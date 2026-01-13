Furia de trabajadores viales con Milei: 1 año sin paritarias pero le aumentó 90% a sus funcionarios

Trabajadores viales desesperan

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que conduce Graciela Aleñá, contrastó el volumen del aumento de sueldo otorgado a los funcionarios públicos con la situación de los empleados del sector y recordaron que ya llevan 13 meses sin incremento salarial.

Aleñá, en declaraciones que reprodujo este martes (13/1) el portal Infogremiales, recordó que hubo varias audiencias para definir el ajuste salarial que fracasaron, tras conseguir la apertura de la mesa negociadora por la presentación judicial, en noviembre 2025, con fallo a favor de la Cámara del Trabajo.

El gremio demanda una respuesta urgente, ante “el grave escenario producto de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación”.

image Los trabajadores viales también reclamaron por Vialidad Nacional y la necesidad que se les garanticen sus empleos.

“Resulta inadmisible que la clase política ajuste sus propios ingresos mientras se exige sacrificio a los trabajadores, se congelan salarios y se deterioran las condiciones laborales”, se quejó Aleñá y agregó: “Hoy la situación es clar a: ajuste para los trabajadores, aumentos para la política”.

Las declaraciones de la líder sindical ocurren antes de la audiencia por la negociación paritaria que será el 23 de enero, para la cual insisten en la presencia de Rosana Reggi, Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, quien “hasta ahora nunca dio la cara”. Aleñá afirmó que, durante todo este tiempo, “el Gobierno y sus autoridades siguen sin escuchar nuestros reclamos”. Además, señaló “la desidia sistemática” de los funcionarios hacia los trabajadores viales y que “no han ofrecido ningún tipo de respuestas concreta”.

“Demuestra una falta total de sensibilidad hacia quienes sostienen el funcionamiento del país con su trabajo diario”, finalizó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La verdad de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: Qué contó Ángel de Brito

Cierto blablablá en Venezuela con presos políticos liberados y Maria Corina lo hablará con Trump

Elon Musk lo bloqueó a Javier Milei en X pero luego se la devolvió

Avellaneda en shock: Independiente busca llevarse a un campeón con Racing