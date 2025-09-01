Peter Lanzani lamentó que lo tilden de "sucio" y "linyera" por su apariencia

Peter Lanzani personificará a Luca Prodan

Varias son las bandas de rock que han marcado un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.

Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica sobre Luca Prodan, líder del grupo musical que estuvo conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.

La película se centrará en el cantante italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su llegada a Argentina.

El proyecto además contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y se espera que su rodaje inicio en 2025.

