Gobierno de Venezuela contra el Nobel de la Paz por galardonar "a quienes piden acciones militares"

Diodado Cabello y Jorge Rodríguez, leales a Maduro, hablan de la doble moral del Nobel de la Paz

Al igual que Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia venezolano, salió a repudiar al Nobel y convocó una movilización de la militancia chavista para esta jornada de premiación de Machado bajo el lema de “marcha campesina”, con motivo de la batalla de Santa Inés, un célebre combate de la Guerra Federal que se produjo en 1859, en el cual las fuerzas campesinas del caudillo Ezequiel Zamora derrotaron al ejército terrateniente y conservador de Pedro Estanislao Ramos.

“Nosotros no sabemos nada de esa subasta”, dijo Cabello aludiendo a la ceremonia del Nobel. “Eso es una subasta al mejor postor. Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, argumentó. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, que es la tranquilidad de este pueblo, la capacidad que tenemos para decidir nuestro destino. Lo hemos ganado a pulso”, sentenció.

Más contenido en Urgente24

