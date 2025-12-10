El gobierno de Nicolás Maduro criticó este miércoles al Instituto Nobel de Noruega por haber galardonado a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, con el premio Nobel de la Paz, exponiendo el doble rasero de la institución, argumentando que están premiando a un persona “que pide acciones militares en contra de Venezuela y que celebra el asesinato de seres humanos en el Caribe”.
REPUDIO A LA PREMIACIÓN
Gobierno de Venezuela contra el Nobel de la Paz por galardonar "a quienes piden acciones militares"
El gobierno de Nicolás Maduro critica la doble moral de los premios Nobel de la Paz al galardonar a María Corina Machado, cuando la líder opositora venezolana clama por una intervención militar estadounidense en Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el número tres de Maduro, aseguró que el Instituto Nobel ha premiado con el Nobel de la Paz a una dirigente belicista, en alusión a las recientes declaraciones de María Corina Machado clamando por una intervención militar estadounidense en el país caribeño para sacar del poder al chavismo, enquistado en el Palacio de Miraflores a través del fraude.
El líder del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lanzó estos comentarios despectivos contra el galardón mundial de la Paz durante una comparecencia en el hemiciclo de debates del Palacio Federal Legislativo. “Pobre paz, pobre Nobel”, dijo Rodríguez, en un esfuerzo por quitarle legitimidad y prestigio al premio de Maria Corina Machado, la opositora venezolana que se mantiene de pie en Caracas en medio de la persecución chavista, la represión y la tortura de sus compatriotas.
Rodríguez echó en cara “la hipocresía de los organismos por la paz” y le recriminó al Instituto Nobel haber distinguido en el pasado a Winston Churchill con el Nobel de Literatura por sus memorias; o Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.
En este debate en el interior del Parlamento Venezolano, los diputados del PSUV, los cuales son mayoría, comenzaron a deliberar sobre la posible salida de Venezuela del Estatuto de Roma, lo que sacaría a Caracas de la jurisdicción de la Corte Internacional Penal de La Haya, lacual ya ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.
Diodado Cabello y Jorge Rodríguez, leales a Maduro, hablan de la doble moral del Nobel de la Paz
Al igual que Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia venezolano, salió a repudiar al Nobel y convocó una movilización de la militancia chavista para esta jornada de premiación de Machado bajo el lema de “marcha campesina”, con motivo de la batalla de Santa Inés, un célebre combate de la Guerra Federal que se produjo en 1859, en el cual las fuerzas campesinas del caudillo Ezequiel Zamora derrotaron al ejército terrateniente y conservador de Pedro Estanislao Ramos.
“Nosotros no sabemos nada de esa subasta”, dijo Cabello aludiendo a la ceremonia del Nobel. “Eso es una subasta al mejor postor. Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, argumentó. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, que es la tranquilidad de este pueblo, la capacidad que tenemos para decidir nuestro destino. Lo hemos ganado a pulso”, sentenció.
