Tensión: Jubilados se encadenaron al Congreso

"La estamos pasando mal", exclamó. “ No puedo estar viviendo con este sueldo, no me alcanza. Decí que tengo la casa que la hice cuando era más joven, si no estaría bajo un puente”, sentenció, publicó Diagonales.

VER VIDEO ACÁ.

"Estamos en lucha con la falta de medicación, médica, por la alimentación. Hay compañeros que están alquilando, no les alcanza y falta nada para que estén en situación de calle", dijo Juan Domingo Bonifaccini.

Otra mujer que participa de la protesta contó que aunque cobra "un poquito más de la mínima", tampoco le alcanza para llegar a fin de mes. "Tengo 35 años en relación de dependencia en salud y ya no puedo trabajar porque tengo una cirugía en la cabeza, no tengo ningún otro ingreso familiar", lamentó la mujer.

En tanto, la Policía de la Ciudad amenazó a los jubilados con el accionar que podrían tener las fuerzas federales si no se retiran del lugar. Según el relato de Graciela, una de las jubiladas que participa de la acción, les habrían dicho que los "van a sacar por la fuerza".

