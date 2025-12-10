En la previa a la marcha de todos los miércoles, un grupo de siete jubilados se encadenó a las rejas del Congreso de la Nación para rechazar el ajuste de Javier Milei. Efectivos de la Policía de la Ciudad les informaron que les cortarán las cadenas. Hay tensión en el lugar.
CONTRA EL AJUSTE DE MILEI
Tensión: Jubilados se encadenaron al Congreso
Siete jubilados se encadenaron a las rejas del Congreso de la Nación para reclamar contra el ajuste de Javier Milei. La Policía avisó que cortará las cadenas.
La protesta comenzó el martes a la noche con una vigilia. “Digamos basta, todos a la calle. Vienen por todo”, dice uno de los cartones pegados a las rejas del Congreso.
En diálogo con El Destape, uno de los jubilados contó que por los recortes del PAMI a sus prestaciones y coberturas, le sacaron los medicamentos que necesita. “ Algunos remedios no los tomo”, explicó.
"Tengo una orden médica para que me vea un cirujano, después de un año me vieron. No había turno, ni médicos", describió.
A continuación, el hombre afirmó que “vienen las fiestas y no son para los jubilados ni los pobres” porque “no podemos poner lo que corresponde en la mesa”.
"La estamos pasando mal", exclamó. “ No puedo estar viviendo con este sueldo, no me alcanza. Decí que tengo la casa que la hice cuando era más joven, si no estaría bajo un puente”, sentenció, publicó Diagonales.
"Estamos en lucha con la falta de medicación, médica, por la alimentación. Hay compañeros que están alquilando, no les alcanza y falta nada para que estén en situación de calle", dijo Juan Domingo Bonifaccini.
Otra mujer que participa de la protesta contó que aunque cobra "un poquito más de la mínima", tampoco le alcanza para llegar a fin de mes. "Tengo 35 años en relación de dependencia en salud y ya no puedo trabajar porque tengo una cirugía en la cabeza, no tengo ningún otro ingreso familiar", lamentó la mujer.
En tanto, la Policía de la Ciudad amenazó a los jubilados con el accionar que podrían tener las fuerzas federales si no se retiran del lugar. Según el relato de Graciela, una de las jubiladas que participa de la acción, les habrían dicho que los "van a sacar por la fuerza".
