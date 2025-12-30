El Trece queda nocaut tras el último movimiento de Telefe

Telefe encontró hace tiempo la fórmula mágica para conquistar las tardes de millones de argentinos, y lo hizo apostando fuerte a las producciones turcas. La dupla funciona, seduce y mantiene pegada a la pantalla a una audiencia que ya convirtió ese momento del día en un ritual ineludible. Ahora, cuando parecía que ya estaba todo visto, el canal prepara el desembarco de una historia que llega precedida por el éxito y promesas de emociones intensas.
Una producción internacional desembarca en Telefe con una trama que mezcla amor, traición y un hecho límite que lo cambia todo.
Se trata de "Bahar", una novela que se estrenó en 2024 y que logró cautivar a públicos de distintos lugares del mundo con una trama que toca fibras profundas. El anuncio oficial no se hizo esperar: "'Bahar', la novela turca que emociona al mundo, muy pronto por Telefe", publicó la emisora en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un adelanto audiovisual que deja entrever el calibre dramático de la propuesta.
Ahora, ¿De qué va esta producción que genera tanta expectativa? La trama tiene como eje a una mujer que dejó de lado sus aspiraciones profesionales como médica para volcarse por completo al universo familiar. Bahar eligió priorizar a su esposo Timur y a sus dos hijos, Aziz y Umay, relegando su carrera y sus sueños personales en nombre del amor y la entrega absoluta. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que la salud de la protagonista entra en una zona de peligro extremo.
Es allí donde el relato adquiere una dimensión desgarradora. Una enfermedad grave amenaza con arrebatarle la vida a Bahar, y la única alternativa viable es un trasplante de hígado. El destino quiere que Timur, su marido, sea el único donante compatible. Sin embargo, lo que debería ser un acto de amor incondicional se transforma en el golpe más brutal: él se niega a donarle el órgano que podría salvarla. Esa negativa no solo pone en riesgo la existencia de Bahar, sino que desnuda una traición que redefine por completo su historia y la obliga a replantear cada decisión que tomó en nombre del otro.
La nueva ficción turca que Telefe suma a su programación
El elenco que da vida a esta historia está encabezado por Demet Evgar en el rol protagónico, acompañada por Bugra Gülsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Özkaya, Hasan ahintürk, Nil Sude Albayrak y Alisa Sezen Sever. Este conjunto de intérpretes construye un tejido dramático sólido, con actuaciones que sostienen el peso emocional de una narrativa donde el sacrificio, la desilusión y la búsqueda de redención se entrelazan sin respiro.
Lo que "Bahar" plantea va más allá del melodrama tradicional. Estamos ante una protagonista que debe enfrentarse a la peor de las revelaciones en el momento más vulnerable de su vida, y ese contraste alimenta una tensión difícil de ignorar. Telefe sabe que está trayendo a su programación una historia con todos los condimentos necesarios para volver a capturar esa atención fiel que las producciones turcas cosecharon en la pantalla argentina, y todo indica que esta vez no será la excepción. ¿Tiembla El Trece?
