Stranger Things 5 se hunde en Netflix y explotan las críticas por el 'giro woke'

"La forma tan enredada en la que están revelando los puntos principales de la historia es lo que más me molesta. Es simplemente mala escritura", agregó otro espectador cansado. La sensación general: Stranger Things se convirtió en una parodia de sí misma.

El final llega en enero

A pesar del desastre de críticas, el desenlace de Stranger Things se estrena el 31 de enero simultáneamente en Netflix y en cines seleccionados de Estados Unidos. ¿Podrá redimirse la serie o seguirá hundiéndose? Los fans esperan respuestas, pero la confianza está por el piso.

image Sin embargo, la audiencia no lo ve igual. La brecha entre lo que los creadores consideran un cierre significativo y lo que los fans esperaban de la última temporada quedó expuesta.

Mientras tanto, Noah Schnapp defendió la decisión creativa en una entrevista con TUDUM de Netflix. El actor contó que lloró cuando leyó el guion de la escena: "Esto es genial. Esto es increíble. No sabía si alguna vez iban a escribir esa historia para Will". Para él, fue un momento emotivo y necesario.

El fenómeno del "review bombing" dejó claro que Stranger Things ya no es intocable, y el final tendrá que ser espectacular si quiere recuperar algo del prestigio perdido.

