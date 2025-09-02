Varios economistas, incluso algunos que en el pasado fueron cercanos a Javier Milei -como Natalia Motyl- cuestionaron duramente al Gobierno por el nuevo manotazo de ahogado del Caputo Team: el Tesoro intervendrá en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener al dólar.
INTERVENCIÓN
Economistas reaccionan al anuncio del Gobierno: "Totalmente estúpido", "mala señal" y más
El Tesoro intervendrá en mercado de cambios, otro manotazo de ahogado del Gobierno para contener al dólar. Economistas reaccionan y anticipan qué puede pasar.
Hay mucha preocupación en el Gobierno por la suba del dólar antes de las elecciones, luego de que ayer cerrara en $1.385, una suba de $20 en una jornada. Por eso el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió esta mañana a realizar el anuncio en X.
"Totalmente estúpido", "mala señal", "delirio electoralista" y "poco serio" fueron algunas de las opiniones de los economistas.
"Que desastre esto. Dinamitas el Tesoro sólo para controlar el dólar por una cuestión electoral. Atrás quedó el flota flota y la mar en coche. Parece que el Ministro de Economía es Massa", lanzó Natalia Motyl al responder el tuit de Quirno.
"El riesgo país no sube por el 'riesgo kuka' sino porque te deshaces de los pocos dólares que tenés para que no suba el dólar", añadió la economista en otro posteo en X.
Y continuó: "Es totalmente estúpido, por sólo dos meses, forzar una suba astronómica de tasas por todos los frentes y regalar dólares cuando sos un país endeudado y estancado. Sin palabras".
"¿Qué es lo que ve el mercado hoy?", pregunta Motyl, y responde: "Si perdés los dólares para que no toque el techo de la banda, vas a tener dos opciones post elecciones: a) devaluta o b) volver con las restricciones a la demanda de dólares. O sea, en un caso u otro reaccionan demandando más dólares x cobertura".
Christian Buteler, Gabriel Camaño y Carlos Maslatón fueron otros que se expresaron en redes sociales tras el anuncio de Pablo Quirno:
