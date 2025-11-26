Más importaciones, menos trabajadores: Fábrica de generadores despidió al 90% de su personal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1993666716258513170&partner=&hide_thread=false Otro más que se convierte en importador y se pierden puestos de trabajo….. https://t.co/9MKjDyxKDL — Florencia Carignano (@florcarignanook) November 26, 2025

Sastre cuenta con alrededor de 6.000 habitantes, por lo que los despidos masivos podrían impactar en la economía de la ciudad. La planta no solo generaba empleo directo, sino que también movilizaba actividad en talleres, proveedores y comercios de la zona.

Al respecto, Ricardo Ozuna, de la UOM El Trébol, lo resumió así: "Nos dijeron que les conviene ensamblar grupos electrógenos trayendo componentes de afuera que fabricar acá".

No es la primera vez

A principios de octubre de 2024, Cramaco ya había despedido a 16 empleados en Sastre: algunos tenían entre 20 o 22 años de antigüedad mientras que otros sólo llevaban meses. En aquel momento, explicaron que las desvinculaciones se dieron a partir de la caída de ventas, mientras que la producción se encontraba paralizada.

Hasta ese mes del año pasado, la planta santafesina contaba con stock de 120 grupos electrógenos (mensualmente vendía entre 10 y 12).

Emblema industrial de Santa Fe

La empresa Cramaco comenzó a funcionar en 1947 y, con el correr de los años, se consolidó como un motor productivo para Sastre. En 1999 la firma cambió de dueños y pasó a llamarse DBT S.A., en alusión a Druetta, Bearzotti y Talano, los apellidos de sus nuevos propietarios. Cuatro años más tarde, se asoció con la multinacional española Himoinsa.

"Fabricamos generadores de corriente alterna para grupos electrógenos tanto de uso comercial como industrial. Somos líderes en el mercado local con un market share de 85%. Exportamos más de 50.000 alternadores a diferentes países de América, Europa y Asia". "Fabricamos generadores de corriente alterna para grupos electrógenos tanto de uso comercial como industrial. Somos líderes en el mercado local con un market share de 85%. Exportamos más de 50.000 alternadores a diferentes países de América, Europa y Asia".

image DBT fue durante décadas un pilar industrial del centro-oeste provincial.

Más contenidos en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"