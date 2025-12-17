urgente24
Ni pasillo ni sanción: Ruggeri refutó a Verón pero reconoció error de AFA

Oscar Ruggeri y Juan Sebastián Verón tuvieron un intercambio de opiniones por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

17 de diciembre de 2025 - 18:35
Juan Sebastián Verón y Oscar Ruggeri expresaron ideas contrapuestas sobre el suceso entre Rosario Central y Estudiantes, con aquel famoso PasilloGate, que mostró a los futbolistas del Pincha de espaldas al ingreso al campo del Canalla, reciente Campeón de Liga.

Rosario Central, Campeón de Liga 2025

Lo que vino después, más allá de lo que hicieron los jugadores de Estudiantes, tuvo un trasfondo sostenido entre AFA, Juan Sebastián Verón, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, Estudiantes y un resto del fútbol argentino pasivo ante las constantes enmiendas de una oficina de Viamonte que hace y deshace a gusto y piaccere.

Ruggeri: "Entre los jugadores nos tenemos que respetar"

Para Oscar Ruggeri, sin embargo, los futbolistas del Pincha no debieron haber recibido así a los del Canalla. El campeón del Mundo en México 86´consideró que, entre colegas, no debe existir tal desconexión. Se lo planteó a Verón este miércoles en ESPN F90, programa que conduce el Pollo Vignolo.

"Yo no estaba de acuerdo con darse vuelta, porque nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar. Nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar", dijo Ruggeri.

Y argumentó: "Después, más arriba, que sea la pelea que tenga que ser. Pero nosotros, entre los jugadores, no nos podemos faltar al respeto".

Así recibió Estudiantes a Rosario Central

El intercambio no pasó a un terreno de disputa. No hubo gritos ni pataleos, esos que les encanta a la televisión cazadora de clicks, puntos de rating y popularidad.

Pero que no haya pasado a un terreno de disputa no significa que hayan habido ideas similares. Verón le respondió a Ruggeri con un tajante: "No coincido".

Verón: "Nadie se solidarizó con los muchachos"

"Me parece bárbaro que haya un reconocimiento a Di María. Un reconocimiento, pero no un título. Eso tiene otro significado", había asegurado el presidente del club de La Plata.

Y a la postura del Cabezón, contraargumentó: "Si hablamos de faltar al respeto, en esto se le falta al respeto al torneo, a lo que significa el fútbol recibiendo un torneo que no lo es. Ya empieza desde más arriba. Hay que pensar antes las cosas. Porque vos estás exponiendo a tus jugadores también, recibiendo algo que no te corresponde. Porque ahí hay otra cosa, hay una amenaza queriendo obligar a alguien a hacer algo que realmente nunca fue por obligación o reglamentación".

"Detrás del pasillo hay un significado también de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado en definitiva", añadió.

Ruggeri acotó: "Yo quiero ver a todos los capitanes de todos los equipos peleando. Ahí sí podemos mejorar el fútbol".

Verón: "Pero nunca pasó, Oscar. Sino pasó cuando los sancionaron a los chicos y cuando pasó todo esto. Imagínate que hasta Agremiados (sindicato de futbolistas de Argentina) sacó un comunicado en contra de sus jugadores y ellos son sus representantes".

Estudiantes logró la hazaña y se consagró campeón del Torneo Clausura

Ruggeri: "A mí me parece una locura la suspensión de los jugadores. A mí me parece una locura"

Verón: "¿Y a lo de Agremiados no te parece una locura?"

Ruggeri: "No, no, no. Agremiados no. Los jugadores somos. Porque no es a Agremiados. Somos los jugadores"

Verón: "Pero Agremiados lo hizo muchas veces eso. Cuando necesitan te llaman y te juntan"

Para Ruggeri, la opción no debería haber sido el pasillo y, como alternativa, "los capitanes de otros equipos se tendrían que haber juntado por los jugadores Estudiantes"

Para la Brujita era un contra-fáctico: " Pero vos me estás hablando a los capitanes de otros equipos. Yo no puedo tomar las decisiones por los demás"

Y añadió: "El reclamo va a otro lado. El plantel fue el perjudicado. Y amenazado también. Porque hubo una amenaza de por medio. Y nadie se solidarizó con los muchachos. Así que no sé... Me parece muy sesgado a veces el análisis en estas cosas"

