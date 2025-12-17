Acción del Nasdaq se dispara más de 160% tras avance clave en ensayo clínico contra el cáncer.

Un punto clave del estudio fue la reducción de la incidencia de efectos adversos graves, particularmente del síndrome mano-pie, un efecto secundario conocido de la capecitabina que puede limitar la dosis tolerada por los pacientes. Mientras que aquellos tratados con la monoterapia tradicional experimentaron síntomas de mayor gravedad (hasta grado 2), quienes recibieron el tratamiento experimental reportaron manifestaciones de menor intensidad (grado 1).

Expectativas y próximos pasos

La compañía planea completar la inscripción de los 20 pacientes necesarios para un análisis interino formal hacia finales del primer trimestre de 2026. Se espera que los resultados completos incluyan datos más sólidos tanto de eficacia como de seguridad, que puedan servir de base para futuras solicitudes ante autoridades regulatorias.

En la visión de algunos analistas publicada por Bloomberg Línea, la respuesta bursátil refleja que los inversores perciben en el programa NGC-Cap una oportunidad significativa dentro del segmento de oncología oral, un área donde los avances terapéuticos tienen un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y en potenciales ganancias de mercado.

Mientras tanto, la volatilidad observada en la acción de Processa subraya cómo los mercados reaccionan de manera sensible ante noticias biomédicas, especialmente cuando prometen mejorar tratamientos contra enfermedades tan complejas como el cáncer.

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix