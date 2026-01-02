Tal como se había anunciado, Javier Milei descongeló el sueldo de sus funcionarios y, por decreto, dispuso un aumento del que no especificó porcentaje pero, según los cálculos de ATE, la suba salarial sería de 90%. "Una obscenidad", se quejaron.
Javier Milei descongeló sueldos de funcionarios: Tendrían 90% de aumento
Por decreto, Javier Milei aumentó el sueldo a sus funcionarios pero no especificó el monto. Según cálculos de ATE, la suba sería del 90%. Y hay bronca...
El decreto 931/2025 establece: "Extiéndese, a partir de enero de 2026, el porcentaje acumulado de incremento al que refieren las CLÁUSULAS PRIMERA de las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, de fecha 19 de enero, 19 de febrero, 25 de marzo, 22 de mayo, 19 de julio, 30 de agosto, 31 de octubre de 2024 y 4 de febrero, 11 de abril y 23 de julio de 2025, todas ellas oportunamente homologadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a las retribuciones de:
a) los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios;
b) las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07 y
c) los funcionarios con rango y jerarquía equivalente".
De dicho aumento fueron excluidos el Presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
En pocas palabras, los sueldos de los funcionarios que estaban congelados desde diciembre de 2023 ahora subirán de golpe, incrementándose de una vez con el porcentaje acumulado de aumentos salariales dispuestos por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en todo 2025. Según cálculos de ATE, la suba ronda el 90%.
Asimismo, el decreto informa que "los porcentajes de incremento que en un futuro se homologuen producto de lo acordado mediante las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios serán aplicables" a los mismos funcionarios detallados al comienzo.
Otra de las cláusulas determinó que, si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones mencionadas “quedarán automáticamente congeladas” y quedará suspendida la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos ya aprobados.
“La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario”, dictaminaron.
Cuánto ganan los funcionarios
Antes de este aumento, los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, eran los siguientes:
- El presidente cobra $4.066.018
- La vicepresidenta cobra $3.764.820
- Un ministro cobra $3.584.006
- Un secretario cobra $3.282.709
- Un subsecretario cobra $2.981.513
Aumento de sueldos a funcionarios: "Una obscenidad", según ATE
De acuerdo al gremio estatal ATE, el incremento de salarios de los funcionarios será del 89,5%, según el cálculo que hacen en base a lo informado en el decreto.
"Se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino. Son unos caraduras y sinvergüenzas”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
En la red social X pueden leerse muchas críticas a esta decisión de Javier Milei:
