Durán Barba: "la nueva política es diversión, Macri perdió la brújula cuando empezó a ser serio"

“Los cristianos no católicos han sido muy importantes para el triunfo en su momento de Jair Bolsonaro en Brasil por que los evangélicos viven haciendo campañas puerta a puerta. Hoy, en lugar de biblias, reparten panfletos políticos”.

"La polìtica como show" dice Durán Barba

“El Jefe de Estado sabe que la gente no está para entristecerse. El internet abre horizontes. Te dan perspectivas que antes no teníamos. Cuando ves a Milei ves gente alegre, moviéndose. Haciendo cosas, divirtiéndose. Lo mismo hizo Trump en Estados Unidos, hablando de mascotas” explicó el consultor.

“Era más divertido ver al actual presidente de Estados Unidos y sus locuras que ver a Kamala Harris”.

Mientras algunos del entorno de Milei critican a los homosexuales quien ayudó a Argentina en el momento más crítico del año pasado fue Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien está casado con un hombre. Antes, hacíamos chistes racistas y homofóbicos. Hoy, nadie se ríe con esos temas. Las cosas han cambiado.

“El contexto es más importante que el texto. No iría ni muerto a ver las conferencias de la Derecha Fest. Se pierde el tiempo en eso”.