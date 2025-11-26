SANTA FE. La empresa DBT, también conocida como Cramaco, despidió este martes (25/11) a 35 trabajadores de la planta ubicada en Sastre. La compañía, que está vinculada a la multinacional española Himoinsa, fabrica generadores y alternadores eléctricos. Sin embargo, a partir de la crisis económica pasará a importar de China dichos productos.
OTRO GOLPE A LA ECONOMÍA
Más importaciones, menos trabajadores: Fábrica de generadores despidió al 90% de su personal
La empresa DBT, también conocida como Cramaco, despidió a 35 trabajadores de su planta ubicada en Sastre, Santa Fe para pasar importar de China.
El sector electroindustrial atraviesa un oscuro panorama. La firma habría sufrido una marcada retracción de la demanda interna, producto de la parálisis en obras públicas y privadas, mientras que el aumento sostenido de insumos importados —como cobre y componentes electrónicos— encareció los costos de producción. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las líneas fabricadas localmente.
Otro golpe para la economía: Más despidos
Las desvinculaciones afectaron principalmente a trabajadores el área de producción, aunque también a algunos que se desempeñan en la parte de oficinas. A raíz de ello, DBT achicó su personal en aproximadamente un 90%.
Ante esto, los sindicatos solicitaron la intervención urgente del Ministerio de Trabajo provincial para abrir una instancia de conciliación obligatoria y evitar la pérdida de más puestos laborales.
Cramaco convocó al personal este martes y comunicó la decisión en una reunión que tomó por sorpresa a los empleados. DBT anunció que adoptará un esquema centrado en la importación, es decir, los equipos llegarán desde China y se distribuirán directamente en el mercado local. En ese sentido, se frena el proceso industrial para la comunidad sastrense.
Sastre cuenta con alrededor de 6.000 habitantes, por lo que los despidos masivos podrían impactar en la economía de la ciudad. La planta no solo generaba empleo directo, sino que también movilizaba actividad en talleres, proveedores y comercios de la zona.
Al respecto, Ricardo Ozuna, de la UOM El Trébol, lo resumió así: "Nos dijeron que les conviene ensamblar grupos electrógenos trayendo componentes de afuera que fabricar acá".
No es la primera vez
A principios de octubre de 2024, Cramaco ya había despedido a 16 empleados en Sastre: algunos tenían entre 20 o 22 años de antigüedad mientras que otros sólo llevaban meses. En aquel momento, explicaron que las desvinculaciones se dieron a partir de la caída de ventas, mientras que la producción se encontraba paralizada.
Hasta ese mes del año pasado, la planta santafesina contaba con stock de 120 grupos electrógenos (mensualmente vendía entre 10 y 12).
Emblema industrial de Santa Fe
La empresa Cramaco comenzó a funcionar en 1947 y, con el correr de los años, se consolidó como un motor productivo para Sastre. En 1999 la firma cambió de dueños y pasó a llamarse DBT S.A., en alusión a Druetta, Bearzotti y Talano, los apellidos de sus nuevos propietarios. Cuatro años más tarde, se asoció con la multinacional española Himoinsa.
