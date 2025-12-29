Cuando una producción logra que 13 episodios se consuman como agua, algo está haciendo bien. "Girlboss", la miniserie disponible en la plataforma de Netflix, tiene esa cualidad magnética que hace que te quedes pegado a la pantalla sin siquiera darte cuenta del tiempo que pasó. Con capítulos que no superan los treinta minutos, esta comedia no te suelta hasta el final.
¡13 CAPÍTULOS DE MEDIA HORA!
La adictiva miniserie que muchos empiezan y terminan el mismo día
Ambición, errores y crecimiento personal atraviesan esta miniserie de Netflix basada en un caso real.
La propuesta nace de la mente creativa de Kay Cannon, quien supo darle forma a una historia que mezcla humor, ambición y una buena dosis de rebeldía. El elenco está encabezado por Britt Robertson, acompañada por Ellie Reed, Johnny Simmons y Alphonso Mcauley. La actuación de Robertson se destaca particularmente, otorgándole a su personaje una frescura y energía que sostiene toda la producción.
Sin embargo, lo fascinante de esta serie es que no surge simplemente de la imaginación de un guionista. Está basada en el libro homónimo que relata la vida de Sophia Amoruso, la mujer que convirtió su emprendimiento de ropa vintage en eBay en Nasty Gal, una empresa que llegó a facturar millones antes de que ella cumpliera los treinta años.
Por qué esta miniserie se volvió ideal para maratonear
La recepción crítica fue variada, como suele ocurrir con producciones que apuestan por un tono desenfadado. Ed Power, del Telegraph, fue directo al señalar que "'Girlboss' es superficial y frívola y, como su heroína, no va más allá del ingenio y el estilo. Pero sus descuidados encantos la hacen difícil de resistir".
Por su parte, Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter destacó especialmente el trabajo actoral: "Una impresionante actuación de Britt Robertson, fue suficiente para mantenerme viéndola". Y es que cuando una intérprete logra capturar la esencia de un personaje tan particular, el resto fluye naturalmente.
Ahora bien, los espectadores también expresaron su opinión. Un usuario de FilmAffinity resumió la experiencia de manera clara: "Cumple a la perfección su función, entretener. Los capítulos son de 30 min, formato cada vez más raro de encontrar en las grandes series, y son el tiempo justo para contar partes de la historia de Sophia sin cansarnos, al contrario".
"Girlboss" es esa opción ideal para maratonear en un día libre, cuando querés entretenimiento sin complicaciones. Una historia real, actuaciones sólidas y un ritmo que no afloja hacen de esta miniserie una alternativa perfecta para descubrir en el catálogo de Netflix.
