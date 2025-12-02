Ex presidente de Honduras libre tras indulto: Donald Trump perdonó a un narco (¿por qué?)

Por qué Donald Trump le perdonó la vida al expresidente de Honduras mientras asesina a pequeños rufianes en barcazas

El indulto al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cayó como una bomba molotov en el país centroamericano ,que se encontraba en vísperas de las elecciones generales para elegir a su presidente. Estas dejaron casi en paridad técnica a Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %); el primero, del Partido Liberal, un empresario de la construcción hondureño y de ascendencia palestina, es respaldado abiertamente por Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.

image Trump se metió en la contienda electoral de Honduras al respaldar abiertamente Asfura y, hábilmente, indultó al Hérnandez, el expresidente y lider de ese partido (PLH) durante este lunes, aunque eso ya lo tenía decidido la semana pasada, cuando dejó entrever que lo haría, influyendo de esta manera en el resultado electoral en Honduras que ha dado paridad técnica entre Asfura (apoyado por Trump) y Nasralla (presentador de tv).

Trump hizo coincidir el perdón para Hernández, un condenado por la justicia de Estados Unidos acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. y quien sigue liderando el Partido Nacional (PLH) —el principal opositor a Xiomara Castro—, con el apoyo directo a Astura, el candidato a presidente del PLH, que pasó la primera vuelta electoral y que pronto se batirá en la segunda vuelta con Nasralla, un presentador de televisión.

Entonces, el indulto de Trump ha tenido que ver con el factor político, según un funcionario importante del gobierno hondureño que dialogó en exclusiva con La Política Online.

Hernández, quien hasta este lunes estaba preso en EE.UU. por aceptar sobornos del narco, sigue siendo el jefe político del Partido Nacional. "Asfura es un personaje menor", afirma esta fuente.

Asimismo, la fuente asegura que la maniobra de Trump de indultar a Hernández ha sido para tener un gobierno amigable con la Casa Blanca y trazar sociedades comerciales con los poderosos grupos económicos de Honduras, ya que Hernández posee el apoyo de los lobistas internacionales.

“Trump nunca paga los costos de sus desatinos. Ni necesita mostrar coherencias. Lo que creo es que esa movida de vincular en el mismo posteo a Asfura y a JOH, fue muy perjudicial para Asfura", expone ante LPO. "No tengo una explicación racional. Más que la del lobby y el dinero, que es lo que Trump ha demostrado a lo largo de los años", concluye.

La misma fuente también considera que el indulto de Trump al expresidente de Honduras es probablemente otro golpe de la Casa Blanca a la DEA.

"Las 10 familias más ricas del país son las que controlan la economía y han radicalizado su batalla: fueron ellos quienes financiaron el lobby que terminó produciendo los tuits de Donald Trump. Ni siquiera sabemos si Trump está realmente convencido de lo que escribió, pero está claro que esa operación de cabildeo costó muchos millones de dólares, pagados por las mismas familias que históricamente han gobernado en Honduras a través de sus intereses", insiste un importante dirigente hondureño que pone el ojo en el Consejo Nacional Electoral de Honduras —controlado mayoritariamente por los partidos de derecha, siendo el Partido Libre solo una minoría— y una posible manipulación de los resultados provisorios.

Los resultados provisorio del CNE han dado un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %).

image Empate técnico en Honduras entre Asfura, candidato apoyado por Trump, y Nasralla, presentador de televisión

"Es muy posible que mañana, desde el cierre de los comicios y durante varios días más, intenten instalar la narrativa de que Rixi Moncada perdió la elección. Por eso hemos dicho que solo vamos a creer en el resultado de las actas definitivas, cuando se cuenten las 19.167 mesas de votación. Creemos que está todo dado para ganar la elección. Pero también creemos que vamos a tener que enfrentar una narrativa muy fuerte que intentará decir que no ganamos, que hubo fraude o cualquier otra acusación que tenga el apoyo, seguramente de Argentina y Marco Rubio", sostiene a LPO.

