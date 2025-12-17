Ganaderos en pie de guerra contra Trump por importacion de carne argentina

Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte presión inflacionaria. En agosto, el precio de la carne molida regular superó los US$ 6,31 por libra, un 13 % más que el año anterior, mientras que el solomillo aumentó un 24 %, hasta los US$ 14,31 por libra.

Para contener esos valores, Trump anunció en octubre una reducción arancelaria para la carne argentina y, más recientemente, eliminó un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas.

En Caldwell, a más de 160 kilómetros de Houston, el ranchero Hank Herrmann expresó la incomodidad del sector. “Nos sentimos atacados. De repente, la gente nos ve como si fuéramos los malos”, dijo. Aunque reconoció que los precios actuales permiten cierta rentabilidad, aclaró:

Muy poca gente gana mucho dinero con la ganadería; ahora mismo estamos en un punto en el que se pagan algunas facturas. Muy poca gente gana mucho dinero con la ganadería; ahora mismo estamos en un punto en el que se pagan algunas facturas.

Según el Departamento de Agricultura, entre 2019 y 2024 los ganaderos recibieron entre el 37 % y el 50 % del precio final pagado por los consumidores. En 2025, esa participación subió a entre el 53 % y el 56 %. Aun así, el tamaño del rebaño estadounidense continúa cayendo y en 2024 alcanzó su nivel más bajo desde la década de 1960, con apenas 87 millones de cabezas.

Ganaderos a favor y en contra de Trump

Milton Charanza, criador de ganado Brahman, defendió la política arancelaria: “No hay nadie que haya sido más aprovechado que el ranchero estadounidense”. Y agregó: “La América rural espera que Estados Unidos sea lo primero en este país”.

Otros apoyan a medias las políticas de Trump, como Keith Schroeder, ganadero y juez del condado de Burleson a tiempo parcial:

No estoy totalmente en contra del comercio con Argentina; tenemos una escasez legítima de ganado en este país. No estoy totalmente en contra del comercio con Argentina; tenemos una escasez legítima de ganado en este país.

Sin embargo, aclaró que debería haberse hecho "de una manera que no perjudicara a los ganaderos".

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT