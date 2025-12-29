Nico Paz es, a día de hoy, uno de los mejores futbolistas de la Serie A. Con el dorsal número 10, está llevando al Como 1907 a ser -nuevamente- una de las revelaciones del campeonato italiano. Y todos están hablando de él.
REVELACIÓN DE LA SERIE A
Nico Paz se divierte al ritmo de Fito Páez: los 'Giros' que descaderan en Italia
Con la 10 en la espalda y una plasticidad asombrosa, Nico Paz baila al ritmo de su propia música en la Serie A. El video de los giros que asombran a Europa.
Paz y el Como 1907 sorprenden a toda la Serie A
El Como, dirigido por Cesc Fábregas, marcha sexto en la tabla de posiciones. Con 27 puntos, por ahora, está en zona de clasificación a la Conference League. Si la temporada pasada fue su primera en la Serie A tras lograr el ascenso desde la segunda división -hizo una gran campaña, terminando décimo en la tabla-, esta temporada está afianzando todo lo hecho anteriormente.
En este momento, hay un solo jugador que está en la tabla de asistencias del Calcio y que además está entre los mayores goleadores del Calcio. Ese es Nico Paz.
El volante de la Selección Argentina lidera los pases gol del campeonato italiano, con 6 asistencias, y acumula otros 6 goles convertidos (está tercero, detrás de Pulisic con 8 y Lautaro Martínez con 9).
El último grito fue el sábado pasado, en la victoria 3-0 del Como ante Lecce, cuando abrió el marcador para su equipo. La simbiosis entre él y Fábregas parece fluir con naturalidad y eficacia.
"Es el mejor. Es un gran entrenador. Es el más importante de mi carrera. Nos está ayudando muchísimo a mí y al equipo a crecer. Estoy muy contento de estar con él", dijo Paz recientemente.
Fábregas ya le ha dedicado elogios. "Lo estamos llevando a otro nivel pero esto es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad. Estoy muy tranquilo con su futuro porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y cabeza para convertirse en top".
¿Repesca o arrepentimiento? El dilema del Real Madrid con su joya: Nico Paz
Muy de cerca mira el Real Madrid, claro, que se lo cedió al equipo italiano pero con la oportunidad de repescarlo -Paz hizo las Inferiores en el Merengue-. De mantener este nivel, es probable que la Casablanca quiera contar con él a partir de la temporada siguiente.
Eso, en todo caso, quedará para más adelante. Antes incluso tendrá lugar el Mundial 2026, al que Nico Paz tiene entre ceja y ceja, y al que parece decidido a asistir. Del gusto de Lionel Scaloni y cuerpo técnico, de buena consideración como pieza importante para el plantel, el joven de 21 años no para de sumar méritos.
Esos méritos se condensaron en un video que comenzó a circular por redes sociales y que muestra distintas acciones del futbolista jugando para el conjunto italiano. Con destreza, Nico Paz aparece sacándose uno, dos, tres rivales de encima.
El video de Nico Paz que es furor en las redes sociales
Todas tienen un denominador común: los giros. Paz ha hecho de los giros uno de sus movimientos más característicos. Como Fito Páez, él también tiene su propio álbum que llama "Giros".
El gesto de avanzar en su corrida con la pelota, pero frenar de golpe y volver hacia atrás. Volver hacia atrás para ir hacia delante. Un rodeo que basa su esencia en engañar con el cuerpo; utilizar la postura corporal para hacer creer al rival que tomará una decisión, para segundos después hacer exactamente lo contrario.
Todo con una plasticidad sorprendente, tanto de la cadera como de sus rodillas, también de su espalda. Nico Paz puede estar llevando adelante el ataque más desenfrenado y vertical, que en un instante decide tomar otro rumbo y descaderar a su marcador.
Los analistas se debaten el rótulo que debería tener: ¿Es mediapunta o es enganche? Lo cierto es que el chico, mientras tanto, crece como futbolista a cada semana. En el horizonte está el Mundial 2026, y no quiere perdérselo.
+ de Golazo24
Marchas atrás y sospechas: el desprolijo manejo de Boca que confunde a todos
Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección
Córdoba: Agredieron al DT visitante, terminó en terapia y el partido siguió
AFA confirma anticipo de Urgente24: La denuncia de La Nación es la vieja de Guillermo Tofoni