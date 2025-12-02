SANTA FE. Los 220 despidos en Whirpool generó fuerte preocupación en el sector manufacturero y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se mantiene alerta. Dentro del territorio provincial, durante los últimos días, Essen (Venado Tuerto) y Cramaco (Sastre) también fueron víctimas del ajuste de Javier Milei. La industria, ante un 2026 desafiante.
2026 TORMENTOSO
Industria nacional en desventaja: El escenario "no cambiará en los próximos dos años"
A raíz de los despidos recientes en Essen y Cramaco, la industria de Santa Fe se mantiene en alerta y anticipan que el rumbo económico no es el esperado.
Industria nacional en desventaja
Dentro de un marco cada vez más crítico, el gobierno santafesino advirtió sobre un fuerte aumento de suspensiones laborales en los últimos meses, con más de 3.400 trabajadores afectados y 46 empresas aplicando el artículo 223 bis, principalmente en el sur provincial.
Al respecto, el secretario de Trabajo, Julio Genesini, aseguró que el desplome de la actividad y las trabas para importar insumos golpean fundamentalmente a firmas medianas y grandes, destacándose el sector metalúrgico con 17 compañías involucradas.
En paralelo, la industria de Santa Fe enfrenta un escenario marcado por despidos y recortes. Según la Fisfe, la combinación de apertura importadora y retracción de la demanda está generando un impacto severo.
Walter Andreozzi, secretario general de la federación, remarcó que la industria nacional se encuentra en una clara situación de desventaja: costos elevados, carga impositiva, problemas logísticos y ausencia de políticas de apoyo dificultan competir contra productos que llegan del exterior a precios mucho más bajos. Para argumentar lo dicho, precisó que algunos bienes argentinos pueden encontrarse más baratos en un shopping de Chile que en el propio mercado interno.
Ante esto, Fisfe anticipó que el rumbo económico nacional no da buenas señales a corto plazo, por lo que el pésimo marco podría extenderse en los próximos dos años.
Para el olvido
La actividad industrial santafesina continúa mostrando signos negativos. Durante septiembre registró una baja interanual de 0,3%, según reveló el último informe de Fisfe. En este contexto el 60% del total de ramas industriales analizadas en la Provincia enfrentó un desempeño adverso respecto al mismo mes del año anterior.
Si bien el indicador desestacionalizado de producción de septiembre mejoró un 1% en relación al mes previo, la tendencia a largo plazo muestra dificultades. Aunque en la medición acumulada en nueve meses la producción muestra una suba parcial de 3,9% sobre el 2024, en el período enero-septiembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 9,3% por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.
El derrumbe de la actividad en septiembre se atribuye a un conjunto de desafíos macroeconómicos persistentes. Entre los principales factores que afectaron a la industria santafesina se encuentran el sostenimiento de los altos costos financieros derivados de la política monetaria (con la tasa Badlar en pesos oscilando en torno al 60,0%) y la incertidumbre generalizada, resaltaron desde la entidad.
Ley Tributaria 2026
A partir de una economía ahogada, administración de Maximiliano Pullaro presentó los principales lineamientos de la Ley Tributaria 2026, orientada a dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria a los contribuyentes, promover la actividad económica y fortalecer la producción y el empleo en todo el territorio provincial.
En base a ello, la Fisfe celebró las nuevas medidas fiscales. La institución destaca el compromiso del gobierno provincial de "mantener la alícuota cero para el 65% de la industria santafesina", lo que "consolida un escenario de estabilidad fiscal indispensable para planificar en un momento en que la industria atraviesa una situación compleja". La Federación señaló que la industria enfrenta niveles de actividad bajos que requieren de un “acompañamiento y alivio tributario".
Con este guiño al gobernador, Fisfe reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a su gestión y al sector productivo para lograr un entorno estable, competitivo y favorable al desarrollo de la industria en toda el territorio.
