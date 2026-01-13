Luego de tantas idas y vueltas, finalmente, Beto Casella llegará a la pantalla de América TV luego de haber estado al frente de Bendita por El Nueve durante 20 temporadas y desde el canal lanzaron la nueva promoción de lo que será el programa que irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas.
"MUY PRONTO"
América TV lanzó su nuevo spot con el que hizo oficial la llegada de Beto Casella
Si bien aún no hay fecha confirmada para el estreno del nuevo programa, América TV hizo pública la promoción del ciclo que conducirá el reconocido periodista.
"Único. Auténtico. Inconfundible. Se está preparando para las noches de América. Muy pronto", dice un locutor mientras que aparecen imágenes del conductor con su clásico estilo luciendo sus anteojos de vidrios amarillos.
Es preciso recordar que quienes lo acompañarán en el nuevo proyecto son: Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff.
Lo más sorprendente fue la ausencia de Horacio Pagani quien parecía tener todo encaminado para formar parte pero a último momento desistió de la oferta y continuará con Edith Hermida debido a que le seduce el horario que hace en el ciclo que se desempeña.
El nombre del nuevo programa de Beto Casella en América TV es una incógnita
Si bien desde un principio circuló que el nombre elegido por las autoridades de El Nueve había sido Bendito tú eres, lo cierto es que Beto Casella se mostró en contra de la elección.
En diálogo con el programa de streaming Ya fue todo dijo tajante: "Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'".
"Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador", dijo con polémica.
Además, más tarde lanzó picante: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos".
