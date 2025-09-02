Economistas reaccionan al anuncio del Gobierno: "Totalmente estúpido", "mala señal" y más

Y continuó: "Es totalmente estúpido, por sólo dos meses, forzar una suba astronómica de tasas por todos los frentes y regalar dólares cuando sos un país endeudado y estancado. Sin palabras".

"¿Qué es lo que ve el mercado hoy?", pregunta Motyl, y responde: "Si perdés los dólares para que no toque el techo de la banda, vas a tener dos opciones post elecciones: a) devaluta o b) volver con las restricciones a la demanda de dólares. O sea, en un caso u otro reaccionan demandando más dólares x cobertura".

Captura de pantalla 2025-09-02 134421

Captura de pantalla 2025-09-02 134457

Captura de pantalla 2025-09-02 134523

Christian Buteler, Gabriel Camaño y Carlos Maslatón fueron otros que se expresaron en redes sociales tras el anuncio de Pablo Quirno:

Captura de pantalla 2025-09-02 124031

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1962898078341509388&partner=&hide_thread=false El mercado la semana pasada dejó en evidencia al Tesoro sobre que estaba vendiendo dólares y no lo había comunicado ni antes, ni durante, ni después.

Como ve la necesidad de seguir vendiendo, ahora lo anticipa.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1962893809039163579&partner=&hide_thread=false Fue el propio equipo económico el que decía una y otra vez que en un sistema de flotación con bandas cambiarias el dólar podía subir o bajar.

Ahora tendremos bandas, dentro de las bandas.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1962878371630551076&partner=&hide_thread=false El Tesoro participará (venderá/comprará) dólares dentro de la banda de flotación para "contribuir a su liquidez y NORMAL funcionamiento".

TMAP.- https://t.co/GOIvWLFdgR — Christian Buteler (@cbuteler) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1962883750577992113&partner=&hide_thread=false Comprendido, Quirno, tienen que seguir dándole salida a los amigos de la bicicleta financiera. Dólar barato sufragado por el estado, son gobierno y tienen impunidad para robar. Por ahora, pero de esta no van a salir sin consecuencias legales como en 2018, 1989 ó 1981. pic.twitter.com/oqHx363yhP — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Carlos_Dimarco/status/1962885799721996781&partner=&hide_thread=false Te hiciste el cancherito hace una semana de ésto o toma de pelotudos los argentinos? pic.twitter.com/A3E3OVpeLD — Carlos Demarzo (@Carlos_Dimarco) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1962913242511966548&partner=&hide_thread=false Del "compra campeón no te la pierdas" de Caputo a principios de julio a tener que vender dólares en la previa electoral después de subir las tasas al 80% y reventar futuros. Moraleja: cancherearla siempre te deja mal parado. — Leandro Gabin (@LeandroGabin) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tbaionii/status/1962883856110887395&partner=&hide_thread=false Ustedes le llaman riesgo kuka, yo le llamo riesgo de discrecionalidad monetaria.



Un día te dicen que no van a comprar USD dentro de la banda porque eso es inflacionario, al otro te dicen que el Tesoro va a intervenir activamente en el MULC como si fuera el BCRA. Poco serio. pic.twitter.com/1S3NnlDRO5 — Tomas Baioni (@tbaionii) September 2, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MatiasSurt/status/1962878349052707001&partner=&hide_thread=false El Tesoro de un país que tiene a su Banco Central con reservas netas negativas por 8.000 millones se mete a vender dólares dentro de una banda que se suponía era para flotar. Delirio electoralista. — Matías Surt (@MatiasSurt) September 2, 2025

----------

Otras noticias en Urgente24:

La Anmat aprobó las gotas que corrigen la presbicia por 8 horas

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

Cambia todo en los cajeros automáticos: Qué cantidad de dinero se podrá extraer