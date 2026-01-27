La violencia no conoce de límites y, mientras los ejecutivos de América TV toman decisiones desde sus oficinas, son los rostros del espectáculo quienes terminan recibiendo los golpes más duros. Karina Mazzocco lo experimentó en carne propia este martes 27/01, cuando tuvo que enfrentar una situación que jamás imaginó.
"TE VOY A..."
América TV atraviesa horas delicadas: Reconocida figura denunció amenazas
América TV enfrentó un momento de tensión tras conocerse chats amenazantes contra Karina Mazzocco y su familia.
La jornada arrancó con una revelación que heló la sangre de todos los presentes en el estudio. La conductora de "A la Tarde" no se guardó nada y decidió exponer ante las cámaras los mensajes intimidatorios que recibió en su teléfono.
Ahora bien, esta no fue una simple crítica o un comentario desagradable de los tantos que circulan por redes sociales. Fue una amenaza directa, explícita y aterradora que puso en riesgo no solo su integridad, sino también la de su familia.
¿El detonante? Una mención a Axel Caniggia, el hijo menos conocido de la mediática pareja formada por Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Nada extraordinario, apenas un comentario dentro del flujo habitual de información del ciclo. Sin embargo, alguien del otro lado de la pantalla interpretó esas palabras como un ataque imperdonable.
Los chats amenazantes que Karina Mazzocco mostró en América TV
Las capturas que Mazzocco mostró al aire revelaron la crudeza del episodio. El primer mensaje ya era suficientemente perturbador: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó". La frase llegó acompañada de una fotografía donde se observa a un individuo exhibiendo un arma de fuego. Pero la cosa no quedó ahí.
El segundo envío subió la apuesta con una imagen que mostraba una pistola junto a su cargador, y un texto que no dejaba espacio para interpretaciones: "Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver".
Karina Mazzocco habló del miedo tras las amenazas recibidas
La conductora intentó mantener la compostura mientras compartía su experiencia con la audiencia. "Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia", admitió sin ocultar su preocupación.
"Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto, hay que taparle la carita", explicó Mazzocco con prudencia profesional, aun en medio de la angustia.
