La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,4% con una suba del 0,2% con respecto a octubre, impulsada principalmente por los rubros vivienda, alimentos y transporte. La medición anual alcanza el 28,3%.
ANUAL 28,3%
Acelera la inflación en la CABA: 2,4% en noviembre por vivienda, alimentos y transporte
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 2,4% por el aumento en los rubros de vivienda, transporte, alimentos y cultura.
Inflación de CABA en ascenso desde agosto
El Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), anunció este miércoles (10/12) el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) que mostró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año, 1 punto porcentual por debajo de octubre pero con una suba del 0,2% con respecto al mes pasado.
Desde agosto, cuando el IPCBA fue del 1,6%, el índice no paró de subir: 2,2% en septiembre, 2,3% en octubre y ahora 2,4% para noviembre.
Según el organismo estadístico, la aceleración inflacionaria de noviembre se debió fundamentalmente a las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura.
Cabe recordar que la inflación nacional la publicará el INDEC este jueves 11 de diciembre y se descarta que se ubicará por encima del 2% por tercer mes consecutivo, según las mediciones de consultoras privadas.
Los rubros que más aumentaron
En cuanto a los rubros qué más incrementos de precios tuvieron, la división "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" aumentó 2,5%, con una incidencia de 0,49 puntos porcentuales en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas de tarifas residenciales de luz y gas natural por red.
En cuanto a "Alimentos y bebidas no alcohólicas", promedió un incremento de 2,2%, contribuyendo con 0,39 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).
El Transporte aumentó 2,9%, con una incidencia de 0,31 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. Las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.
Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,7% e incidió 0,30 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
Por último, Recreación y cultura aumentó 4,0%, con una incidencia de 0,22 p.p., como resultado de los aumentos en los paquetes turísticos y, en menor medida, de las subas en los precios de los servicios recreativos, deportivos y culturales.
