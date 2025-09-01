Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

"Luego de 'Cancha Rayada' en Corrientes, Javier Milei se dirige a Vulcapugio y Ayohuma en Provincia de Buenos Aires": augurio de un encuestador aficionado a la historia argentina acerca del domingo 07/09. En verdad, Axel Kicillof está detrás de otro objetivo: la distribución del poder en el peronismo bonaerense y el trasvase del kirchnerismo al nuevo eje resultante de un eventual triunfo de Fuerza Patria por más de 7 puntos porcentuales. Esto es imprescindible para que el PJ pueda bloquear la expansión de Provincias Unidas como reemplazo de La Libertad Avanza en 2027.
Suspicacias en torno al juez Maraniello y las 6 denuncias en su contra
No fueron pocos los que vincularon la polémica decisión del juez Maraniello -prohibiendo la difusión de los audios de Karina Milei- con la difícil situación que atraviesa el magistrado en el Consejo de la Magistratura, que hace solo 2 semanas le notificó sobre seis expedientes en su contra (el más grave, por abuso sexual).
La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) lo denunció por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. Estas acusaciones actualmente son tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo.
Deja tu comentario