Javier Milei descongeló sueldos de funcionarios: Tendrían 90% de aumento

De dicho aumento fueron excluidos el Presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

En pocas palabras, los sueldos de los funcionarios que estaban congelados desde diciembre de 2023 ahora subirán de golpe, incrementándose de una vez con el porcentaje acumulado de aumentos salariales dispuestos por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional en todo 2025. Según cálculos de ATE, la suba ronda el 90%.

image

Asimismo, el decreto informa que "los porcentajes de incremento que en un futuro se homologuen producto de lo acordado mediante las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios serán aplicables" a los mismos funcionarios detallados al comienzo.

Otra de las cláusulas determinó que, si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones mencionadas “quedarán automáticamente congeladas” y quedará suspendida la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos ya aprobados.

“La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario”, dictaminaron.

Cuánto ganan los funcionarios

Antes de este aumento, los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, eran los siguientes:

El presidente cobra $4.066.018

La vicepresidenta cobra $3.764.820

Un ministro cobra $3.584.006

Un secretario cobra $3.282.709

Un subsecretario cobra $2.981.513

Aumento de sueldos a funcionarios: "Una obscenidad", según ATE

De acuerdo al gremio estatal ATE, el incremento de salarios de los funcionarios será del 89,5%, según el cálculo que hacen en base a lo informado en el decreto.

"Se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino. Son unos caraduras y sinvergüenzas”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

image

En la red social X pueden leerse muchas críticas a esta decisión de Javier Milei:

image

image

Captura de pantalla 2026-01-02 123810

image

Captura de pantalla 2026-01-02 124552

Captura de pantalla 2026-01-02 124748

image

image

image

