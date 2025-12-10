Festeja River y hay bronca en Boca: se sortearon las zonas de los torneos en 2026

Con todos los dirigentes presentes en el predio de Ezeiza de la AFA se llevó a cabo el sorteo donde quedaron diagramadas las Zonas A y B que donde cada una está conformada por 15 equipos donde jugarán todos contra todos. Además habrá una fecha de clásicos y también una fecha de interzonal, por lo que en total cada equipo disputará un total de 16 jornadas donde buscará meterse en los octavos de final.