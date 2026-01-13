Defensa: Carlos Presti activó el ascensor en las FF.AA vía decreto de Javier Milei

Para el caso de la Armada, la movilidad fue más reducida. Allí, el personal accedió a promociones en rangos como Capitán de Corbeta, Teniente de Navío, Teniente de Fragata, Teniente de Corbeta y Guardiamarina.

Por su parte, la Fuerza Aérea fue la que menos promociones acumuló. Lo hizo en los rangos de Mayor, Capitán, Primer Teniente, Teniente y Alférez.

Cabe destacar que gran parte de las promociones se dieron en escalafones técnicos. Dentro de ese universo, está incluido el personal médico y de salud, músicos, farmacéuticos, docentes, informáticos y muchas otras áreas nucleadas dentro de las Fuerzas Armadas y muchas veces postergadas en los reconocimientos internos.

Dentro de los rangos mencionados, los más “altos” son los correspondientes a los cargos de Mayor (Ejército), Capitán de Corbeta (Armada) y Mayor (Fuerza Aérea). En ese escalafón, los salarios actuales rondan los $1.300.000 según información del Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, los rangos más bajos promovidos fueron los de Subteniente (Ejército), Guardiamarina (Armada) y Alférez (Fuerza Aérea), con salarios que apenas alcanzan los $823.000.

Ejército 3P.jpg Promociones en las Fuerzas Armadas.

Presupuesto polémico

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, el Gobierno nacional quedó en el foco del comentario castrense por haber ejecutado, en la práctica, un nuevo ajuste sobre la partida de la Jurisdicción 45 (Defensa). Si bien se consignó un aumento nominal del 1.5% con $3.583.051 millones asignados, cerca del 78% de esos recursos serán absorbidos únicamente por gastos de personal.

En ese sentido, el comentario interno en las fuerzas despertó la crítica sobre las intenciones reales de inversión para mejorar las condiciones de los efectivos al mismo tiempo que continuar con el programa de recuperación de capacidades estratégicas que quedó marcado por la incorporación del sistema F-16 en 2025.

Con un entusiasmo a la baja, las previsiones presupuestarias dejan entrever que adquisiciones de ese calibre deberán esperar otros años en caso de que se produzcan. Algo que agregaría aún más deterioro a las condiciones materiales actuales, colaborando con tendencias negativas.

