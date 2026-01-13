América TV lanzó su nuevo spot con el que hizo oficial la llegada de Beto Casella

Lo más sorprendente fue la ausencia de Horacio Pagani quien parecía tener todo encaminado para formar parte pero a último momento desistió de la oferta y continuará con Edith Hermida debido a que le seduce el horario que hace en el ciclo que se desempeña.

El nombre del nuevo programa de Beto Casella en América TV es una incógnita

Si bien desde un principio circuló que el nombre elegido por las autoridades de El Nueve había sido Bendito tú eres, lo cierto es que Beto Casella se mostró en contra de la elección.

En diálogo con el programa de streaming Ya fue todo dijo tajante: "Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'".

"Bendito tú eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador", dijo con polémica.

Además, más tarde lanzó picante: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos".

