La adictiva miniserie que muchos empiezan y terminan el mismo día

Ahora bien, los espectadores también expresaron su opinión. Un usuario de FilmAffinity resumió la experiencia de manera clara: "Cumple a la perfección su función, entretener. Los capítulos son de 30 min, formato cada vez más raro de encontrar en las grandes series, y son el tiempo justo para contar partes de la historia de Sophia sin cansarnos, al contrario".

image "Girlboss", disponible en Netflix.

"Girlboss" es esa opción ideal para maratonear en un día libre, cuando querés entretenimiento sin complicaciones. Una historia real, actuaciones sólidas y un ritmo que no afloja hacen de esta miniserie una alternativa perfecta para descubrir en el catálogo de Netflix.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

Parte médico: Qué se sabe del estado de Christian Petersen

La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonaria

Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella