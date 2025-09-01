urgente24
en vivo DÓLAR ROZA TECHO / "CENSURA PREVIA" / FLOJA RECAUDACIÓN

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

Javier Milei y el Topo que busca.

Javier Milei y el Topo que busca.

FOTO: Imagen de xAI / Grok.
Javier Milei y el Topo que busca.

Javier Milei y el Topo que busca.

FOTO: Imagen de xAI / Grok.
Javier Milei vs. Axel Kicillof en cuenta regresiva.

Javier Milei vs. Axel Kicillof en cuenta regresiva.

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
Javier Milei vs. Axel Kicillof en cuenta regresiva.

Javier Milei vs. Axel Kicillof en cuenta regresiva.

FOTO: Ficción de xAI / Grok.

Cuenta regresiva hacia el domingo 07/09: Axel Kicillof en busca del liderazgo peronista y Javier Milei necesita amortiguar su caída mientras encuentra al topo.

1 de septiembre de 2025 - 09:35

EN VIVO

"Luego de 'Cancha Rayada' en Corrientes, Javier Milei se dirige a Vulcapugio y Ayohuma en Provincia de Buenos Aires": augurio de un encuestador aficionado a la historia argentina acerca del domingo 07/09. En verdad, Axel Kicillof está detrás de otro objetivo: la distribución del poder en el peronismo bonaerense y el trasvase del kirchnerismo al nuevo eje resultante de un eventual triunfo de Fuerza Patria por más de 7 puntos porcentuales. Esto es imprescindible para que el PJ pueda bloquear la expansión de Provincias Unidas como reemplazo de La Libertad Avanza en 2027.

En tanto, los hermanos Milei están desesperados por encontrar al Topo que los graba. Ellos van contra los periodistas porque Patricia Bullrich (Seguridad) y Sergio Neiffert (SIDE) no pudieron dar respuestas a quienes documentan la corrupción.

Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini, Marcos Molina y Mercedes Sullivan.

---------------------------------------------

Live Blog Post

Suspicacias en torno al juez Maraniello y las 6 denuncias en su contra

No fueron pocos los que vincularon la polémica decisión del juez Maraniello -prohibiendo la difusión de los audios de Karina Milei- con la difícil situación que atraviesa el magistrado en el Consejo de la Magistratura, que hace solo 2 semanas le notificó sobre seis expedientes en su contra (el más grave, por abuso sexual).

La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN) lo denunció por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. Estas acusaciones actualmente son tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo.

Captura de pantalla 2025-09-01 182733
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/agustindrombola/status/1962620065053868406&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NMaols/status/1962573955652263997&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Yodigodeque/status/1962574193666498604&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-09-01 182528
Live Blog Post

Analizando la cautelar del juez Maraniello: "4 frutas"

Pedro Caminos, abogado y profesor de derecho constitucional, analizó la resolución del juez Alejandro Patricio Maraniello, que dictó una medida cautelar para prohibir la difusión de los audios de Karina Milei grabados "en Casa Rosada".

Captura de pantalla 2025-09-01 165836
Captura de pantalla 2025-09-01 165844
Captura de pantalla 2025-09-01 165853
Live Blog Post

De Luis Novaresio a Eduardo Feinmann: Fuerte rechazo a la "censura previa"

Mucho rechazo de periodistas a la "censura previa" ejercida por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó una cautelar que prohíbe la difusión de las nuevas grabaciones de Karina Milei, a pedido de ella...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/edufeiok/status/1962615180447129879&partner=&hide_thread=false
Captura de pantalla 2025-09-01 171046
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juan_amorin/status/1962600092503884193&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maxifirtman/status/1962604273117593812&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Recaudación de agosto quedó abajo de la inflación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria de agosto ascendió a los $15,3 billones, lo que representa un incremento nominal del 30,6%, aunque al ajustar este resultado por la inflación interanual más reciente (36,6% en julio -mes de referencia para la base imponible de la DGI y la Anses-), se observa una caída real significativa.

Así, los ingresos fiscales mostraron el impacto de la reducción de algunos impuestos, como es el caso de los derechos de exportación para el cambio y el fin del Impuesto PAÍS con una actividad económica que se ubica por debajo de lo esperado.

Captura de pantalla 2025-09-01 173514
Captura de pantalla 2025-09-01 173607

Aquí, la nota completa: La recaudación real cayó 2,4% en un año

Live Blog Post

Las noticias de la tarde / noche

¡Buenas tardes! Soy Mercedes Sullivan y estaré a cargo del VIVO vespertino de Urgente24, donde encontrarán todas las noticias de la tarde/noche. Bienvenidos.

Live Blog Post

Otra de Cavallo: Ir ya al modelo peruano

Embed

Domingo Cavallo en su blog personal (3) explica cómo ir hacia el modelo peruano que él aconseja:

"Hoy voy a resumir las disposiciones más importantes que debería contener la nueva legislación monetaria, financiera y cambiaria:

  • Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.
  • Permitir sólo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.
  • Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.
  • Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al Peso convertible.
  • Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.
  • El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas
  • El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos."
Live Blog Post

Más Cavallo: "No solo riesgo Kuka, también imprevisiones e improvisaciones"

Domingo Cavallo en su blog personal (2):

"(...) El empeoramiento de los últimos meses no puede atribuirse solamente al riesgo “KUKA” ni a las embestidas de la oposición en el Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico.

Las imprevisiones vienen desde el diseño mismo de la estrategia de desinflación. No digo del “plan de estabilización” porque no lo hubo, y era imposible lanzarlo de manera creíble si previamente no se acumulaban suficientes reservas propias como para respaldar los pasivos en pesos del Banco Central.

La principal imprevisión fue no utilizar el año 2024 para acumular reservas propias a través de un superavit de balanza de pagos y la emisión de pesos para comprar esas reservas como única forma de crear liquidez en pesos. La principal imprevisión fue no utilizar el año 2024 para acumular reservas propias a través de un superavit de balanza de pagos y la emisión de pesos para comprar esas reservas como única forma de crear liquidez en pesos.

