en Argentina
El supermercado que liquida electrodomésticos con 25% de descuento y está arrasando
El nuevo shopping que arriba en Buenos Aires y ya causa furor
Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores