Venezuela: Liberaron a Harary pero piden la interpelación del Canciller Quirno por Nahuel Gallo

Interpelación a Pablo Quirno por Venezuela

La liberación de Harary hace pensar que estaría cerca la excarcelación de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani pero, mientras tanto, en la Cámara de Diputados pidieron la interpelación del canciller Pablo Quirno.

El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del interbloque Provincias Unidas, presentó días atrás un proyecto de resolución para pedir la interpelación del canciller Quirno para que explique la postura del Gobierno tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, además de las gestiones para lograr la liberación del gendarme argentino.

El legislador apunta contra el comunicado oficial de Cancillería, que respaldó las acciones militares estadounidenses en territorio venezolano, y pide que Quirno detalle los fundamentos jurídicos y políticos de esa postura a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y la tradición histórica de la diplomacia argentina.

El proyecto también solicita una evaluación de los riesgos regionales que pueden implicar las injerencias externas, la aplicación de doctrinas como la lucha contra el “narcoterrorismo” y el uso unilateral de la fuerza para la paz, la soberanía de los Estados latinoamericanos y la protección de los derechos humanos.

En cuanto a Gallo, Paulón pide informe sobre las gestiones diplomáticas, consulares y políticas que se han realizado para conseguir la liberación inmediata del gendarme, así como las acciones previstas para garantizar su integridad física y el respeto de sus derechos fundamentales.

Proyectos cruzados por Venezuela

También en Diputados, los legisladores Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigieron a la “vicepresidenta a cargo del gobierno ilegítimo de Venezuela Delcy Rodríguez” a la liberación inmediata de todos los presos políticos.

“En especial, exigimos la liberación del gendarme argentino, Nahuel Gallo, secuestrado y desaparecido hace 1 año y 26 días”, dijeron Banfi y Ferraro.

image Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los argentinos presos en Venezuela.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó un proyecto de declaración en repudio al accionar de EE.UU. en Venezuela.

Desde el oficialismo fueron en sentido contrario pero en línea con el Gobierno nacional y los libertarios Giudici, Bornoroni, Menem y Andreussi, entre otros presentaron un proyecto de resolución para expresar el respaldo a “la captura del dictador y usurpador del poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”.