Las improvisaciones más dañinas ocurrieron desde el reemplazo de las LELIQs por las LEFIS, el pretendido reemplazo de las LEFIS por letras del Tesoro y el uso y abuso de los encajes bancarios para obligar a los bancos a financiar al Tesoro a costa de la contracción drástica del crédito bancario al sector privado y un aumento extravagante de las tasas reales de interés."

Live Blog Post

Según Cavallo, Milei tiene una sola bala: la Convertibilidad

Domingo Cavallo en su blog personal (1):

"La creación de un sistema monetario basado en la convertibilidad del peso es la cuestión más relevante que ahora enfrenta el gobierno para salir, luego de las elecciones, del entuerto en el que está sumida la economía en los últimos meses y en el que seguirá hasta el 27 de octubre."

"Es lugar común entre quienes quieren el éxito del gobierno y del país decir que los problemas se resolverán cuando se reformen la legislación laboral, la legislación impositiva y la legislación previsional. Todas estas reformas tomarán tiempo y no se lograrán con decretos de necesidad y urgencia y mucho menos con vetos presidenciales, sino con los apoyos que se consigan si se logra estabilizar la economía de manera convincente y la economía vuelve a crecer."

Pero la que no puede demorarse, so pena de que se reintroduzca la inflación, o se entre en una larga recesión, es la reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía. Pero la que no puede demorarse, so pena de que se reintroduzca la inflación, o se entre en una larga recesión, es la reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía.

Live Blog Post

Inverosímil, ignorante y conspiranoica, 'Tostado' Bullrich adhiere al macartismo

La ministra de Seguridad, 'Tostado' Patricia Bullrich, le dijo al programa 'Pan y Circo', de Radio Rivadavia (Jonatan Viale), calificó la grabación a Karina Milei en la Casa Rosada (¿está probado que fue en Casa Rosada?) como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión".

Candidata a senadora nacional por CABA / La Libertad Avanza, la delirante Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.

Mujer del empresario vinculado a intereses israelíes, Guillermo Yanco, describió la estrategia de los responsables como una "tortura psicológica", al señalar que entreganla grabación "en pedacitos, como si fuese una serie".

Ella agregó: "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno".

Bullrich: "Vamos a defender la verdad a muerte". ¡¡¡...!!!

Embed
Live Blog Post

¿Maraniello es el de los abusos por sexo?

Juez Federal del Juzgado 5 Civil y Comercial de la Capital Federal, Alejandro Patricio Maraniello (¿...?)

¿Es el mismo Maraniello de 9 denuncias, 5 por acoso y las otras por violencia de género y abuso de poder?

@nachogiron:

El juez Civil y Comercial Federal que frenó la difusión de los audios de Karina Milei tiene un problemón: una empleada denunció a Alejandro Maraniello por obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenazas de despido y el Consejo de la Magistratura lo está investigando. Independientemente de eso, el fallo que tienen que acatar los medios tradicionales sólo va a amplificar el interés en las redes sociales. Rara estrategia que marca, una vez más, absoluto desconcierto oficial. El juez Civil y Comercial Federal que frenó la difusión de los audios de Karina Milei tiene un problemón: una empleada denunció a Alejandro Maraniello por obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenazas de despido y el Consejo de la Magistratura lo está investigando. Independientemente de eso, el fallo que tienen que acatar los medios tradicionales sólo va a amplificar el interés en las redes sociales. Rara estrategia que marca, una vez más, absoluto desconcierto oficial.

Ahora vamos al texto:

"En consecuencia,

RESUELVO:

1) Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

2) Líbrese oficio, con habilitación de días y horas inhábiles al ENACOM en los términos del art. 400 del CPCCN, con copia de la demandada y del presente resolutorio. Regístrese y notifíquese a la parte actora por Secretaria."

Sin embargo, según Maraniello, la cautelar dispuesta "no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático": parece humor negro.

Live Blog Post

"Tienen el culo sucio" (los Milei, Patricia Bullrich y los otros)

Duro editorial de Jorge Rial en el inicio de Argenzuela sobre el avance los Milei y Patricia Bullrich contra la libertad de expresión y los medios de comunicación y los periodistas.

¿Karina Milei se bancará un llamado a indagatoria?

Un gobierno corrupto que no investiga su corrupción sino a quienes la denuncian. Los Menem, una vergüenza, tal como Sebastián Pareja.

Diego Santilli y Cristian Ritondo ya no tienen retorno.

Patricia Bullrich tampoco.

Y la Suizo Argentina tendría que ir pensando en un cambio de razón social, mínimo.

Live Blog Post

China le marca la cancha a la IA en WeChat

El país asiático avanzó en regulaciones para identificar la producción de contenidos con inteligencia artificial. La intensión es "mejorar la identificación del contenido, garantizar la transparencia y la credibilidad del acceso a la información", aseguró.

La nueva legislación impide, además, la generación de contenido falso o prohibido mediante programas de inteligencia artificial. Así, el país asiático avanzó en medidas inéditas a nivel global, limitando el campo de acción de la IA en la generación de contenido.

Live Blog Post

La promoción de Fátima Flores que complica a Javier Milei

La actriz argentina mantiene un cronograma de shows en Las Vegas, Nevada. Según uno de los posters del evento, el presidente Javier Milei asistiría a uno de sus shows en medio de la crisis del Gobierno por las presuntas coimas en el ANDIS.

Si bien el viaje no fue confirmado oficialmente, la relación personal entre el presidente y la artista sería el nexo para que se concrete.

image
Live Blog Post

Internacionales: Modi con Putin mientras Trump afirma que es "demasiado tarde para India" y Medio Oriente en llamas (terremoto en Afganistán, Gaza en asedio y los hutíes de Yemen contra la ONU)

Live Blog Post

El dólar, a 10 pesos de perforar el techo (con feriado en USA)

  • Dólar minorista: 1.390 pesos.
  • Dólar mayorista: 1.380 pesos.
  • Dólar MEP: 1.378 pesos.
  • Dólar CCL: 1.378 pesos.
  • Dólar futuro: 1.420 pesos.
  • Riesgo país: 829 PB.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NieveJuancito/status/1962559581470482740&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1962558871450386660&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TargetDeMercado/status/1962557446813081654&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Patricia Bullrich embiste contra Rial y Federico: Polémica en redes por peligro de censura

"Ilegal" es tendencia en redes sociales mientras Patricia Bullrich sugirió avanzar con un allanamiento en contra de los periodistas opositores Mauro Federico y Jorge Rial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1962570792861835739&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauroFdz/status/1962564783196053564&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloserdan/status/1962566040606400616&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabianWaldman/status/1962562111856615586&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloserdan/status/1962566604006293785&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Operación vs Censura: Otro giro de campaña en el barro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1962565902773166181&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1962567027769442762?ref_src=twsrc%5Etfw&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1962565133877535164&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Mientras la corrupción complica en un lado, la violencia lo hace en el otro: Agresión en el seno de Fuerza Patria

En medio de la campaña y a pocos días de las elecciones bonaerenses, un complicado hecho golpeó las puertas de Fuerza Patria. Se trata de una presunta agresión del hijo del concejal de Baradero, Leonardo Bagalá, en contra de un hombre que se encontraba colgando cartelería en esa ciudad bonaerense.

Según la denuncia, el agredido (identificado como Thomas Hidalgo) sufrió una fuerte golpiza por parte de Lucio Bagalá tras un entredicho con el legislador en la vía pública. Las principales versiones indicaron que el concejal confundió a Hidalgo con un militante libertario y comenzó una discusión.

Tras el entredicho, Hidalgo se habría dirigido a su domicilio, donde habría sido alcanzado por Lucio Bagalá, quien le cuestionó el trato hacia su padre y terminó a los golpes con el vecino.

El hecho ocurrió pocas horas después de la agresión que la comitiva oficial con el presidente Javier Milei incluido fueran agredidos por presuntos militantes kirchneristas en Lomas de Zamora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1962561511580205537&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Buscan culpables: La cautelar de Nación apunta contra los medios de comunicación

La crisis política del Gobierno tuvo como reacción una denuncia de una presunta operación de inteligencia por la filtración de audios referidos a las presuntas coimas del ANDIS con Droguería Suizo Andina. La información fue difundida por periodistas críticos del Gobierno nacional, como Mauro Federico.

Sin embargo, el descargo oficial ante la Justicia no incluyó fundamentos o pruebas para limitar la aparición de nuevo material que estaría en poder de los medios de comunicación.

Live Blog Post

Casa Rosada quiere frenar la sangría de audios pero ¿y la libertad de expresión?

La denuncia de Presidencia de la Nación sobre una presunta operación de espionaje ilegal incluye el pedido de una medida cautelar que busca frenar la sangría de audios y videos de funcionarios que fueron grabados y trasladados a la prensa. La maniobra colisionaría directamente con la garantía de libre expresión y derechos de difusión de información de interés público.

La causa iniciada por la denuncia del oficialismo fue sorteada y quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y será investigada por el fiscal Carlos Stornelli.

Días antes, el periodista Mauro Federico aseguró tener más de 50 minutos de grabaciones que tendrían como protagonistas a altos funcionarios del Gobierno nacional.

Live Blog Post

Dramático escenario en el campo: Cuando el agua no ayuda

Distintos organismos agropecuarios expresaron profunda preocupación por las inundaciones de productores en la zona núcleo del país. Las Confederaciones Rurales Argentinas demandaron más apoyo del Gobierno nacional para el desarrollo de infraestructura vía obra pública.

Se estima que más de un millón de hectáreas quedaron inundadas tras las tormentas del fin de semana en el centro del país.

Live Blog Post

SIDE falló y Presidencia de la Nación denuncia una operación ilegal de inteligencia

Luego de 2 semanas de buscar el origen de sus desventuras en audios, el Ejecutivo Nacional se declaró derrotado y ahora denunció, sin pruebas ni sin identificar a sus denunciados, una supuesta operación ilegal de inteligencia de grabación y edición de esos audios.

Ni la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ni las otras agencias de seguridad del Estado han logrado identificar el origen de las grabaciones ni la distribución de los contenidos.

Según la denuncia, no fue un material enviado a los medios de comunicación sino que intenta afirmar que los medios o los periodistas fueron parte de la supuesta campaña ilegal.

Embed
Live Blog Post

El PAMI es un desastre y hay pruebas

La Libertad Avanza (Karina Milei / Lule Menem) imitaron a La Cámpora en la idea de utilizar las delegaciones de ANSeS y PAMI para extender la red política de influencia. ¿Y algo más?

Esto surge del posteo de @claudiosavoia:

  • Nuevo escándalo en el PAMI: Se filtró un chat de 500 oftalmólogos que denuncian que el organismo paga productos 5 y hasta 6 veces más caros que en el mercado. Hablan de sobreprecios millonarios.
  • Busquen más: también hubo (¿hay?) sobreprecios en las prácticas, sobre todo en las operaciones de cataratas durante décadas. Centros oftalmológicos y profesionales de gran renombre se han enriquecido estafando al PAMI, como mínimo, desde los años 90. Muchos funcionarios lo supieron y no hicieron nada. La maniobra involucra a muchas áreas del Gobierno.
Embed
Live Blog Post

"Las boludeces de Salvador Di Stefano"

Mucha agitación en la City. Se diría que es creciente. Antes de ir a Diego Giacomini, 4 posteos:

@laromadelsur: Estamos al borde de un stress cambiario... si llegase a ocurrir y no logra evitarlo el equipo economico, que realmente está haciendo todo lo que puede y marca la racionalidad (para lo que es Argentina), será responsabilidad absoluta de Karina Milei.

@RCachanosky: Cuál es el costo de pisar el tipo de cambio ahora para que el IPC te de más bajo?

@jmtelechea: Que la venta de dólares haya sido por una cuestión puntual (lo cual a futuro estará por verse si es cierto, lo mismo dijeron en su momento de la venta de futuros), no cambia el hecho principal: a contramano de su discurso, el gobierno tuvo que vender dólares dentro de la banda.

@GabCaamano: Hace un rato ya que los supuestos gurúes parecen rosas de los vientos. Todo un signo de absolutamente todo.

Ahora, lo de Giacomini:

Embed
Live Blog Post

Fentanilo en la OMS: Alerta n.° 4/2025 sobre productos médicos

Organización Mundial de la Salud (OMS):

"La presente alerta de la OMS sobre productos médicos se refiere a seis lotes de FENTANILO HLB (citrato de fentanilo) de calidad subestándar detectados en la Argentina.

Las inyecciones de citrato de fentanilo son analgésicos opioides que se utilizan para aliviar el dolor durante y después de intervenciones quirúrgicas. También se emplean parareducir la frecuencia respiratoria de los pacientes sometidos a ventilación mecánica y para aliviar el dolor intenso de personas con enfermedades crónicas.

En mayo de 2025, la OMS constató la existencia de informes relativos a un brote mortal de infecciones bacterianas en la Argentina vinculado a un lote de FENTANILO HLB inyectable (lote 31202) contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos.

La información de que dispone actualmente la OMS indica que varios lotes de FENTANILO HLB están contaminados y, por lo tanto, deben retirarse en la Argentina. (...)

Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la ANMAT, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes. Se recomienda encarecidamente extremar la precaución. No puede descartarse que estos productos estén circulando en otros mercados.

Los productos a los que hace referencia la presente alerta se consideran de calidad subestándar, ya que no cumplen las normas de calidad ni los requisitos establecidos. (...)".

Live Blog Post

ANDISgate con secreto del sumario hasta el jueves pero es prorrogable

Si bien el secreto sumarial en el ANDISgate está vigente hasta el jueves 04/09.

Artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación:

"El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos.

La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados.

El sumario será siempre secreto para los extraños."

¿Cuándo se puede prorrogar?

  • Necesidad justificada: La prórroga solo es posible si existe una justificación fundada en el riesgo de que la publicidad de las actuaciones frustre la investigación, según lo dispuesto en el artículo 204 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) en Argentina.

¿Cómo se solicita?

  • Resolución judicial: El juez debe emitir una resolución motivada que establezca la necesidad de prolongar el secreto, no como un plazo máximo, sino para cada caso.
Live Blog Post

Festejo en Corrientes: Ni el PRO ni la UCR son Provincias Unidas

El triunfo de Juan Pablo Valdés en Corrientes sigue dando que hablar: el PRO y la UCR se pronunciaron al respecto en modo de celebración pero ninguno de los dos espacios políticos le brindaron el apoyo a los hermanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1962324493306568742?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962324493306568742%7Ctwgr%5E5510e047fe239d778bae4542f929f4830147ff8c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fandigital.com.ar%2Fnota%2F134916%2Fel-pro-y-la-ucr-salieron-a-celebrar-el-triunfo-de-valdes-en-corrientes%2F&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/1962283113259614266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962283113259614266%7Ctwgr%5E5510e047fe239d778bae4542f929f4830147ff8c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fandigital.com.ar%2Fnota%2F134916%2Fel-pro-y-la-ucr-salieron-a-celebrar-el-triunfo-de-valdes-en-corrientes%2F&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Escándalo ANDIS: Senadora de UxP rechazó el pedido de Florencia Arrietto

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) La senadora nacional Carolina Moisés (Unión por la Patria) rechazó hoy la exigencia de la senadora provincial Florencia Arietto (La Libertad Avanza), de exigir que los periodistas “entreguen la fuente” que reveló los audios sobre sobre corrupción en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y adelantó que la Cámara alta creará un “Observatorio de derechos y garantías de la prensa”.

Moisés, quien ejerce la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Libertad de Expresión del Senado Nacional, aseguró que la exigencia de Arietto hacia el periodismo es un hecho “muy violento, como todo lo que hacen” en La Libertad Avanza (LLA), y dijo que “creen que con la violencia pueden neutralizar la realidad”.

Además, la senadora por Jujuy publicó también en X: “Por si @florenciarietto no lo sabe, en la Argentina hay leyes y una Constitución que protegen el secreto de las fuentes, por eso desde @SenadoArgentina vamos a protegerlos. Si quiere jugar al autoritarismo escriba ciencia ficción, la democracia se defiende con libertad. ¿No es ése el slogan libertario?”, se preguntó.

“No hay libertad con periodistas denunciados, amenazados o citados a declarar como sospechosos. Lo suyo es miedo a la verdad, no seguridad de Estado, le sugiero que recurse la carrera de abogacía. Desde que estaba en Independiente haciendo papelones, sigue el mismo camino”, le expresó Moisés a Arietto. (...)"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarolinaMoises/status/1962253359362248906&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Celulosa Argentina al borde de la quiebra

La histórica papelera Celulosa Argentina, fundada en 1929 y con plantas en Santa Fe y Corrientes, informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que presentó un pedido de ingreso en concurso preventivo de acreedores. La medida busca evitar la quiebra definitiva y darle margen a la empresa para renegociar sus compromisos financieros en medio de un derrumbe de ingresos sin precedentes.

La firma, controlada por Tapebicuá Investment Company, acumula pérdidas integrales por $172.634 millones en el semestre cerrado al 31 de mayo, en contraste con los $37.831 millones de ganancia que había registrado en el mismo período de 2024.

El colapso de las finanzas de Celulosa Argentina se explica principalmente por una caída del 44% en la facturación, que se redujo a $258.637 millones. Según el informe de la empresa, influyeron los menores volúmenes de venta, la caída de los precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora.

En el detalle, las ventas totales se desplomaron un 52% respecto de 2024. En el mercado interno, el retroceso fue del 32% en toneladas vendidas, mientras que las exportaciones crecieron 104%, pero con márgenes mucho más bajos. El resultado fue dramático: el margen bruto quedó en -17% y el operativo en -31%.

Live Blog Post

"Una gestión que transforma y avanza": Macri se pronunció sobre el triunfo de Valdés

El radical Juan Pablo Valdés, actualmente intendente de la localidad correntina de Ituzaingó, candidato de Vamos Corrientes y hermano del actual mandatario Gustavo Valdés, se impuso con amplitud en las elecciones a gobernador de la provincia.

Al respecto, el expresidente, Mauricio Macri, manifestó:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1962533435563553271&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Dólar en alza, suba de alimentos: Todos miran la inflación de agosto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1962531530934211010&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Antes de Estados Unidos, Javier Milei tiene parada clave en Moreno

El presidente Javier Milei insistirá en nacionalizar la campaña bonaerense y cerrará la misma con un acto en Moreno que se realizará este miércoles en el Club Villa Ángela de esa localidad.

El evento tendrá lugar luego de las agresiones que recibió la comitiva presidencial en su paso por Lomas de Zamora, donde los manifestantes se acercaron a exponer su descontento con las políticas de ajuste de la Casa Rosada y el mandatario terminó evacuado por su equipo de seguridad.

A pesar de esta situación, y otros hechos similares como el que sucedió en Corrientes o el enfrentamiento entre jóvenes libertarios y manifestantes opositores en Junín, desde La Libertad Avanza sostienen que no se replegarán y mantendrán la estrategia proselitista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1962289827073679501&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro celebró los números en Corrientes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1962329850854932591?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962329850854932591%7Ctwgr%5E80bcd4dc874d390ab81bf98ab38fa687941ba025%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fojodeprensa.com.ar%2Fpolitica%2Ftriunfo-de-valdes-en-corrientes-continuidad-guino-al-bloque-de-gobernadores-y-el-candidato-de-milei-cuarto%2F&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

"¡Viene Milei!": El Presidente asistirá a un show de Fátima Flores en Las Vegas

Tal lo señalado anteriormente, el presidente Javier Milei viajará a Las Vegas para mantener un encuentro con empresarios en Estados Unidos, en el medio, para asistir a un show de Fátima Flores.

La comediante fue quien confirmó que el mandatario asistirá a su show en el Hotel Sahara de esa ciudad. El empresario Jorge Elías promocionó el espectáculo en Facebook: "¡Viene Milei!", escribió

image

Live Blog Post

Fabián Miguelez (de Mauricio Macri a Javier Milei) blanco de denuncias en el Mercado Central

En el centro de las acusaciones el actual presidente del Mercado, Fabián Miguelez, de confianza de Mauricio Macri.

Santiago Sautel en RealPolitik:

"(...) El Sindicato de Trabajadores Rurales (STR) presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), a quienes acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción agravada.

Según el escrito judicial, el sindicato había recibido autorización en 2017 para instalar su sede en un local del Mercado Central. Sin embargo, a los pocos meses, los funcionarios denunciados —entre ellos Daniel Méndez, Gustavo Ercolani y Guillermo Ferro— intentaron desconocer esa resolución y presionaron de manera irregular para desalojar al gremio. (…)

El trasfondo de la denuncia expone una disputa mayor. El Mercado Central, principal centro de abastecimiento de frutas y verduras de la Argentina, atraviesa desde hace años denuncias por corrupción, abandono e inseguridad. En el centro de las acusaciones aparece el actual presidente del organismo, Fabián Miguelez, señalado como un hombre de confianza de Mauricio Macri.

Miguelez, quien ya había ocupado el cargo entre 2016 y 2018 y debió renunciar en medio de denuncias por corrupción, volvió a la presidencia en diciembre de 2023. Su mandato venció el 31/03/2025, pero se niega a dejar el sillón, sostenido por apoyos políticos y judiciales de peso.

Diversos informes periodísticos y gremiales lo vinculan con la utilización del Mercado como caja negra para la política, direccionamiento de contratos, recaudación irregular a través de cooperativas y hasta con el presunto uso del predio como pantalla para operaciones ilegales de narcotráfico y tráfico de armas, hechos que habrían dejado un saldo de al menos una docena de muertos camuflados como peleas entre changarines. (…)".

Live Blog Post

Lo que dejó el temporal: Inundaciones, evacuados y descontento ciudadano

Tras las intensas lluvias registradas el fin de semana, quedan 46 personas evacuadas en el sur de la provincia de Santa Fe: 21 en la localidad de María Teresa –donde cayeron más de 300 milímetros– y 25 en la localidad de La Chispa.

Los datos fueron confirmados por el director provincial de Gestión de Riesgos Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, quien encabezó este lunes una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres.

image
María Teresa bajo agua.

María Teresa bajo agua.

Por su parte, en el Conurbano, las imágenes son similares y los vecinos hacen notar su descontento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1962525012658688365&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Jubilaciones y pensiones con aumento (pero bono congelado)

ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en septiembre del 1,90%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de julio publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70.000 (congelado), por lo que la suma total que percibirán será de 390.277,17 pesos (320.277,17 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 390.277,17 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 326.221,74 pesos (256.221,74 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 294.194,02 pesos (224.194,02 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 115.088 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 374.745 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 57.549 pesos para el primer rango de ingresos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1962518178392576387&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

800 muertos y 2.800 heridos por terremoto en Afganistán: Talibanes piden ayuda

Mohammad Yunus Yawar y Charlotte Greenfield en Reuters: Uno de los peores terremotos de Afganistán mató a más de 800 personas e hirió al menos a 2.800, dijeron las autoridades el lunes 01/09, mientras los rescatistas luchaban por llegar a áreas remotas debido al terreno montañoso accidentado y el mal tiempo.

El desastre afectará aún más los recursos de la administración talibán de la nación devastada por la guerra, que ya enfrenta crisis que van desde una fuerte caída de la ayuda extranjera hasta deportaciones de cientos de miles de afganos por parte de países vecinos.

Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, pidió ayuda internacional para hacer frente a la devastación causada por el sismo de magnitud 6 que se produjo alrededor de la medianoche, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros.

"Lo necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", dijo a Reuters.

El terremoto mató a 812 personas en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar, dijo el portavoz de la administración Zabihullah Mujahid.

Los equipos de rescate luchaban por llegar a áreas montañosas remotas aisladas de las redes móviles a lo largo de la frontera con Pakistán, donde las casas de adobe que salpicaban las laderas se derrumbaron durante el terremoto.

"La zona del terremoto también se vio afectada por fuertes lluvias en las últimas 24 a 48 horas, por lo que el riesgo de deslizamientos de tierra y rocas es bastante alto; por eso muchas carreteras están intransitables", dijo a Reuters Kate Carey, funcionaria de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Live Blog Post

Xi Jinping expone su proyecto de Gobernanza Global

El presidente chino, Xi Jinping, hablo a la 25ta. Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghai Plus), Xi instó a los Estados miembros a impulsar el 'Espíritu de Shanghái' y aprovechar mejor el potencial de la organización.

Fundada en Shanghái en junio de 2001, la OCS se ha expandido de 6 miembros fundadores a 26 naciones con 10 miembros, 2 observadores y 14 socios de diálogo en Asia, Europa y África, con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica combinada de casi US$30 billones.

Xi Jinping propuso en ese ámbito la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG), "por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad".

Él destacó 5 principios para la IGG:

* Debemos adherirnos a la igualdad soberana.

* Debemos acatar el estado de derecho internacional.

* Debemos practicar el multilateralismo.

* Debemos promover un enfoque centrado en las personas.

* Debemos centrarnos en la adopción de medidas concretas.

Live Blog Post

En medio del silencio, la OMS alerta por fentanilo contaminado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este lunes una alerta sanitaria global por la circulación en Argentina de fentanilo inyectable contaminado. La advertencia se centra en productos elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados a Ariel García Furfaro.

Según la alerta 4/2025, al menos un lote de Fentanilo HLB inyectable (31202) está contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias resistentes a antimicrobianos, y se relaciona con un brote mortal de infecciones en el país.

La OMS advirtió que todo producto inyectable o parenteral fabricado por estas compañías desde febrero de 2022 debe ser retirado de circulación. "Su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes y causar infecciones graves o mortales", señalaron.

El comunicado también alertó que los fármacos podrían haber llegado a otros mercados y recomendó redoblar la vigilancia en la cadena de suministro, especialmente en el circuito informal. Además, instó a los organismos nacionales de salud a informar de inmediato cualquier detección a la OMS.

Finalmente, aconsejaron a quienes tengan en su poder estos productos que no los utilicen y, en caso de haberlo hecho, acudir de inmediato a un médico o centro de toxicología ante cualquier efecto adverso.

Live Blog Post

Modi junto a Putin, elogia los vínculos con Rusia desafiando a Trump

Bloomberg: "El primer ministro Narendra Modi declaró que India y Rusia comparten una relación “especial” y se apoyan mutuamente en tiempos difíciles, en una desafiante muestra de vínculos mientras Washington critica a Nueva Delhi por las compras de petróleo.

Modi utilizó sus palabras de apertura en una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin en China para señalar que los lazos de Nueva Delhi con Moscú siguen siendo firmes a pesar de la incesante presión de la Administración Trump.

En una acción inusual, ambos líderes viajaron juntos en el coche de Putin hasta el lugar de la reunión y pasaron aproximadamente una hora conversando en la limusina, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados. (…)

En medio del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Modi aprovechó su visita a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai para mejorar las relaciones con Beijing y reafirmar la profunda asociación de la India con Moscú. (…)".

image
Live Blog Post

Recta final de la campaña: Nuevo video de LLA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1962517225429954997&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Atención inversionistas: Acciones 2025 más caras que antes del derrumbe puntocom

The Wall Street Journal:

"(...) Los inversores ahora pagan más que nunca por cada dólar de ingresos que generan los miembros del índice. El índice de referencia cotizó a 3,23 veces las ventas el jueves, un máximo histórico.

Las ratios precio-beneficio no alcanzan niveles récord —gracias a los jugosos márgenes de beneficio de muchas de las empresas más valiosas del índice—, pero aún se sitúan en el extremo más alto de la historia. El S&P 500 cotiza actualmente a 22,5 veces sus beneficios proyectados para los próximos 12 meses, en comparación con el promedio de 16,8 veces desde el año 2000.

(…) Las 10 empresas más grandes del S&P 500 representaban el 39,5 % de su valor total a finales de julio, la mayor cifra histórica, según Morningstar. Nueve tienen una capitalización bursátil superior al billón de dólares.

"No me preocupa tanto eso en sí mismo", dijo Steve Sosnick , estratega jefe de Interactive Brokers. "La gran pregunta es qué puede pasar si la situación cambia". (…)".

Live Blog Post

Luis Majul en riesgo de emergencia previsional (del periodismo)

Mucho se habla de la jubilación que le está llegando a varios políticos, agotados en un escenario de renovación necesaria. ¿Y el periodismo? Llamativo el caso de Luis Majul, bombero encubierto de los hermanos Milei a niveles que no aceptaron ni Jonatan Viale ni Eduardo Feinmann. Ni siquiera Esteban Trebucq. Alejandro Fantino todavía intenta, disfrazado de militante de La Libertad Avanza y de sparring necesario de Jorge Rial / Viviana Canosa.

Luis Majul intenta reubicarse en el escenario.

@elcancillercom: "La bala entró y pegó fuerte": Majul reveló que Milei recibió la última encuesta de Aresco, donde se demuestra que "el impacto por los audios repercutió" en el Gobierno y el "núcleo blando" bajó a un "aproximado 18%" en "intención de voto".

Pero luego se contradice:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1962329560915058798&partner=&hide_thread=false

Entonces, no le resulta sencillo.

Desde la cuenta en X de @GinoViglianco recuerdan lo ridículo de algunas expresiones de Majul:

Ahora @majulluis dice que no hay que pasar los audios de Karina Milei, porque son privados y no se sabe cómo se consiguieron. En 2017 publicó los audios de Cristina Kirchner con Parrilli y dijo que los consiguió "corriendo en Palermo". El archivo lo condena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GinoViglianco/status/1962482860767527191&partner=&hide_thread=false

Algunas opiniones más:

@caidodelcatre2: Dice Majul que lo grave no es que Karina esté pidiendo coimas para quedarse con la guita de lo que deberían ir a discapacitados sino que lo grave es que algún exempleado del Estado los esté grabando... Muy buenos días a todos y todas.

@karinap30020127: La doble vara es increible por eso el periodismo esta tan desprestigiado y a la vez uno no puede creer como cierta gente ejemplo Jonhy Viale sigue trabajando como si nada cuando todos vimos como le paraban la nota y le decian que preguntar.Argentina es joda.

@ValeVal17628741: Difundió un audio para q todos sepamos q Cristina le dijo pelotudo a Parrilli, viene a ser como el carajo mierda d Mirtha, ahora lo importante como el robó x parte d Karina Milei a los discapacitados no lo difunde xq es privado. Yo no me explico cómo todavía no lo funaron.

Live Blog Post

Internacionales: El peor terremoto en décadas en Afganistán, los hutíes de Yemen secuestran a 11 empleados de la ONU y el "querido amigo" de Modi a Putin —que molesta a Trump—

  • Afganistán: terremoto de 6 de magnitud y una profundidad de 10 kilómetros. Se reportan 812 muertos y 2.800 heridos.

    Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, solicita ayuda internacional. "La necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas", declara a la agencia de noticias Reuters.

  • Naciones Unidas (ONU) denuncia el secuestro de 11 de sus empleados por parte de los hutíes de Yemen."Al menos 11 miembros del personal de las Naciones Unidas han sido detenidos", confirmó en un comunicado el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, "condenando la nueva ola de detenciones arbitrarias de miembros del personal de las Naciones Unidas hoy en Saná y Hodeida por parte de Ansar Allah (hutíes)".
  • "Querido amigo", así ha saludado el presidente de la India, Namendra Modi, a su par ruso, Vladímir Putin. Un encuentro que evidencia una alianza que desafía a Washington tras las sanciones estadounidenses a Nueva Delhi por comprarle petróleo al Kremlin, lo que ocasionó que Trump aumentará al 50% los aranceles.
Live Blog Post

Cambien el 'chip', no alcanza ya con 'Lule Out'

Hay gente reclamando todavía el sacrificio de 'Lule' Menem para superar la crisis política de Javier Milei, agravada por la derrota en la Provincia de Corrientes.

Urgente24 cree que llegan tarde. Esto debió ocurrir -si no una renuncia, al menos una licencia- hace 10 días. En este momento la única puerta que permanece abierta para Milei es una reorganización bastante amplia del gabinete de ministros.

Sin un relanzamiento político, su estabilidad se encuentra comprometida. La crisis de posible corrupción es, en realidad, la manifestación de una fragilidad política.

Además ¿qué sucede con la economía? Existe la coincidencia en que ha fracasado hace ya varios meses el enfoque de Milei, pero también el de Luis Caputo y Santiago Bausili. Si Milei no produce nuevas expectativas en esas áreas, todo esfuerzo estará condenado al fracaso.

La coyuntura va mucho más allá de Karina Milei, inclusive. El Presidente debe trabajar de Presidente y no la Secretaría General sustituir al Presidente.

Live Blog Post

ANDISgate: Van cayendo de a uno (el turno de Ariel De Vincentis)

En medio del escándalo por el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de seguridad de Nordelta fue procesado en la causa que investiga el escape del dueño de la droguería Suizo Argentina durante un allanamiento en su casa del barrio privado del norte de la provincia de Buenos Aires.

Según el fiscal Franco Picardi, Ariel De Vincentis colaboró activamente para que Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la firma en cuestión, pudiera huir de la Justicia en el marco del procedimiento.

En este contexto, el titular de la seguridad local está apuntado por haber obstaculizado a la Justicia en el momento en que efectivos policiales acudían al lugar con una orden para secuestrar los celulares de los dueños de la droguería.

Live Blog Post

Post Fentanilo: Propuesta de cambios en ANMAT

Si el Estado Nacional no extrae conclusiones de la 'tragedia Fentanilo', no aprende más.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin (Tucumán / PJ), presentó un proyecto de ley para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): mayor jerarquía normativa, autonomía administrativa y recursos propios para control de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos de higiene y tecnologías sanitarias.

El ANMAT no tiene una legislación específica sino que se rige por un decreto de 1992 (Presidencia Carlos Menem).

Médico pediatra antes de la política, Yedlin propone en su proyecto “estabilidad institucional y transparencia en sus funciones”.

Esto quiere decir que sea un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud, con atribuciones para fiscalizar procesos de producción y comercialización, autorizar registros, aplicar sanciones, coordinar con otros organismos y actuar de forma inmediata ante riesgos sanitarios.

También prevé un régimen escalafonario propio para su personal y la posibilidad de generar recursos propios a través de tasas, convenios y sanciones.

Yedlin reclama que lo que sucedió con el Fentanilo no sólo no vuelva a ocurrir sino que no haya sido en vano.

Live Blog Post

¿Inflación en U? En la semana del comicio, aumentan luz y gas en PBA

El nuevo precio del boleto de ómnibus de corta y media distancia ya se conoció en provincia de Buenos Aires. Ahora, energía eléctrica y gas natural.

El gobierno bonaerense autorizó las nuevas tarifas eléctricas de cooperativas y las 4 distribuidoras en el territorio (EDELAP, EDES, EDEN y EDEA), que estarán en las facturas de septiembre y octubre: +1,5% para los usuarios residenciales.

