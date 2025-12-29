Stranger Things acaba de vivir su peor momento desde que Netflix la estrenó. La segunda parte desató un huracán de críticas que hundió su calificación en Rotten al 56%, un número impensado para una serie que había sido intocable hasta ahora. El episodio "The Bridge" llegó a un vergonzoso 5,5 en IMDb, llegando a ser tildado de woke.
Stranger Things 5 se hunde en Netflix y explotan las críticas por el 'giro woke'
La quinta temporada de Stranger Things cayó al 56% de aprobación tras el estreno de su Volumen 2, marcando el peor episodio de la historia de la serie ¿woke?
Diálogos eternos y actuaciones flojas en lo último de Stranger Things
¿Qué pasó? La controversia explotó alrededor de la escena donde Will Byers (interpretado por Noah Schnapp) revela su homosexualidad al grupo justo antes de la batalla final contra Vecna. Miles de usuarios llenaron las plataformas con términos como "propaganda woke", " agenda política" y "ideología forzada", acusando a los creadores de arruinar la serie.
En Reddit y X (ex Twitter), la bronca fue total. "Lo woke arruina todo. Netflix decidió arruinar su serie más popular enfocando la última temporada en que Will salga del clóset", escribió un usuario furioso. Otro sentenció: "¿Cómo pasó Stranger Things de ser una gran serie a que la única manera de vencer a Vecna sea que Will le cuente a todos que es gay primero?".
Pero no todo es la polémica con Will. Muchos fans destrozaron la temporada por sus diálogos interminables y poco ágiles. "Parecía una clase de teatro escolar", comentó un usuario. Otros criticaron que los episodios se vuelvan tediosos con escenas que se alargan sin necesidad, dejando la acción para los últimos 10 minutos.
"La forma tan enredada en la que están revelando los puntos principales de la historia es lo que más me molesta. Es simplemente mala escritura", agregó otro espectador cansado. La sensación general: Stranger Things se convirtió en una parodia de sí misma.
El final llega en enero
A pesar del desastre de críticas, el desenlace de Stranger Things se estrena el 31 de enero simultáneamente en Netflix y en cines seleccionados de Estados Unidos. ¿Podrá redimirse la serie o seguirá hundiéndose? Los fans esperan respuestas, pero la confianza está por el piso.
Mientras tanto, Noah Schnapp defendió la decisión creativa en una entrevista con TUDUM de Netflix. El actor contó que lloró cuando leyó el guion de la escena: "Esto es genial. Esto es increíble. No sabía si alguna vez iban a escribir esa historia para Will". Para él, fue un momento emotivo y necesario.
El fenómeno del "review bombing" dejó claro que Stranger Things ya no es intocable, y el final tendrá que ser espectacular si quiere recuperar algo del prestigio perdido.
