Los resultados preliminares de las elecciones en Honduras están configurando un giro en el poder político del país. Pese a Donald Trump, el nuevo mapa del poder en el Congreso Nacional se inclina hacia el Partido Nacional de Honduras (PNH), que emerge con 50 diputados ya asegurados. El 'trumpista' Partido Liberal tendrá 40.
Donald Trump respalda al Partido Liberal pero el Congreso ya es del Partido Nacional
El nuevo Legislativo de Honduras será controlado por el Partido Nacional, pese al ascenso del Partido Liberal impulsado por Donald Trump.
Según los recientes resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), los 'nacionalistas' se acercan a un escenario de dominio parlamentario que les permite controlar decisiones fundamentales.
Este avance, sumado al repunte del Partido Liberal —que, impulsado por Trump, pasa de 22 a 40 congresistas—, dibuja un Congreso donde la actual oposición se convierte en el nuevo oficialismo.
Juntos suman 90 votos (la mayoría calificada es de 86).
Entre los nacionalistas que vuelven al Legislativo destacan Tomás Zambrano, Marco Midence, Kilvett Bertrand, Arnold Pineda y Lissi Cano, voces duras y experimentadas en el manejo institucional.
Salvador Nasralla
Es interesante destacar que el líder del Partido Nacional, Salvador Nasralla, fue quien llevó al poder al izquierdista Libre (Libertad y Refundación) aunque casi de inmediato rompió con este espacio y prometió expulsarlos: "Yo los traje y yo me los llevaré".
Con 50 curules aseguradas, los nacionalistas (centroderecha) se colocan en una ruta legislativa de reformas constitucionales e incluso de las promesas de cambio hechas en 2021.
El Partido Liberal revitalizado, será la 2da. fuerza del hemiciclo y el aliado natural de los nacionales. Se precisan 86 para reformar la Constitución .
Libre, en cambio, sufre un retroceso histórico. De haber dominado el Congreso anterior con 50 escaños, cae a 34 diputados.
Otra vez Trump
Donald Trump se pronunció sobre las elecciones generales en Honduras, alertando sobre posibles irregularidades.
A través de su cuenta oficial en su Truth Social, Trump lanzó una severa advertencia: “Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá graves consecuencias!”.
“El pueblo de Honduras votó en números abrumadores el 30 de noviembre”, explicó. Asimismo, criticó la interrupción en el sistema de conteo por parte de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
“La Comisión Electoral Nacional detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre. Su conteo mostraba una contienda reñida entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos. El conteo se detuvo cuando solo el 47% de los votos había sido contabilizado”, explicó.
Honduras
Si el Partido Nacional y el Partido Liberal consolidan una alianza estratégica, pueden aprobar leyes ordinarias, que requieren una mayoría de 65 votos.
El sistema electoral hace que ningún partido llegue a ese número por sí solo, debido a la distribución de curules entre varias fuerzas políticas, incluyendo partidos minoritarios como la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD) en este caso.
El abogado y analista político Germán Licona, señaló que ahora existiría una oportunidad para aprobar reformas que garanticen mayor seguridad jurídica y electoral, incluyendo mecanismos que impidan que las cúpulas militares vuelvan a intervenir.
Entre los cambios más urgentes, Licona mencionó la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autoridades del Tribunal Superior de Cuentas y fiscales del Ministerio Público.
Narcopresidente en libertad
.El expresidente condenado por traficar cocaína a USA, Juan Orlando Hernández, (JOH) recuperó su libertad luego de que el presidente Donald Trump dispuso su indulto.
La página oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) indica que JOH, cuyo número de registro era 91.441.054, ubicado en la prisión USP Hazelton, fue liberado el 01/12/2025.
La esposa del exmandatario, Ana García, confirmó en sus redes sociales que su esposo volvió a ser "un hombre libre".
"Ayer vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre".
Ella agradeció a Trump por el perdón presidencial. "Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos".
