El mercado mundial de la carne bovina enfrenta un punto de inflexión potente: la era de precios relativamente bajos podría estar llegando a su fin. Según un informe de Bloomberg Línea, Brasil —hasta ahora una de las últimas fuentes de ganado abundante y barato en el mundo— está recortando su oferta de carne.
LA CARNE NO DA TREGUA
Brasil recorta la oferta de carne y empuja los precios globales
Brasil reduce la producción de carne y presiona los precios internacionales. Menos oferta, demanda firme y un impacto directo en la inflación alimentaria.
Esto se traduce en presiones al alza sobre los precios internacionales del producto.
Durante los últimos dos años, el incremento sostenido de la producción brasileña permitió al país ofrecer carne a precios competitivos frente a otros grandes exportadores, como Estados Unidos y Australia. Esa abundancia benefició no solo a los frigoríficos locales, sino también a los mercados globales, alimentando exportaciones robustas hacia grandes compradores como China y Estados Unidos.
Sin embargo, ese ciclo parece estar cambiando de forma estructural. El aumento de los precios de los terneros en Brasil está señalando que los ganaderos están comenzando a retener hembras para reconstruir los rebaños, reduciendo así la cantidad de animales enviados al sacrificio. Esta práctica —conocida como retención de novillas— es típica al inicio de un período de ajuste de oferta, y suele adelantarse a fases de menor producción y mayores precios.
Presión sobre el precio internacional de la carne
Analistas de mercado anticipan al mismo medio que la desaceleración en las tasas de sacrificio llevará a una caída de la producción brasileña de carne en 2026, incluso después de dos años consecutivos de expansión.
Firmas como Datagro prevén una contracción en el sacrificio del orden del 5,3% en el próximo año, lo que ubica al principal exportador mundial en un escenario en el que la oferta se estrecha justo cuando la demanda global sigue fuerte.
Estas dinámicas de oferta reducida se suman a otros factores globales que también limitan la disponibilidad de carne: en Estados Unidos, las existencias ganaderas se encuentran en niveles bajos tras años de sequía y altos costos de alimentación, lo que ha reducido la capacidad de producción doméstica. A su vez, países como Australia y Europa enfrentan restricciones similares, con rebaños menos numerosos y una presión creciente sobre los márgenes de producción.
Los precios de la carne han experimentado alzas significativas este año, impulsados no solo por la fuerte demanda de potencias como China y Estados Unidos, sino también por la menor oferta efectiva de ganado para faena a nivel global. Además, la situación dificulta los esfuerzos de varios gobiernos —especialmente en Estados Unidos— por estabilizar los precios al consumidor en un contexto de alta inflación alimentaria.
Un gol para los exportadores
Desde la perspectiva de los exportadores, la reducción de oferta mundial puede tener efectos mixtos. Por un lado, mercados como el brasileño podrían mantener o incluso aumentar sus ingresos totales por ventas externas, aprovechando mayores precios FOB (precio en puerto de salida). Por otro, la menor disponibilidad de producto podría limitar la competitividad frente a otros países cuando los consumidores internacionales busquen alternativas más económicas.
Para los consumidores finales, el ajuste de oferta normalmente se traduce en precios más firmes o en aumentos directos en los mostradores y góndolas, una tendencia que ya ha comenzado a observarse en diversas economías. En países con alta dependencia del consumo de carne bovina, estas alzas impactan no solo en la canasta alimentaria, sino también en la inflación general de precios.
En definitiva, el mercado de la carne bovina mundial parece estar entrando en una nueva etapa, marcada por la restricción de oferta, costos más altos y una fuerte demanda global. Para 2026, los operadores esperan un mercado “más firme”, con menos margen para la carne barata y más volatilidad en los precios internacionales.