Entonces, hogar N1 (ingresos altos) con un consumo medio pagará $40.900 mientras que uno N2 (de ingresos bajos) estará en $26.100.

A la vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó a Edenor y Edesur a que la tarifa 1 de un usuario residencial N2 (bajos ingresos) en el conurbano bonaerense se ajuste 2,9%.

En cuanto a Camuzzi Gas Pampeana, un usuario residencial R1 nivel 1 registra suba del 3,6% para el cargo fijo y del 1,1% para el cargo variable (depende de los metros cúbicos de gas que se consumen por mes).

Live Blog Post

A 3 años del atentado contra CFK: Foto con el Indio Solari para dejar un mensaje de campaña

De cara a las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo englobado en Fuerza Patria recorrerá estos días distintos puntos del territorio bonaerense en el marco de la última semana de campaña, cuyo comienzo quedó signado por la foto de un encuentro entre Cristina Kirchner, Carlos Alberto "Indio" Solari y la mujer del músico, Virginia.

La imagen de la visita a la expresidenta, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, fue compartida en Instagram por el propio Máximo Kirchner, quien en la víspera del aniversario del intento de magnicidio contra su madre se encargó de dejar un mensaje para los comicios: "El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista".

Embed - Máximo Kirchner on Instagram: "“ …” Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido. El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción. @cristinafkirchner @indiosolarioficial @virusolari @figueras.marcelo"

Live Blog Post

Sergio Massa intenta quedar en la mesa que perdería La Cámpora

Hasta ahora, Sergio Massa fue un aliado los K en el territorio bonaerense. Sin embargo, el avance de Axel Kicillof ha resultado importante, mientras La Cámpora ha perdido peso específico. Es posible que el domingo 07/09 ocurra un nuevo escenario en el panperonista. Massa intenta reubicarse.

No es fácil. Su aparición en Junín (provincia de Buenos Aires) lo hizo trend topic en X, pero negativo. Es evidente que hay gente, con eje en el macrismo ortodoxo (pero no sólo en ese lugar) que no le pierde pisada.

No será fácil, en particular cuando no hay realizado una reconstrucción de su discurso.

De todos modos, él necesita subirse al tren del 07/09, en el que su mujer, Malena Galmarini, tiene un butaca. Por ese motivo recorrió 4 secciones electorales donde permanece el acotado Frente Renovador.

Massa visitó San Martín (1ra. Sección) y San Vicente (3ra. Sección.

También Junín (4ta. Sección) y Baradero (2da. Sección).

Live Blog Post

Gustavo Valdés quiere lanzarse al escenario nacional

Diario El Litoral (Corrientes):

"Con este triunfo, el gobernador saliente consolida su liderazgo dentro del radicalismo y se asegura un lugar en la mesa nacional de la UCR, en momentos en que el partido busca reposicionarse frente a la crisis de la coalición opositora y el avance desigual del oficialismo libertario. Su estrategia fue clara: evitar una dispersión de votos en la interna, blindar la marca Vamos Corrientes y presentarse como garante de estabilidad frente a la volatilidad política que atraviesa el país."

Cuidado: es lo que ya ambicionó Valdés cuando fue reelegido gobernador y, sin embargo, chocó con estructuras internas de la UCR que lo dejaron afuera.

Interesante la radiografía del comicio correntino acerca de la estructura territorial y la 'maquinaria' estatal como ejes del triunfo de los Valdés:

"(…) El contraste fue evidente: detrás de Valdés se ubicó el actual intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, representando al peronismo, que pagó el costo de las divisiones internas y de la intervención de dirigentes nacionales que poco aportaron a su campaña. Incluso conspiraron en su contra.

Tercero, lejos, quedó el exgobernador Ricardo Colombi, figura central del radicalismo provincial durante los últimos 20 años, que intentó un regreso sin éxito.

En el último lugar quedó Lisandro

Almirón, el candidato libertario bendecido por Javier Milei, cuya propuesta no logró arraigo en un distrito que suele desconfiar de los proyectos de ruptura sin estructura territorial.

La figura de Juan Pablo Valdés creció al calor de su gestión en Ituzaingó, donde supo capitalizar obras de infraestructura y una administración ordenada. Sin embargo, su llegada a la gobernación no puede comprenderse sin el rol decisivo de su hermano. Gustavo Valdés no solo ordenó la interna radical en favor de su sucesor, sino que también desplegó la maquinaria electoral que le permitió alcanzar la victoria. (…)".

Live Blog Post

En medio del escándalo de la ANDIS, el Gobierno mueve fichas

A través del Decreto 622/2025, el Presidente de la Nación, Javier Milei, designó a Saúl Flores como nuevo Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. El funcionario, quien hasta el momento se desempeñaba como Subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, reemplazará a Alejandro Vilches, nombrado recientemente como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hasta el momento, Flores se desempeñaba como subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, y su llegada al cargo busca fortalecer la planificación y administración de los servicios de salud.

Live Blog Post

A días de las elecciones, Javier Milei viaja a Estados Unidos

En medio del escándalo de la ANDIS y luego de la paliza electoral en Corrientes, Javier Milei retomará esta semana su agenda internacional con una nueva visita a Estados Unidos de apenas dos días. El Presidente concretará su fugaz paso por suelo norteamericano el jueves y el viernes, y regresará al país para seguir las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo.

El mandatario, que lleva tres meses sin salir al exterior y es uno de los períodos más largos sin traslados fuera del territorio nacional desde que asumió el cargo, tiene planeados tres viajes en septiembre, entre ellos otra visita a Europa.

De esos tres traslados internacionales, el primero será el próximo jueves 4, tras encabezar un día antes el cierre de campaña bonaerense en Moreno, según está previsto por La Libertad Avanza. Una vez iniciada la veda electoral, estará en Los Ángeles y el viernes visitará Las Vegas para mantener encuentros con empresarios en busca de inversiones.

---------------------------------------------

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES