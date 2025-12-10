Acelera la inflación en la CABA: 2,4% en noviembre por vivienda, alimentos y transporte

image

Los rubros que más aumentaron

En cuanto a los rubros qué más incrementos de precios tuvieron, la división "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" aumentó 2,5%, con una incidencia de 0,49 puntos porcentuales en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas de tarifas residenciales de luz y gas natural por red.

En cuanto a "Alimentos y bebidas no alcohólicas", promedió un incremento de 2,2%, contribuyendo con 0,39 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

El Transporte aumentó 2,9%, con una incidencia de 0,31 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. Las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,7% e incidió 0,30 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Por último, Recreación y cultura aumentó 4,0%, con una incidencia de 0,22 p.p., como resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales.

