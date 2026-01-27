América TV atraviesa horas delicadas: Reconocida figura denunció amenazas

El segundo envío subió la apuesta con una imagen que mostraba una pistola junto a su cargador, y un texto que no dejaba espacio para interpretaciones: "Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver".

Karina Mazzocco habló del miedo tras las amenazas recibidas

La conductora intentó mantener la compostura mientras compartía su experiencia con la audiencia. "Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia", admitió sin ocultar su preocupación.

"Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto, hay que taparle la carita", explicó Mazzocco con prudencia profesional, aun en medio de la angustia.

