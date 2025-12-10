Festeja River y hay bronca en Boca: se sortearon las zonas de los torneos en 2026

A falta de un partido para que se termine el Torneo Clausura la AFA ya comenzó a diagramar lo que serán los torneos argentinos en 2026. Tal y como sucedió en este 2025 se jugarán dos certámenes donde habrá división de zonas y en el día de hoy se llevó a cabo el sorteo donde River terminó festejando y en Boca quedó bastante bronca por lo que tocó.
Con todos los dirigentes presentes en el predio de Ezeiza de la AFA se llevó a cabo el sorteo donde quedaron diagramadas las Zonas A y B que donde cada una está conformada por 15 equipos donde jugarán todos contra todos. Además habrá una fecha de clásicos y también una fecha de interzonal, por lo que en total cada equipo disputará un total de 16 jornadas donde buscará meterse en los octavos de final.
Boca y River ya conocen rivales
Boca es cabeza de la Zona A, donde deberá enfrentarse a San Lorenzo, Independiente, Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Riestra, Talleres, Estudiantes, Instituto, Gimnasia de Mendoza, Newell's, Unión y Vélez. Además el interzonal será ante Racing, por lo que el Xeneize deberá enfrentarse al resto de los cuatro grandes, siendo el único que deberá afrontar esta situación.
River es cabeza de la Zona B, donde se enfrentará a Racing, Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Gimnasia de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Huracán, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. El interzonal del Millonario será ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto, por lo que hay cierto morbo.
En Boca quedó bastante bronca por ser el único equipo que deberá enfrentarse al resto de los cuatro grandes, algo que se dará tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura. No obstante, en River advierten que en su zona estarán Rosario Central, Argentinos Jrs y Racing que fueron de los primeros en la tabla anual de este 2025.
Lo único que se sabe hasta el momento es que en el Superclásico el local será River ante Boca en el Monumental y más tarde se anunciará el fixture donde quedará decretado cuántos partidos en su cancha afrontará cara equipo. En cuanto a la fecha del comienzo del Torneo Apertura, será en el último fin de semana de enero, por lo que la pelota comenzará a rodar desde temprano.
Rivales del Interzonal
- Vélez vs. River
- Barracas Central vs. Platense
- Talleres vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Estudiantes
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Argentinos vs. Lanús
- Boca vs. Racing
- Independiente Rivadavia vs. Independiente
- Unión vs. Aldosivi
- Atlético Tucumán vs. Instituto
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza
- Central Córdoba vs. Tigre
- Huracán vs. Riestra
- Newell's vs. Banfield
Más en GOLAZO 24
Indignación total en San Lorenzo: Qué pasó con Enzo Pérez y Marcelo Moretti
Racing en shock por la inesperada revelación de ESPN sobre Santiago Sosa
Muy fuerte lo que pasó en TyC Sports con Horacio Pagani: "Sos un pelotudo"
Ilusión total en Boca por Paulo Dybala: "Decisión confirmada"