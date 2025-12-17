Luego de un incipiente aumento en el precio de la carne en Estados Unidos, los ganaderos no tienen mucha esperanza de poder mejorar sus rendimientos. El presidente Donald Trump decidió meses atrás reducir aranceles a la carne importada de Argentina y Brasil con el objetivo de contener el aumento del costo de vida para los consumidores estadounidenses.
VOTANTES EN RIESGO
Ganaderos en pie de guerra contra Trump por importacion de carne argentina
Ganaderos advierten que la apertura a carne extranjera baja precios del ganado y amenaza el apoyo rural al presidente en estados clave.
Ahora Trump debe lidiar con el malestar que surgió entre los ganaderos, un sector históricamente alineado con el mandatario.
“Realmente no lo entiendo políticamente, simplemente ha alejado a un grupo de ganaderos”, afirmó Jerrel Bolton, un ganadero texano de 75 años, quien advirtió que permitir un mayor ingreso de productos agrícolas extranjeros podría enfrentar a Trump con algunos de sus seguidores más leales, según informó Financial Times. Y agregó:
Donald Trump se puso en contra a los suyos
El descontento crece en zonas rurales que votaron mayoritariamente por Trump en 2024, especialmente luego de que el presidente criticara públicamente a los ganaderos por los altos precios de la carne. “Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años. ¡Terrible!”, escribió Trump en su red Truth Social. “Sería bueno que entendieran eso, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante también para mí”.
Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte presión inflacionaria. En agosto, el precio de la carne molida regular superó los US$ 6,31 por libra, un 13 % más que el año anterior, mientras que el solomillo aumentó un 24 %, hasta los US$ 14,31 por libra.
Para contener esos valores, Trump anunció en octubre una reducción arancelaria para la carne argentina y, más recientemente, eliminó un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas.
En Caldwell, a más de 160 kilómetros de Houston, el ranchero Hank Herrmann expresó la incomodidad del sector. “Nos sentimos atacados. De repente, la gente nos ve como si fuéramos los malos”, dijo. Aunque reconoció que los precios actuales permiten cierta rentabilidad, aclaró:
Según el Departamento de Agricultura, entre 2019 y 2024 los ganaderos recibieron entre el 37 % y el 50 % del precio final pagado por los consumidores. En 2025, esa participación subió a entre el 53 % y el 56 %. Aun así, el tamaño del rebaño estadounidense continúa cayendo y en 2024 alcanzó su nivel más bajo desde la década de 1960, con apenas 87 millones de cabezas.
Ganaderos a favor y en contra de Trump
Milton Charanza, criador de ganado Brahman, defendió la política arancelaria: “No hay nadie que haya sido más aprovechado que el ranchero estadounidense”. Y agregó: “La América rural espera que Estados Unidos sea lo primero en este país”.
Otros apoyan a medias las políticas de Trump, como Keith Schroeder, ganadero y juez del condado de Burleson a tiempo parcial:
Sin embargo, aclaró que debería haberse hecho "de una manera que no perjudicara a los ganaderos".
