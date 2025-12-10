El Gobierno nacional definió el cronograma político y legislativo con el que buscará asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 antes de fin de año. La estrategia quedó sellada tras una reunión del bloque libertario en Diputados, donde se acordó llevar el proyecto al recinto el miércoles 17 de diciembre para obtener la media sanción y enviarlo de inmediato al Senado.
El Gobierno acelera el Presupuesto 2026: La jugada para aprobarlo en una semana
La cumbre libertaria y el plan del Gobierno
Los diputados de La Libertad Avanza mantuvieron un encuentro con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien expuso los lineamientos finales del Consejo de Mayo y profundizó en los cambios que el Ejecutivo pretende impulsar a través de las próximas iniciativas parlamentarias. La presentación se complementó con los anuncios formulados horas antes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.
En paralelo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, definieron el operativo legislativo que se desplegará en los próximos días para garantizar que el Presupuesto avance sin demoras.
La reunión fue encabezada por Bornoroni y la secretaria parlamentaria Silvana Giudici. Participaron legisladores recién incorporados, que asumirán formalmente sus bancas este miércoles.
Comisiones, dictámenes y una agenda comprimida
El oficialismo prevé sellar entre el lunes 15 y el martes 16 la integración de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que seguirá presidida por Bertie Benegas Lynch. Ese mismo día se convocará a una reunión para emitir los dictámenes del proyecto de gastos y recursos para el año próximo.
El paquete legislativo también incluirá el avance de la Ley de Inocencia Fiscal. Para dictaminar esa iniciativa, el oficialismo necesitará la firma de la Comisión de Legislación Penal, que continuará bajo la conducción de Laura Rodríguez Machado, recientemente incorporada a Diputados.
La intención es que ambas iniciativas (Presupuesto e Inocencia Fiscal) lleguen al recinto el miércoles 17. Si los tiempos se cumplen, el oficialismo confía en aprobar ambos textos ese mismo día y enviarlos al Senado, que debería tratarlos antes del cierre legislativo de 2025.
Por qué vuelve a discutirse el Presupuesto
Aunque el proyecto fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y había obtenido dictámenes, el recambio parlamentario obligó a reiniciar el proceso. La finalización del período ordinario y la nueva composición de las cámaras provocaron la caída de los dictámenes, por lo que deben volver a firmarse. El texto, sin embargo, no perdió estado parlamentario.
La Libertad Avanza anticipa que introducirá modificaciones acordadas con gobernadores, producto de las negociaciones que se extendieron durante las últimas semanas.
Las proyecciones económicas clave
El proyecto estima para 2026 un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio promedio de $1.423. El Ejecutivo proyecta que, a partir de ese año, la economía consolidará un sendero de expansión con inflación decreciente y un dólar que evolucionará por debajo del índice de precios.
El Artículo 1 fija como meta que el cierre del ejercicio muestre un resultado financiero equilibrado o con superávit.
También se incluyen los presupuestos de ARCA y PAMI —tal como se proponía para 2025— para su aprobación legislativa.
Ingresos, gasto social y estructura tributaria
El Gobierno calcula que la recaudación se incrementará 0,47% del PBI, impulsada por un mayor aporte de Impuesto a las Ganancias y Combustibles, y una caída en Bienes Personales. La suba de impuestos coparticipables resultará en mayores transferencias automáticas a las provincias.
En materia de gasto, las prestaciones sociales aumentarán 5,7% real interanual. Los haberes previsionales —sin considerar bonos— tendrían una recomposición real del 12,6% este año, mientras que se prevé sostener durante 2026 el bono de $70.000 para jubilaciones mínimas.
El texto también contempla una reducción de alrededor de 155 mil titulares mensuales promedio en pensiones por invalidez.
