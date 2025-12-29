Benjamin Netanyahu demostró que puede controlar a Donald Trump, tal como lo había especulado el diario Haaretz, que considera que el resultado de la visita es "un guión escrito por Netanyahu". ¿Trump quería un premio Nobel de la Paz cuando lo que consiguió no parece nada estable?
LA FALSA PAZ DE LA CASA BLANCA
Éxito de Benjamin Netanyahu en visita a Donald Trump: Otra vez bombas sobre Irán
La prensa de Israel lo había advertido: el objetivo de Benjamin Netanyahu era que Donald Trump no bloqueara otro ataque contra Irán.
Trump dijo que podría apoyar otro gran ataque contra Irán, de confirmarse que Teherán reconstruye sus programas de misiles balísticos o armas nucleares.
Contradicciones:
- Trump había dicho que era total o importante la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán.
- Trump estuvo enviando mensajes durante semanas a Irán para alcanzar un acuerdo, que ahora quedó en la nada.
- Trump no ha fundamentado con pruebas sus amenazas.
Trump se negó a ofrecer pruebas que respaldaran sus acusaciones contra Irán:
- "Puede que Irán se esté portando mal. No se ha confirmado. Pero si se confirma, miren, conocen las consecuencias. Las consecuencias serán muy graves. Quizás más graves que la última vez".
- “Si no hubiéramos vencido a Irán, no habría paz en Oriente Medio”.
- "Si no se desarman como acordaron hacer, entonces habrá un infierno que pagar por ellos".
- "He leído que están desarrollando armas y otras cosas, y si es así, no están utilizando los sitios que arrasamos, sino posiblemente otros".
- "Sabemos exactamente adónde van, qué están haciendo, y espero que no lo estén haciendo porque no queremos desperdiciar combustible en un B-2. Es un viaje de 37 horas de ida y vuelta".
- "Si quieren llegar a un acuerdo, es mucho más inteligente. Podrían haberlo hecho la última vez, antes de que sufriéramos un gran ataque, y decidieron no hacerlo. Ojalá hubieran llegado a ese acuerdo. Así que creo, repito, que deberían llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo. Pero a veces eso no sucede".
- "Si continúan con los misiles, sí (N. de la R.: atacaremos). ¿Y con los nucleares? ¡Rápido! ¿De acuerdo? Una será: Sí, por supuesto. La otra es: Lo haremos de inmediato".
Irán, que libró una guerra de 12 días con Israel en junio, anunció que había realizado ejercicios con misiles por segunda vez este mes.
Netanyahu declaró que Israel no buscaba una confrontación con Irán, pero que estaba al tanto de los informes, y anticipó que abordaría las actividades de Teherán con Trump.
Esto ocurre semanas después de que la Administración Trump publicara una estrategia de seguridad nacional que aconsejaba desviar sus recursos de política exterior del Medio Oriente para enfocarse en el Hemisferio Occidental.
Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy, un grupo de expertos estadounidense que promueve la diplomacia, dijo a Al Jazeera: “Los iraníes entienden que, a menos que contraataquen con fuerza y disipen la idea de que Irán es un país que se puede bombardear cada 6 meses, a menos que lo hagan, Irán se convertirá en un país que Israel bombardeará cada 6 meses”. (N. de la R.: tal como sucedía con la Siria de Bashar al Assad).
