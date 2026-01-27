“El concierto, el baile, el canto y Fátima Flórez conectan a Javier Milei con la gente: hay ambiente de alegría en la Derecha Fest porque la política es un espectáculo, lo vengo repitiendo hace más de 10 años, cuando trabajaba con Macri” dijo Jaime Durán Barba en LN+.
"MILEI DEBE ESTAR PREOCUPADO POR GEBEL"
Durán Barba: "la nueva política es diversión, Macri perdió la brújula cuando empezó a ser serio"
“Cuando Mauricio Macri dejó de lado los festejos y comenzó a centrarse en un programa de gobierno buscó amargarse y la gente hoy no quiere eso” dijo Durán Barba
“Me encantaría estar hoy en el teatro Roxy de Mar del Plata, me parece muy divertido. Me parece genial porque lo primero que tiene que hacer un político es comunicarse con la gente. En esta sociedad de la internet más que las palabras con importantes las imágenes”.
El analista ecuatoriano agregó:
“Santiago sabe manejar su interna con Karina Milei, sin pelearse, porque saldría despedido”.
“Los cristianos no católicos han sido muy importantes para el triunfo en su momento de Jair Bolsonaro en Brasil por que los evangélicos viven haciendo campañas puerta a puerta. Hoy, en lugar de biblias, reparten panfletos políticos”.
"La polìtica como show" dice Durán Barba
“El Jefe de Estado sabe que la gente no está para entristecerse. El internet abre horizontes. Te dan perspectivas que antes no teníamos. Cuando ves a Milei ves gente alegre, moviéndose. Haciendo cosas, divirtiéndose. Lo mismo hizo Trump en Estados Unidos, hablando de mascotas” explicó el consultor.
“Era más divertido ver al actual presidente de Estados Unidos y sus locuras que ver a Kamala Harris”.
“El contexto es más importante que el texto. No iría ni muerto a ver las conferencias de la Derecha Fest. Se pierde el tiempo en eso”.