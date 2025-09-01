Si bien Peter Lanzani es un reconocido actor que a partir de su papel protagónico en la tira juvenil Casi Ángeles comenzó una carrera que fue en claro ascenso, actualmente padece críticas desmedidas por su apariencia física y dejó en claro que las ofensas no las pasa por alto.
NO LO DEJA PASAR
Peter Lanzani lamentó que lo tilden de "sucio" y "linyera" por su apariencia
El reconocido actor Peter Lanzani habló con sinceridad sobre las críticas desmedidas que sufre por su actual aspecto y se quejó de los comentarios ofensivos.
Quien protagonizó múltiples obras teatrales como también así en películas entre las que se destacó "El Ángel", "4X4" y "Argentina, 1985", en la actualidad luce una larga cabellera y barba y mediante una entrevista para Infobae confesó que le duele el prejuicio por su apariencia física. "¿Duele el prejuicio sobre tu imagen?", preguntó sin rodeos el periodista. A lo que el invitado contestó sin dudar: "Sí, claro que duele".
"Vivimos en una era de opinólogos donde todos sabemos de todo. Y la verdad que nadie sabe de nada", expresó molesto posteriormente y aseguró quienes incluso lo han tildado de "sucio" y de "linyera". Aunque así también aclaró: "Hay gente que lo hace con humor y muy bien, y me encanta".
Asimismo, dijo que en ciertas ocasiones lo tildaron de "zurdo, de izquierda, asqueroso" como también así de "facho de derecha". "Hiere, somos por sobre todas las cosas seres sensibles. Por más que haya gente que se hace la dura, las balas pasan", admitió.
Peter Lanzani personificará a Luca Prodan
Varias son las bandas de rock que han marcado un antecedente en la cultura nacional de la música y Sumo sin dudas forma parte del selecto grupo que es más escuchado no solo por los argentinos sino que también por gran parte de latinoamericanos.
Es por ese motivo que Peter Lanzani decidió protagonizar y codirigir una película biográfica sobre Luca Prodan, líder del grupo musical que estuvo conformado por Germán Daffunchio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato.
La película se centrará en el cantante italiano, desde su infancia en Roma y adolescencia punk en Londres, hasta su llegada a Argentina.
El proyecto además contará con la producción de Armando Bo y Luis Ortega y se espera que su rodaje inicio en 2025.
