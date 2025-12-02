El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia de Estados Unidos a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por delitos relacionados con el narcotráfico, fue liberado este martes de la cárcel tras recibir el indulto de Donald Trump, quien no se dio por aludido frente a la ola de críticas por liberarlo mientras se vanagloria de luchar contra el tráfico de drogas en el Caribe, atacando a rudimentarias barcazas de narcotraficantes de poca monta.
MANIOBRA DE WASHINGTON
Ex presidente de Honduras libre tras indulto: Donald Trump perdonó a un narco (¿por qué?)
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, acaba de ser liberado de una prisión estadounidense tras el indulto de Donald Trump. Por qué la Casa Blanca libera a narcos de guantes blancos, mientras ataca a pequeños rufianes en barcazas: ¿doble rasero?
Trump firmó este lunes por la noche el indulto para Hernández, el expresidente hondureño condenado en EE.UU. por cargos relacionados con el tráfico de drogas y el contrabando de armas, lo que se tradujo en que esa misma noche sea liberado de la prisión de Hazelton, Virginia Occidental, según el registro de la Oficina Federal de Prisiones y la propia confirmación del abogado.
“El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo este martes a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño. “Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, añadió Stabile.
En marzo de 2024, un tribunal de Manhattan declaró culpable a Hernández por haber aceptado millones de dólares en sobornos para proteger cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, demostrando que formaba parte de un complejo entramado de narcotráfico contra el que públicamente decía combatir cuando era gobernante de Honduras. Fue sentenciado a 45 años, una condena que cumplía en la prisión de Hazelton de Estados Unidos. Pero este indulto de Trump, muy polémico, le permitió recuperar la libertad el lunes por la noche, según lo divulgó su esposa.
Ana García de Hernández, esposa del expresidente hondureño, reaccionó a su liberación desde su cuenta de X. “¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, publicó.
Por qué Donald Trump le perdonó la vida al expresidente de Honduras mientras asesina a pequeños rufianes en barcazas
El indulto al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cayó como una bomba molotov en el país centroamericano ,que se encontraba en vísperas de las elecciones generales para elegir a su presidente. Estas dejaron casi en paridad técnica a Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %); el primero, del Partido Liberal, un empresario de la construcción hondureño y de ascendencia palestina, es respaldado abiertamente por Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.
Trump hizo coincidir el perdón para Hernández, un condenado por la justicia de Estados Unidos acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. y quien sigue liderando el Partido Nacional (PLH) —el principal opositor a Xiomara Castro—, con el apoyo directo a Astura, el candidato a presidente del PLH, que pasó la primera vuelta electoral y que pronto se batirá en la segunda vuelta con Nasralla, un presentador de televisión.
Entonces, el indulto de Trump ha tenido que ver con el factor político, según un funcionario importante del gobierno hondureño que dialogó en exclusiva con La Política Online.
Hernández, quien hasta este lunes estaba preso en EE.UU. por aceptar sobornos del narco, sigue siendo el jefe político del Partido Nacional. "Asfura es un personaje menor", afirma esta fuente.
Asimismo, la fuente asegura que la maniobra de Trump de indultar a Hernández ha sido para tener un gobierno amigable con la Casa Blanca y trazar sociedades comerciales con los poderosos grupos económicos de Honduras, ya que Hernández posee el apoyo de los lobistas internacionales.
“Trump nunca paga los costos de sus desatinos. Ni necesita mostrar coherencias. Lo que creo es que esa movida de vincular en el mismo posteo a Asfura y a JOH, fue muy perjudicial para Asfura", expone ante LPO. "No tengo una explicación racional. Más que la del lobby y el dinero, que es lo que Trump ha demostrado a lo largo de los años", concluye.
La misma fuente también considera que el indulto de Trump al expresidente de Honduras es probablemente otro golpe de la Casa Blanca a la DEA.
"Las 10 familias más ricas del país son las que controlan la economía y han radicalizado su batalla: fueron ellos quienes financiaron el lobby que terminó produciendo los tuits de Donald Trump. Ni siquiera sabemos si Trump está realmente convencido de lo que escribió, pero está claro que esa operación de cabildeo costó muchos millones de dólares, pagados por las mismas familias que históricamente han gobernado en Honduras a través de sus intereses", insiste un importante dirigente hondureño que pone el ojo en el Consejo Nacional Electoral de Honduras —controlado mayoritariamente por los partidos de derecha, siendo el Partido Libre solo una minoría— y una posible manipulación de los resultados provisorios.
Los resultados provisorio del CNE han dado un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %).
"Es muy posible que mañana, desde el cierre de los comicios y durante varios días más, intenten instalar la narrativa de que Rixi Moncada perdió la elección. Por eso hemos dicho que solo vamos a creer en el resultado de las actas definitivas, cuando se cuenten las 19.167 mesas de votación. Creemos que está todo dado para ganar la elección. Pero también creemos que vamos a tener que enfrentar una narrativa muy fuerte que intentará decir que no ganamos, que hubo fraude o cualquier otra acusación que tenga el apoyo, seguramente de Argentina y Marco Rubio", sostiene a LPO.
Más contenido en Urgente24
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos