Una de las primeras maniobras del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa fue reactivar el “ascensor” interno de las Fuerzas Armadas y promover a cientos de efectivos al cargo superior inmediato. Mediante tres decretos firmados por el presidente Javier Milei, tanto la Fuerza Aérea como la Armada y el Ejército fueron objeto de actualizaciones en su organigrama de poder y, de manera indirecta, mejoras en los salarios.
PROMOCIONES
Defensa: Carlos Presti activó el ascensor en las FF.AA vía decreto de Javier Milei
Con tres decretos presidenciales, el ministro de Defensa Carlos Presti habilitó el ascenso para el personal de las tres fuerzas. Implica mejoras salariales.
Basándose en lo dispuesto por la Ley para el Personal Militar N° 19.101, el Ministerio de Defensa ejecutó los ascensos de forma retroactiva al 31 de diciembre de 2025. Con esto, se rehabilitó la movilidad castrense, lo que implica una mejora salarial y de las condiciones para cada uno de los afectados, lo que reemplaza virtualmente la movilidad salarial limitada por el Ministerio de Economía.
En total, y según la información disponible en los anexos incluidos en las publicaciones referidas en el Boletín Oficial, la maniobra implicó la promoción de al menos 1.551 efectivos que pasaron a ocupar rangos inmediatamente superiores a los que estaban afectados al 30 de diciembre pasado. El Ejército es el que más promociones se habría llevado con 1.003 ascensos, seguido de la Armada con 299 y la Fuerza Aérea con 249 promociones.
Además, los decretos señalaron que en todos los casos, el presupuesto para afrontar la movilidad interna deberá salir de lo consignado a la Jurisdicción 45.
Ascensos en las Fuerzas Armadas
El caso del Ejército, el más cuantioso por cantidad de efectivos y tamaño, tuvo una movilidad variada. A nivel general y sin tener en cuenta cada escalafón específico, los movimientos se generaron en los rangos de Mayor, Capitán, Teniente Primero, Teniente, Subteniente y otros subalternos.
Para el caso de la Armada, la movilidad fue más reducida. Allí, el personal accedió a promociones en rangos como Capitán de Corbeta, Teniente de Navío, Teniente de Fragata, Teniente de Corbeta y Guardiamarina.
Por su parte, la Fuerza Aérea fue la que menos promociones acumuló. Lo hizo en los rangos de Mayor, Capitán, Primer Teniente, Teniente y Alférez.
Cabe destacar que gran parte de las promociones se dieron en escalafones técnicos. Dentro de ese universo, está incluido el personal médico y de salud, músicos, farmacéuticos, docentes, informáticos y muchas otras áreas nucleadas dentro de las Fuerzas Armadas y muchas veces postergadas en los reconocimientos internos.
Dentro de los rangos mencionados, los más “altos” son los correspondientes a los cargos de Mayor (Ejército), Capitán de Corbeta (Armada) y Mayor (Fuerza Aérea). En ese escalafón, los salarios actuales rondan los $1.300.000 según información del Ministerio de Defensa.
Mientras tanto, los rangos más bajos promovidos fueron los de Subteniente (Ejército), Guardiamarina (Armada) y Alférez (Fuerza Aérea), con salarios que apenas alcanzan los $823.000.
Presupuesto polémico
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, el Gobierno nacional quedó en el foco del comentario castrense por haber ejecutado, en la práctica, un nuevo ajuste sobre la partida de la Jurisdicción 45 (Defensa). Si bien se consignó un aumento nominal del 1.5% con $3.583.051 millones asignados, cerca del 78% de esos recursos serán absorbidos únicamente por gastos de personal.
En ese sentido, el comentario interno en las fuerzas despertó la crítica sobre las intenciones reales de inversión para mejorar las condiciones de los efectivos al mismo tiempo que continuar con el programa de recuperación de capacidades estratégicas que quedó marcado por la incorporación del sistema F-16 en 2025.
Con un entusiasmo a la baja, las previsiones presupuestarias dejan entrever que adquisiciones de ese calibre deberán esperar otros años en caso de que se produzcan. Algo que agregaría aún más deterioro a las condiciones materiales actuales, colaborando con tendencias negativas.
Otras noticias de Urgente24
Cierto blablablá en Venezuela con presos políticos liberados y Maria Corina lo hablará con Trump
Elon Musk lo bloqueó a Javier Milei en X pero luego se la devolvió
El desgarrador relato de un turista que vivió el meteotsunami: "La gente no paraba de..."
Cayó el precio mayorista de huevos pero los consumidores no lo ven