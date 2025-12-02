Industria nacional en desventaja: El escenario "no cambiará en los próximos dos años"

Ante esto, Fisfe anticipó que el rumbo económico nacional no da buenas señales a corto plazo, por lo que el pésimo marco podría extenderse en los próximos dos años.

"Estos factores no sólo continúan, sino que se profundizarán. No vemos un cambio de tendencia para los próximos dos años". "Estos factores no sólo continúan, sino que se profundizarán. No vemos un cambio de tendencia para los próximos dos años".

Para el olvido

La actividad industrial santafesina continúa mostrando signos negativos. Durante septiembre registró una baja interanual de 0,3%, según reveló el último informe de Fisfe. En este contexto el 60% del total de ramas industriales analizadas en la Provincia enfrentó un desempeño adverso respecto al mismo mes del año anterior.

Si bien el indicador desestacionalizado de producción de septiembre mejoró un 1% en relación al mes previo, la tendencia a largo plazo muestra dificultades. Aunque en la medición acumulada en nueve meses la producción muestra una suba parcial de 3,9% sobre el 2024, en el período enero-septiembre de 2025 el índice de producción industrial de Fisfe se ubicó un 9,3% por debajo del nivel alcanzado en el año 2022.

El derrumbe de la actividad en septiembre se atribuye a un conjunto de desafíos macroeconómicos persistentes. Entre los principales factores que afectaron a la industria santafesina se encuentran el sostenimiento de los altos costos financieros derivados de la política monetaria (con la tasa Badlar en pesos oscilando en torno al 60,0%) y la incertidumbre generalizada, resaltaron desde la entidad.

Ley Tributaria 2026

A partir de una economía ahogada, administración de Maximiliano Pullaro presentó los principales lineamientos de la Ley Tributaria 2026, orientada a dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria a los contribuyentes, promover la actividad económica y fortalecer la producción y el empleo en todo el territorio provincial.

En base a ello, la Fisfe celebró las nuevas medidas fiscales. La institución destaca el compromiso del gobierno provincial de "mantener la alícuota cero para el 65% de la industria santafesina", lo que "consolida un escenario de estabilidad fiscal indispensable para planificar en un momento en que la industria atraviesa una situación compleja". La Federación señaló que la industria enfrenta niveles de actividad bajos que requieren de un “acompañamiento y alivio tributario".

Con este guiño al gobernador, Fisfe reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a su gestión y al sector productivo para lograr un entorno estable, competitivo y favorable al desarrollo de la industria en toda el territorio.

image Mirada positiva de la Federación Industrial de Santa Fe.

Más contenidos en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

Boca 1-0 AAAJ: el Bicho jugó mejor, pero el Xeneize madrugó y luego fue una roca