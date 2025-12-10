El Gobierno acelera el Presupuesto 2026: La jugada para aprobarlo en una semana

El paquete legislativo también incluirá el avance de la Ley de Inocencia Fiscal. Para dictaminar esa iniciativa, el oficialismo necesitará la firma de la Comisión de Legislación Penal, que continuará bajo la conducción de Laura Rodríguez Machado, recientemente incorporada a Diputados.

La intención es que ambas iniciativas (Presupuesto e Inocencia Fiscal) lleguen al recinto el miércoles 17. Si los tiempos se cumplen, el oficialismo confía en aprobar ambos textos ese mismo día y enviarlos al Senado, que debería tratarlos antes del cierre legislativo de 2025.

Por qué vuelve a discutirse el Presupuesto

Aunque el proyecto fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y había obtenido dictámenes, el recambio parlamentario obligó a reiniciar el proceso. La finalización del período ordinario y la nueva composición de las cámaras provocaron la caída de los dictámenes, por lo que deben volver a firmarse. El texto, sin embargo, no perdió estado parlamentario.

La Libertad Avanza anticipa que introducirá modificaciones acordadas con gobernadores, producto de las negociaciones que se extendieron durante las últimas semanas.

Las proyecciones económicas clave

El proyecto estima para 2026 un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio promedio de $1.423. El Ejecutivo proyecta que, a partir de ese año, la economía consolidará un sendero de expansión con inflación decreciente y un dólar que evolucionará por debajo del índice de precios.

El Artículo 1 fija como meta que el cierre del ejercicio muestre un resultado financiero equilibrado o con superávit.

También se incluyen los presupuestos de ARCA y PAMI —tal como se proponía para 2025— para su aprobación legislativa.

Ingresos, gasto social y estructura tributaria

El Gobierno calcula que la recaudación se incrementará 0,47% del PBI, impulsada por un mayor aporte de Impuesto a las Ganancias y Combustibles, y una caída en Bienes Personales. La suba de impuestos coparticipables resultará en mayores transferencias automáticas a las provincias.

En materia de gasto, las prestaciones sociales aumentarán 5,7% real interanual. Los haberes previsionales —sin considerar bonos— tendrían una recomposición real del 12,6% este año, mientras que se prevé sostener durante 2026 el bono de $70.000 para jubilaciones mínimas.

El texto también contempla una reducción de alrededor de 155 mil titulares mensuales promedio en pensiones por invalidez.

________________________________

