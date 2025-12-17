El joven Ancelotti rompe contrato en Brasil por no echar a su preparador físico

Afuera Luca Guerra, la condición para Ancelotti si quería seguir en Brasil

Las buenas estadísticas le habían asegurado un 2026 al frente del Botafogo. Pero desde la directiva del club le había bajado una condición: despedir a su preparador físico, Luca Guerra.

image

Según constató el diario Globo de Brasil, "el trabajo de Luca ha sido objeto de críticas internas durante meses", ya que "no supo dosificar la intensidad de los entrenamientos con la cantidad de partidos del calendario del fútbol brasileño".

El comunicado de Botafogo sobre la salida de Davide Ancelotti

"Davide Ancelotti ya no es el entrenador del Botafogo. Botafogo anuncia que Davide Ancelotti deja el primer equipo como entrenador. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también se marchan. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17). El Club agradece a Ancelotti su profesionalismo y compromiso durante su etapa al frente del equipo y como miembro de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros proyectos. El nuevo cuerpo técnico se anunciará próximamente".

