Diputados en 2025: Solo uno de cada cuatro tuvo asistencia perfecta al recinto

El segundo lugar en el listado lo ocupó el santiagueño José Gómez, de Unión por la Patria, con 10 ausencias, equivalente al 71% del total de sesiones. Gómez responde políticamente al gobernador Gerardo Zamora y forma parte de una delegación provincial que, en general, mostró bajos niveles de presentismo.

El podio de los más ausentes se completa con Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), quien concluyó su mandato en diciembre y faltó a ocho sesiones, y con dos diputados de Innovación Federal: Alberto Arrúa (Misiones) y Agustín Domingo (Río Negro).

El bloque con peores números

Justamente, Innovación Federal fue el bloque con peor promedio de asistencia en 2025. A los casos mencionados se suman Pablo Outes, con siete ausencias, y la presidenta del bloque, Pamela Calletti, con seis. Ninguno de los integrantes de esa bancada logró asistencia perfecta y, en el mejor de los casos, sus miembros faltaron al menos a tres sesiones.

En La Libertad Avanza, el 62% de los diputados registró al menos una ausencia durante el año. La misionera Florencia Klipauka Lewtak, que finalizó su mandato en diciembre, encabezó el listado interno con seis faltazos. Le siguieron Rocío Bonacci y Romina Diez, con cuatro ausencias cada una. José Luis Espert acumuló tres faltas, en un período atravesado por su renuncia a una candidatura y un pedido de licencia en medio de un escándalo político.

La provincia de Santiago del Estero exhibió una particularidad: todos sus diputados responden al oficialismo provincial y, en conjunto, mostraron un presentismo bajo. Además de Gómez, Ricardo Daives faltó seis veces; Celia Campitelli, cinco; Bernardo Herrera, cuatro; y otras diputadas acumularon entre dos y tres ausencias.

En otros bloques, también hubo números destacados. En el PRO, la chaqueña Marilú Quiroz fue la diputada con más faltas, con seis, mientras que en Encuentro Federal el chubutense Jorge “Loma” Ávila acumuló siete ausencias.

Así, un año marcado por la intensidad política, las derrotas legislativas del oficialismo y la disputa permanente por el quórum dejó al descubierto una constante que se repite en el Congreso: la dificultad de sostener altos niveles de asistencia, incluso cuando el recinto se convierte en el principal escenario de la confrontación política.

