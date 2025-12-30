El Trece queda nocaut tras el último movimiento de Telefe

Es allí donde el relato adquiere una dimensión desgarradora. Una enfermedad grave amenaza con arrebatarle la vida a Bahar, y la única alternativa viable es un trasplante de hígado. El destino quiere que Timur, su marido, sea el único donante compatible. Sin embargo, lo que debería ser un acto de amor incondicional se transforma en el golpe más brutal: él se niega a donarle el órgano que podría salvarla. Esa negativa no solo pone en riesgo la existencia de Bahar, sino que desnuda una traición que redefine por completo su historia y la obliga a replantear cada decisión que tomó en nombre del otro.