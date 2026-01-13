Javier Milei habilitó aumentos de sueldo para sus funcionarios pero, para evitar críticas, no especificó montos y él se exceptuó del beneficio. Según ATE, la suba sería del 90%. Con ese dato, los trabajadores viales contrastan que ellos no tienen paritarias hace 1 año con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.
VIALIDAD NACIONAL
Furia de trabajadores viales con Milei: 1 año sin paritarias pero le aumentó 90% a sus funcionarios
Sigue el malestar entre los trabajadores del estatales por el aumento de los funcionarios del gobierno de Milei. En Vialidad denuncian que no hubo paritarias.
Aumentos del 90% para funcionarios
El 2/1, como informáramos en Urgente24, Javier Milei descongeló el sueldo de sus funcionarios y, por decreto, dispuso un aumento del que no especificó porcentaje pero, según los cálculos de ATE, la suba salarial sería de 90%.
El decreto 931/2025 estableció: "Extiéndese, a partir de enero de 2026, el porcentaje acumulado de incremento al que refieren las CLÁUSULAS PRIMERA de las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, de fecha 19 de enero, 19 de febrero, 25 de marzo, 22 de mayo, 19 de julio, 30 de agosto, 31 de octubre de 2024 y 4 de febrero, 11 de abril y 23 de julio de 2025, todas ellas oportunamente homologadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a las retribuciones de:
- los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios;
- b) las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07 y
- c) los funcionarios con rango y jerarquía equivalente".
De dicho aumento fueron excluidos el Presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Es decir que los sueldos de los funcionarios que estaban congelados desde diciembre de 2023 ahora subirán de golpe, incrementándose de una vez con el porcentaje acumulado de aumentos salariales dispuestos por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en todo 2025.
Trabajadores viales desesperan
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que conduce Graciela Aleñá, contrastó el volumen del aumento de sueldo otorgado a los funcionarios públicos con la situación de los empleados del sector y recordaron que ya llevan 13 meses sin incremento salarial.
Aleñá, en declaraciones que reprodujo este martes (13/1) el portal Infogremiales, recordó que hubo varias audiencias para definir el ajuste salarial que fracasaron, tras conseguir la apertura de la mesa negociadora por la presentación judicial, en noviembre 2025, con fallo a favor de la Cámara del Trabajo.
El gremio demanda una respuesta urgente, ante “el grave escenario producto de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación”.
“Resulta inadmisible que la clase política ajuste sus propios ingresos mientras se exige sacrificio a los trabajadores, se congelan salarios y se deterioran las condiciones laborales”, se quejó Aleñá y agregó: “Hoy la situación es clar a: ajuste para los trabajadores, aumentos para la política”.
Las declaraciones de la líder sindical ocurren antes de la audiencia por la negociación paritaria que será el 23 de enero, para la cual insisten en la presencia de Rosana Reggi, Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, quien “hasta ahora nunca dio la cara”. Aleñá afirmó que, durante todo este tiempo, “el Gobierno y sus autoridades siguen sin escuchar nuestros reclamos”. Además, señaló “la desidia sistemática” de los funcionarios hacia los trabajadores viales y que “no han ofrecido ningún tipo de respuestas concreta”.
“Demuestra una falta total de sensibilidad hacia quienes sostienen el funcionamiento del país con su trabajo diario”, finalizó.
