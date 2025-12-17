En una jornada marcada por la cautela entre los inversores de Wall Street, una acción listada en el Nasdaq protagonizó uno de los movimientos más notables del día al dispararse más de 160%, impulsada por los resultados preliminares de un ensayo clínico que apunta a mejorar el tratamiento del cáncer.
WALL STREET EN SHOCK
Acción del Nasdaq se dispara más de 160% tras avance clave en ensayo clínico contra el cáncer
Resultados preliminares de un fármaco experimental contra el cáncer de mama desatan euforia bursátil del Nasdaq y obligan a frenar la cotización.
Impactante suba de acciones
La compañía en cuestión, Processa Pharmaceuticals, vio cómo sus títulos trepaban hasta 161,90% antes de las 11:00 a. m. (hora de Nueva York), cotizando alrededor de US$7,87, luego de anunciar datos esperanzadores de su terapia experimental denominada NGC-Cap para pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico. El fuerte incremento fue tal que el mercado debió suspender temporalmente la negociación de la acción por volatilidad, aunque luego se reanudó normalmente.
Este avance se produce en un contexto donde el Nasdaq Composite operaba con ligeras pérdidas y los inversores mostraban un sesgo conservador ante señales mixtas de la Reserva Federal y la expectativa por nuevas cifras de inflación. Sin embargo, las noticias vinculadas al campo de la oncología lograron capturar la atención de los mercados y suscitar un incremento abrupto en el interés comprador.
Promesa clínica y respuesta de los mercados
Los datos preliminares presentados por Processa se basan en un pequeño grupo de pacientes —19 en total— que participaron en un estudio comparativo entre el tratamiento experimental NGC-Cap y el estándar actual con capecitabina, un medicamento quimioterapéutico ampliamente utilizado en diversos tipos de cáncer, incluido el de mama y el colorrectal.
Según los primeros 16 casos analizados, los pacientes que recibieron NGC-Cap mostraron una mayor concentración de metabolitos activos que combaten las células cancerosas, sin que ello se tradujera en un aumento significativo de efectos secundarios graves frente al tratamiento convencional. Esta mayor exposición a los componentes que atacan el tumor podría traducirse, de confirmarse en etapas posteriores, en un tratamiento más eficaz y mejor tolerado por los pacientes.
Un punto clave del estudio fue la reducción de la incidencia de efectos adversos graves, particularmente del síndrome mano-pie, un efecto secundario conocido de la capecitabina que puede limitar la dosis tolerada por los pacientes. Mientras que aquellos tratados con la monoterapia tradicional experimentaron síntomas de mayor gravedad (hasta grado 2), quienes recibieron el tratamiento experimental reportaron manifestaciones de menor intensidad (grado 1).
Expectativas y próximos pasos
La compañía planea completar la inscripción de los 20 pacientes necesarios para un análisis interino formal hacia finales del primer trimestre de 2026. Se espera que los resultados completos incluyan datos más sólidos tanto de eficacia como de seguridad, que puedan servir de base para futuras solicitudes ante autoridades regulatorias.
En la visión de algunos analistas publicada por Bloomberg Línea, la respuesta bursátil refleja que los inversores perciben en el programa NGC-Cap una oportunidad significativa dentro del segmento de oncología oral, un área donde los avances terapéuticos tienen un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y en potenciales ganancias de mercado.
Mientras tanto, la volatilidad observada en la acción de Processa subraya cómo los mercados reaccionan de manera sensible ante noticias biomédicas, especialmente cuando prometen mejorar tratamientos contra enfermedades tan complejas como el cáncer.
Más noticias en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16