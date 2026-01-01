2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase como artículo 2° ter de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto:

“ARTÍCULO 2° ter.- Se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”.

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 2° quater de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto:

“ARTÍCULO 2° quater.- Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales.

La Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia.

Tales Medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman”.

Explicación inicial

##Es evidente que detrás de este DNU hay pesos pesados que le están llevando una "solución" de Inteligencia a los Milei.

##El objetivo aparente es reconvertir el Estado Nacional en una megaestructura de Contrainteligencia, al punto tal de responsabilizar a los titulares de todos los organismos por las "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia". Esto resultaría lógico en días de Jorge Rafael Videla. Es muy llamativo en 2025. Otra confirmación de que la Argentina aún vive en una democracia no consolidada. Por ejemplo, el secretario de Educación de la Nación aplicando contrainteligencia con foco en los sindicatos de docentes universitarios o el ministro de Salud de la Nación investigando a médicos y enfermeras: ¿...?

##¿Qué es 'Información Clasificada'? Una interpretación posible se refiere a intentar resguardar o proteger datos que pueden contribuir a esclarecer delitos, sin poner en riesgo la seguridad o los intereses estratégicos de la Nación. Pero debe estar efectivamente procesada y protegida como tal. Alguien debe "clasificarla", con fundamento y base legal para hacerlo.

##Muy importante: "Información Clasificada" no puede incluir datos que encubran sobornos y que no ponen en riesgo la seguridad o el interés nacional (ANDIS por ejemplo. O $LIBRA, otro ejemplo).

##El fundamento para legitimar que los cambios no se hacen por Ley de la Nación sino por DNU es muy flojo: "Que esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida, por lo que procede recurrir al remedio constitucional establecido ....."

##El DNU reúne en una suerte de 'corporación' todo lo referente a la inteligencia criminal, la inteligencia militar y la inteligencia de Estado. Por ejemplo, la DINIEM (Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico Militar de Argentina, organismo del Sistema de Inteligencia Nacional, que depende del Ministerio de Defensa) era un organismo molesto por sus informes alertando sobre las torpezas de Luis Petri. Ahora el teniente general Carlos Presti podría quitarse una lupa de encima.

##Las amenazas internas mencionadas ("Que postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la REPÚBLICA ARGENTINA vulnerable frente a las amenazas internas y externas") claramente son un área de la inteligencia criminal y bajo orden judicial; y las externas son ámbito de la inteligencia militar y no necesitan supervisión judicial alguna.

##A Urgente24 le provoca interrogantes acerca de cómo queda el sistema de escuchas de la Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

DECRE-2025-0941-APN-PTE DNU 941 SIDE_251231_195_251231_201506

El desequilibrio

Otra de las conclusiones que provoca el texto se refiere a que diluye el "dominio" que hasta ahora tenía el asesor monotributista Santiago Caputo en materia de Inteligencia. Su universo de control pierde centralidad. El nuevo sistema llevará hacia Jefatura de Gabinete de Ministros (o sea Karina Milei, a quien se subordina Manuel Adorni) varias competencias existentes, a la vez que le crea nuevas.

Una duda que surge es si, considerando la creación de nuevas estructuras que, al menos en su formulación, resultan sustantivas, muy pesadas, hay que esperar que desembarque ealgún "Big Fighter" en Inteligencia o, en su defecto, que las nuevas áreas apunten a una alineación total (100%) con los servicios de Inteligencia de USA e Israel, a tal punto de operar de manera integrada. O todo a la vez.

Es muy posible que los Milei los han convencido de que ellos y/o la Argentina podrían resultar objetivos próximos de algún gran atentado, que hoy día ellos y el territorio son altamente vulnerables, y que es menester tomar medidas urgentes. Al menos el texto transmite esa psicopatía cuyo origen se desconoce.

---------------------

Más contenido de Urgente24

Unánime: 2026, tiempo de revisar la concesión de Edesur

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Pedido a 2026: Que Federico Sturzenegger deje de hacer el ridículo

El carry trade fue ganador en 2025 y dejó una ganancia del 10%