Gran barata de colchones y sommiers: 70% de descuento y todos arrasan

Si tenés pensado cambiar tus colchones o sommiers, no dudes en pasar por esta tienda que ofrece descuentos únicos del 70%. Todos están arrasando.

28 de agosto de 2025 - 12:47
Una semana de descuentos en colchones y sommiers.

Cada cierto tiempo hay que hacer un cambio en nuestros colchones o sommiers. La semana del descanso es una oportunidad única para acceder a grandes descuentos y cuotas sin interés. Vas a gastar menos y a dormir muchísimo mejor. No te la podés perder.

A lo largo de esta semana vas a poder disfrutar de descuentos en colchones y sommiers. Hay 25 marcas sumamente reconocidas que lanzaron esta liquidación y dura siete días. Sin duda es una oportunidad única para renovar estos artículos tan necesarios.

image
Descuentos imperdibles en colchones.

Colchones y sommiers con 70% de descuento

De la semana del lunes 25 al domingo 31 de agosto vas a poder acceder a impresionantes descuentos en marcas muy buenas y conocidas de colchones y sommiers. Son piezas que por lo general no son nada económicas por lo cual cada promoción cuenta.

image
Descuentos &uacute;nicos en colchones y sommiers.

La página oficial de la Semana del Descanso es descansabien.com.ar y vas a encontrar distintas marcas muy conocidas como las siguientes:

  • Bed Time
  • King Koil
  • Spring Air
  • Rosen
  • Piero
  • Serta
  • Soñador
  • Cannon
  • Room
  • Inducol
  • Kavanag
  • Suavestar
  • SommierCenter
  • La Cardeuse

Hay otras marcas más y descuentos que van hasta el 70% en estos productos. Colchón Suavestar de 2 plazas pasa de un valor de $1.076.586 a $516.761 en oferta. Además podés acceder a 18 cuotas sin interés. Colchón Cannon Támesis Queen de $1.224.711 a $551.119. Hay muchas más promociones en esta tienda.

