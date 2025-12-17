Davide Ancelotti se marcha de Brasil. El Botafogo, su ahora ex club, le rescindió el contrato por no acatar una condición excluyente que le había impuesto la directiva: despedir a su preparador físico, de quien desconfiaban por la gran cantidad de lesiones que sufrió el plantel desde su llegada.
El joven Ancelotti rompe contrato en Brasil por no echar a su preparador físico
Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, dejó de ser el entrenador del Botafogo en su primera incursión como DT, en Brasil. El motivo es insólito.
No fue un mal paso de Davide Ancelotti en Brasil. Se hizo cargo del Botafogo en su primera experiencia como primer entrenador, luego de haber estado siempre al lado de su padre, Carlo Ancelotti, como parte del cuerpo técnico.
La llegada de Carlo a la selección de Brasil se había consumado con su hijo Davide como miembro del staff. Carlo arribó en mayo, y un par de meses después, en julio, Davide se marchó al Botafogo.
Allí tuvo un buen paso como DT del club, reconocido por los propios hinchas y con una buena estadística. De hecho, el conjunto de Río de Janeiro terminó el Brasileirao con un invicto de 10 partidos; es decir, no perdió en las últimas 10 fechas del campeonaot (con 5 empates y 5 victorias), lo que le permitió acceder al repechaje de la Copa Libertadores (no logró la clasificación directa).
Con 33 partidos al mando del Fogao, Ancelotti cosechó 15 triunfos, 8 derrotas y 10 empates.
Afuera Luca Guerra, la condición para Ancelotti si quería seguir en Brasil
Las buenas estadísticas le habían asegurado un 2026 al frente del Botafogo. Pero desde la directiva del club le había bajado una condición: despedir a su preparador físico, Luca Guerra.
Según constató el diario Globo de Brasil, "el trabajo de Luca ha sido objeto de críticas internas durante meses", ya que "no supo dosificar la intensidad de los entrenamientos con la cantidad de partidos del calendario del fútbol brasileño".
El comunicado de Botafogo sobre la salida de Davide Ancelotti
"Davide Ancelotti ya no es el entrenador del Botafogo. Botafogo anuncia que Davide Ancelotti deja el primer equipo como entrenador. El preparador físico Luca Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan también se marchan. La decisión se tomó tras las reuniones de este miércoles (17). El Club agradece a Ancelotti su profesionalismo y compromiso durante su etapa al frente del equipo y como miembro de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros proyectos. El nuevo cuerpo técnico se anunciará próximamente".
