Los primeros reportes de los usuarios comenzaron el martes 30/12/2025 cerca de las 22:00: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó unos 25.000 usuarios afectados. Pero a las 23:00 la cifra superó los 30:000 con una proporción llamatriva: 29.713 clientes sin servicio de Edesur solo 1.454 de Edenor.
AUMENTO DE TARIFAS PERO NO HAY ELECTRICIDAD
Unánime: 2026, tiempo de revisar la concesión de Edesur
Autorizan aumento de las tarifas de gas y electricidad de 2,5% en enero pero a la 01:30 del 31/12/2025 había 1 millón de hogares a oscuras, la mayoría Edesur.
Recién a las 02:00 del miércoles 31/12/2025 Edesur informó a través de sus cuentas en redes sociales que una falla en la Subestación Bosques impactó en distintas subestaciones tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano. Y que el restablecimiento del servicio se realizaría de manera gradual y por etapas.
El enojo de los usuarios fue notable:
- meteorología 'caliente',
- reuniones sociales habituales de fin de año,
- la reiteración de problemas cuando la red de distribución es puesta a prueba, y
- aumento de las tarifas.
Precisamente el martes 30/12/2025, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, publicó los nuevos precios de la energía mayorista de la electricidad y el gas natural que rigen a partir del 01/01/2026 y que se trasladarán a los nuevos cuadros tarifarios para el verano.
La suba es de 3,22% para la energía eléctrica y de 0,53% para el precio mayorista del gas. El impacto en las facturas finales será entre 2,5% y 3% en promedio.
También aumentó alrededor de 0,91% el precio del transporte en alta tensión. Las resoluciones 604 y 605 fueron publicadas este lunes 29/12/2025 en el Boletín Oficial.
De acuerdo a EconoJournal, el precio de la electricidad y el gas es 1 de los 3 componentes de las facturas de los usuarios residenciales, junto con el transporte y la distribución. El precio mayorista incide en alrededor de un 50% en la factura final de los hogares, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) pesa un 25% y el margen del transporte un 5%. A esto se suma un 20% de los impuestos.
Edesur
Han resultado reiterados los problemas en el suministro de Edesur.
- Edesur es propiedad del grupo italiano Enel, a través de su filial argentina Enel Argentina.
- Enel ha intentado desinvertir en el país, con posibles socios como la familia Caputo (Mirgor) y otros grupos locales que han tenido participación, como el consorcio RPE (Rivero, Pérez, Escasany), pero Enel sigue siendo el accionista de control y de gestión.
- Edesur / Enel fue tema de alguno de los encuentros entre Javier Milei y la 1er. ministro de Italia, Giorgia Meloni.
- Es notable el contraste entre la distribución eléctrica de Edesur y la de Edenor.
El presidente de Enel Argentina ha sido Claudio Cunha.
Edesur siempre tiene explicaciones pero la mayoría de sus usuarios lamenta encontrarse en el perímetro alcanzado por la distribución de Edesur.
Cerca de las 04:00 del 31/112/2025, Edesur informó que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”. No obstante, apuntaron que todavía quedaban cuadrillas técnicas activas para lograr “normalizar la totalidad del servicio”.
Sin embargo, el Estado informaba que había 952.036 usuarios sin luz.
A las 05:00, la cifra se actualizó o la normalización fue efectiva y se redujo a 35.784. Se informó que estaría normalizado a las 10:00.
A las 7, el total de usuarios sin suministro eléctrico era de 30.255.
El ENRE aconsejó a los usuarios de Edesur evitar la manipulación de artefactos eléctricos y comunicarse a través de los canales oficiales para reportar interrupciones.
