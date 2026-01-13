Diputados en 2025: Solo uno de cada cuatro tuvo asistencia perfecta al recinto

El año 2025 dejó una paradoja en la Cámara de Diputados: fue uno de los períodos electorales con mayor actividad parlamentaria de los últimos años, pero el compromiso presencial de los legisladores no estuvo a la altura. De las 14 sesiones ordinarias realizadas entre marzo y diciembre, solo el 27% de los diputados nacionales registró asistencia perfecta.
La asistencia perfecta en la Cámara de Diputados parece mala palabra. Casi ningún diputado cumplió con sus deber a la perfección, pero cobran su sueldo igual.
El dato surge del análisis del período ordinario —del 1° de marzo al 10 de diciembre— e incluye tres sesiones informativas con el jefe de Gabinete y una sesión especial de homenaje. En ese marco, más de siete de cada diez legisladores faltaron al menos una vez al recinto, una cifra que vuelve a poner en discusión el nivel de presentismo en el Congreso.
Sesiones y poca asistencia perfecta
El contexto político fue determinante. Con La Libertad Avanza en minoría, la oposición impulsó la mayoría de las sesiones y logró abrir el recinto con una frecuencia poco habitual para un año electoral. En ese escenario, el oficialismo debió recurrir a estrategias defensivas para evitar quórums incómodos o mayorías agravadas, mientras que la oposición necesitó contar con el mayor número posible de diputados para avanzar con su agenda.
Pese a la alta conflictividad política, el ausentismo se mantuvo en niveles elevados. De hecho, las sesiones informativas y la de homenaje fueron las que registraron mayor cantidad de bancas vacías, aunque en todos los casos se alcanzó el quórum necesario para sesionar.
Diputados pegan el faltazo
Entre los casos más llamativos aparece el del radical chaqueño Gerardo Cipolini, quien encabezó el ranking de ausencias. A sus 82 años, el diputado faltó a 11 de las 14 sesiones del año, lo que representa un ausentismo del 78%. En ocho oportunidades figuró con licencia y solo participó en poco más del 20% de las sesiones. Su nombre ya había quedado en el centro de la polémica durante la sesión preparatoria de diciembre, cuando realizó comentarios sexistas que luego intentó negar.
El segundo lugar en el listado lo ocupó el santiagueño José Gómez, de Unión por la Patria, con 10 ausencias, equivalente al 71% del total de sesiones. Gómez responde políticamente al gobernador Gerardo Zamora y forma parte de una delegación provincial que, en general, mostró bajos niveles de presentismo.
El podio de los más ausentes se completa con Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), quien concluyó su mandato en diciembre y faltó a ocho sesiones, y con dos diputados de Innovación Federal: Alberto Arrúa (Misiones) y Agustín Domingo (Río Negro).
El bloque con peores números
Justamente, Innovación Federal fue el bloque con peor promedio de asistencia en 2025. A los casos mencionados se suman Pablo Outes, con siete ausencias, y la presidenta del bloque, Pamela Calletti, con seis. Ninguno de los integrantes de esa bancada logró asistencia perfecta y, en el mejor de los casos, sus miembros faltaron al menos a tres sesiones.
En La Libertad Avanza, el 62% de los diputados registró al menos una ausencia durante el año. La misionera Florencia Klipauka Lewtak, que finalizó su mandato en diciembre, encabezó el listado interno con seis faltazos. Le siguieron Rocío Bonacci y Romina Diez, con cuatro ausencias cada una. José Luis Espert acumuló tres faltas, en un período atravesado por su renuncia a una candidatura y un pedido de licencia en medio de un escándalo político.
La provincia de Santiago del Estero exhibió una particularidad: todos sus diputados responden al oficialismo provincial y, en conjunto, mostraron un presentismo bajo. Además de Gómez, Ricardo Daives faltó seis veces; Celia Campitelli, cinco; Bernardo Herrera, cuatro; y otras diputadas acumularon entre dos y tres ausencias.
En otros bloques, también hubo números destacados. En el PRO, la chaqueña Marilú Quiroz fue la diputada con más faltas, con seis, mientras que en Encuentro Federal el chubutense Jorge “Loma” Ávila acumuló siete ausencias.
Así, un año marcado por la intensidad política, las derrotas legislativas del oficialismo y la disputa permanente por el quórum dejó al descubierto una constante que se repite en el Congreso: la dificultad de sostener altos niveles de asistencia, incluso cuando el recinto se convierte en el principal escenario de la confrontación política.
