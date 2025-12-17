Ni pasillo ni sanción: Ruggeri refutó a Verón pero reconoció error de AFA

Y argumentó: "Después, más arriba, que sea la pelea que tenga que ser. Pero nosotros, entre los jugadores, no nos podemos faltar al respeto".

El intercambio no pasó a un terreno de disputa. No hubo gritos ni pataleos, esos que les encanta a la televisión cazadora de clicks, puntos de rating y popularidad.

Pero que no haya pasado a un terreno de disputa no significa que hayan habido ideas similares. Verón le respondió a Ruggeri con un tajante: "No coincido".

Verón: "Nadie se solidarizó con los muchachos"

"Me parece bárbaro que haya un reconocimiento a Di María. Un reconocimiento, pero no un título. Eso tiene otro significado", había asegurado el presidente del club de La Plata.

Y a la postura del Cabezón, contraargumentó: "Si hablamos de faltar al respeto, en esto se le falta al respeto al torneo, a lo que significa el fútbol recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba. Hay que pensar antes las cosas. Porque vos estás exponiendo a tus jugadores también, recibiendo algo que no te corresponde. Porque ahí hay otra cosa, hay una amenaza queriendo obligar a alguien a hacer algo que realmente nunca fue por obligación o reglamentación".

"Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado en definitiva", añadió.

Ruggeri acotó: "Yo quiero ver a todos los capitanes de todos los equipos peleando. Ahí sí podemos mejorar el fútbol".

Verón: "Pero nunca pasó, Oscar. Sino pasó cuando los sancionaron a los chicos y cuando pasó todo esto. Imagínate que hasta Agremiados (sindicato de futbolistas de Argentina) sacó un comunicado en contra de sus jugadores y ellos son sus representantes".

Ruggeri: "A mí me parece una locura la suspensión de los jugadores. A mí me parece una locura"

Verón: "¿Y a lo de Agremiados no te parece una locura?"

Ruggeri: "No, no, no. Agremiados no. Los jugadores somos. Porque no es a Agremiados. Somos los jugadores"

Verón: "Pero Agremiados lo hizo muchas veces eso. Cuando necesitan te llaman y te juntan"

Para Ruggeri, la opción no debería haber sido el pasillo y, como alternativa, "los capitanes de otros equipos se tendrían que haber juntado por los jugadores Estudiantes"

Para la Brujita era un contra-fáctico: " Pero vos me estás hablando a los capitanes de otros equipos. Yo no puedo tomar las decisiones por los demás"

Y añadió: "El reclamo va a otro lado. El plantel fue el perjudicado. Y amenazado también. Porque hubo una amenaza de por medio. Y nadie se solidarizó con los muchachos. Así que no sé... Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas"

