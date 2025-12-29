Nico Paz se divierte al ritmo de Fito Páez: los 'Giros' que descaderan en Italia

"Es el mejor. Es un gran entrenador. Es el más importante de mi carrera. Nos está ayudando muchísimo a mí y al equipo a crecer. Estoy muy contento de estar con él", dijo Paz recientemente.

Fábregas ya le ha dedicado elogios. "Lo estamos llevando a otro nivel pero esto es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad. Estoy muy tranquilo con su futuro porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y cabeza para convertirse en top".

Muy de cerca mira el Real Madrid, claro, que se lo cedió al equipo italiano pero con la oportunidad de repescarlo -Paz hizo las Inferiores en el Merengue-. De mantener este nivel, es probable que la Casablanca quiera contar con él a partir de la temporada siguiente.

Eso, en todo caso, quedará para más adelante. Antes incluso tendrá lugar el Mundial 2026, al que Nico Paz tiene entre ceja y ceja, y al que parece decidido a asistir. Del gusto de Lionel Scaloni y cuerpo técnico, de buena consideración como pieza importante para el plantel, el joven de 21 años no para de sumar méritos.

Esos méritos se condensaron en un video que comenzó a circular por redes sociales y que muestra distintas acciones del futbolista jugando para el conjunto italiano. Con destreza, Nico Paz aparece sacándose uno, dos, tres rivales de encima.

Todas tienen un denominador común: los giros. Paz ha hecho de los giros uno de sus movimientos más característicos. Como Fito Páez, él también tiene su propio álbum que llama "Giros".

Nico Paz . Please come and save me , I thought Pedri was the greatest spinner in the world until I saw Nico Paz . The turning he does are illegal

El gesto de avanzar en su corrida con la pelota, pero frenar de golpe y volver hacia atrás. Volver hacia atrás para ir hacia delante. Un rodeo que basa su esencia en engañar con el cuerpo; utilizar la postura corporal para hacer creer al rival que tomará una decisión, para segundos después hacer exactamente lo contrario.

Todo con una plasticidad sorprendente, tanto de la cadera como de sus rodillas, también de su espalda. Nico Paz puede estar llevando adelante el ataque más desenfrenado y vertical, que en un instante decide tomar otro rumbo y descaderar a su marcador.

Los analistas se debaten el rótulo que debería tener: ¿Es mediapunta o es enganche? Lo cierto es que el chico, mientras tanto, crece como futbolista a cada semana. En el horizonte está el Mundial 2026, y no quiere perdérselo.

