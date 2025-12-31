Unánime: 2026, tiempo de revisar la concesión de Edesur

También aumentó alrededor de 0,91% el precio del transporte en alta tensión. Las resoluciones 604 y 605 fueron publicadas este lunes 29/12/2025 en el Boletín Oficial.

De acuerdo a EconoJournal, el precio de la electricidad y el gas es 1 de los 3 componentes de las facturas de los usuarios residenciales, junto con el transporte y la distribución. El precio mayorista incide en alrededor de un 50% en la factura final de los hogares, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) pesa un 25% y el margen del transporte un 5%. A esto se suma un 20% de los impuestos.

Edesur

Han resultado reiterados los problemas en el suministro de Edesur.

Edesur es propiedad del grupo italiano Enel , a través de su filial argentina Enel Argentina .

, a través de su filial argentina . Enel ha intentado desinvertir en el país, con posibles socios como la familia Caputo (Mirgor) y otros grupos locales que han tenido participación, como el consorcio RPE (Rivero, Pérez, Escasany) , pero Enel sigue siendo el accionista de control y de gestión .

y otros grupos locales que han tenido participación, como el consorcio , pero . Edesur / Enel fue tema de alguno de los encuentros entre Javier Milei y la 1er. ministro de Italia, Giorgia Meloni .

. Es notable el contraste entre la distribución eléctrica de Edesur y la de Edenor.

El presidente de Enel Argentina ha sido Claudio Cunha.

claudio cunha Claudio Cunha, presidente de Enel Argentina (Edesur).

Edesur siempre tiene explicaciones pero la mayoría de sus usuarios lamenta encontrarse en el perímetro alcanzado por la distribución de Edesur.

Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.



Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.



El suministro será restablecido en etapas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

Cerca de las 04:00 del 31/112/2025, Edesur informó que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”. No obstante, apuntaron que todavía quedaban cuadrillas técnicas activas para lograr “normalizar la totalidad del servicio”.

Sin embargo, el Estado informaba que había 952.036 usuarios sin luz.

A las 05:00, la cifra se actualizó o la normalización fue efectiva y se redujo a 35.784. Se informó que estaría normalizado a las 10:00.

A las 7, el total de usuarios sin suministro eléctrico era de 30.255.

El ENRE aconsejó a los usuarios de Edesur evitar la manipulación de artefactos eléctricos y comunicarse a través de los canales oficiales para reportar interrupciones.

